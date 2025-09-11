ETV Bharat / state

ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବଢିବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର

ପୂଜା ମାହୋଲ ଭିତରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ବର ପୋଲିସ ।

ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୃର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ
ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୃର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ (ETV Bharat Odisha)
ETV Bharat Odisha Team

September 11, 2025

September 11, 2025

ବାଲେଶ୍ବର: ଶରତର ଆଗମନରେ ମା’ ଦୁର୍ଗା ଧରାଧାମରେ ଦେବେ ଦର୍ଶନ । ପୂଜା ଆସିଲେ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଭରିଯାଏ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉନ୍ମାଦନା । ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମାହୋଲ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜମିଥାଏ । ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ ଗାଁରୁ ସହର । ପୂଜା ପାଇଁ କିଏ କେତେ କଣ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ତ, ପୁଣି କିଏ ବିଦେଶରୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି । ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ ଖୁସିର ଲହର । ମାଆଙ୍କ ଆଗମନରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଖେଳିଯାଏ ଖୁସି । ହେଲେ ପୂଜା ମାହୋଲ ଭିତରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ଭିଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟେରା ମାନେ କେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବାଇକ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନିଅନ୍ତି । ଯାହାକି ପୂଜା ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଏମିତି ଲୁଟପାଟ ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଥାଏ ।

ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ:

ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଇଭେଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଭିଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟେରାମାନେ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି । ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ରହିଥାନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କିଛି ଲୁଟେରା ଟ୍ରେନ କିମ୍ବା ବସରେ ଆସି ଲୁଟ କରି ପୁଣି ଫେରିଯାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:


ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କମିଟିମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ବଜାର ତରୁଣ ସମିତି ପୂଜା କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଅପରାଧିମାନେ ଭିଡ଼ର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି । ଆମେ ଯେହେତୁ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ସେପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର । ଆମ ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ । ରାତିସାରା ମଣ୍ଡପରେ ଆମର ପୂଜା କମିଟିରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ରୁହନ୍ତି । ଏହାସହ ଆମେ ଏଥର ଆମ ମଣ୍ଡପରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପାରିବେ । ପୂଜା ସମୟରେ ବେଶୀ ଚୋରି ଘଟଣା ବଢିଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସୁନା ଗହଣା ପରିଧାନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏହିଭଳି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର । ମୋର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ରଖିବା ସହ ଯେଉଁଠି ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷା ବଢି ପାରିବ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂଜା ଉପଭୋଗ କରି ପାରିବେ ।"

ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ଳକିଂ ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ:

ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜା ବେଳେ ବଢୁଥିବା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିବ । ଏନେଇ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଚାଲିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଥାନାକୁ 126, 129, bns ରେ PR ଦେବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । NBW କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୭୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ନାକା ପଏଣ୍ଟରେ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି । ଏହାସହ ନାଇଟ ବ୍ଳକିଂ ସହ ସବୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ଓ ରାତି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଖୋଲିବ ପୁରୁଣା ଅପରାଧୀଙ୍କ କଚ୍ଚା ଚିଠା:

ପୁରୁଣା ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ, ଲଜ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ । ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ସବୁ ଥାନାକୁ ଆପରାଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଛି ।

ଅପରେସନ ପ୍ରହାର:

ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ଗହଳି, ଛକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଅପରେସନ ପ୍ରହାର ନାମରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ । ଏନେଇ ଗତ ୧ ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇ ସାରିଛି । ଏହି ଅପରେସନ ପ୍ରହାର ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିବ ।

ସେହିପରି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରତି ଛକମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବେ । ବାଇକ ଚୋରି, ଛିନତାଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଛକ, ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ । ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯିବ । ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ । ସେହିପରି ଭସାଣିରେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

September 11, 2025

