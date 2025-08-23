Balasore Ganesh Idol Makers ବାଲେଶ୍ବର: ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ଗଢି ଦେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି । କେତେବେଳେ ସେ ମାଟି ସହ ନିଜେ ମାଟି ହୋଇଯାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ସେ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଉଛି । ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଥାଏ ଯେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ଷସାରା ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମାଟି ସହ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏଇ ଯେମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।
କୁଟା, ମାଟି ଓ ରଙ୍ଗରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଳା କୌଶଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ ସତ ହେଲେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ । ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ । ଏଥିପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରଙ୍କ ସହ କାରିଗର, ପରିବାର ଲୋକେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକାରମାନେ । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ କରି ଉତ୍ତମ ଦାସ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁଛନ୍ତି ।
ମୂର୍ତ୍ତି ଶେଷ ବେଳକୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୋଇଯାଏ:
ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁଥିବା ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ । ସେତେବେଳେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୋଇଯାଏ । ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଗୋପୀନାଥ ଦତ୍ତ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ପାଖାପାଖି ୩୦ ବର୍ଷ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଛି । ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି । ଏଥର ବଡ଼ ସାନ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଶାଇ ୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛି । ଆମେ ଦୁଇଭାଇ ଠାକୁର ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଜଣ ବାହାର କାରିଗର ଅଛନ୍ତି । ସାଙ୍ଗସାଥି ଏଥିରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ପରିବାରର ପିଲା, ଆମର ଦୁଇ ବୋହୂ ଆମକୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଷସାରା ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ହୁଏ, ଏହା ବ୍ଯତୀତ ଆମର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ । ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ । ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ । ଶରୀର ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ, ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ବିଛଣାରେ ପକାଏନି । ଯେଉଁ ବାଟେ ହେଉ ନା କାହିଁକି କାମ ପୂଜା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।"
"ଯେତେଦିନ ମୁଁ ଅଛି ମୋ କଳା ତ ରହିଛି ଓ ରହିବ । ଯେବେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ମୋ ପରେ ମୋ କଳା ବଞ୍ଚିକି ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛି କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାକୁ ହୁଏ ।" ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅନୀଲ ସାହୁ । ସେ କୁହନ୍ତି "ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଖରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମ କରି ଆସୁଛି । ମୁଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାରିଗର, ମୋର ଏ କାରଖାନା ବହୁତ ପୁରୁଣା । ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗଣେଶ ଓ ସାରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ୧୫ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ । ମୋର ଏଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ୫ ଜଣ କାରିଗର ଆସି କାମ କରନ୍ତି । ମୋ ପରିବାର ଓ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା ତଥା ମୋର ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖରୁ କାମ ଶିଖିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏ କାମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ମୋର ଆଶା ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋର କଳାକୁ ମୋ ଛାତ୍ରମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ ।"
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଓଡିଶା ଆସି ୩୦ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣେ କାରିଗର ସପନ କର କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୀଲ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ୨୫ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛି । ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ମଜୁରୀ ଥିଲା ୩୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଆଜି ଯାଏ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି । ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କେବଳ କାମ ସମୟରେ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ । ମୁଁ କୁଟା ବନ୍ଧା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଙ୍ଗ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରେ । ଆମର ଏଇଟା ଖୁସି, ଦୁଇମାସ ତିନିମାସ ଆସିକି କାମ କରି ମଜୁରୀ ନେଇ ପୁଣି ମୋ ଘରକୁ ପଳାଏ ।"
ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ:
ମୂର୍ତ୍ତିକାରମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାପରେ ତାହା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନମିତା ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଭଳି କାମ କରୁ, କାରିଗରମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝୁ । ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଫଟା ଯୋଡ଼ିଥାଏ, ରଙ୍ଗ ଗୋଳାଇବା କାମ ମଧ୍ୟ କରେ । କାମ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ରାତି ସାରା କାମ ଚାଲିଥାଏ । ଠାକୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ମୋ ଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକ ଯେବେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୁଏ ।"