ନୀତି ନୈତିକତା ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଅଧ୍ୟାପକ

ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଡ଼. ପଙ୍କଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ଠାରେ କିଙ୍ଗ ଚାଲସଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି । ଏ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼.ପଙ୍କଜ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନାହିଁ । ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେନାହିଁ କି ବଡ଼ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେନାହିଁ । ମଣିଷ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ରହିବ । ଏହି ସବୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିଛି । ଯାହା ୬ ମାସର କୋର୍ସ । ଏହି ୬ ମାସର କୋର୍ସ କଲା ପରେ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ । ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯିବାକୁ ହେବନି, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଆସୁନି ସେ ଭୁଲ ଆଉ କରିବନାହିଁ ।

ଅନ୍‌ଲାଇନରେ କରି ହେବ କୋର୍ସ:

ଡ଼.ପଙ୍କଜ କୁମାର ଜେନା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଗରୁ ମୁଁ ଅଫଲାଇନରେ ପଢ଼ାଉଥିଲି, ଏବେ ଅନଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଏହି କୋର୍ସ ଜଣେ ମାଗଣାରେ ପଢି ପାରିବ । ଏହା ହେଉଛି ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଓପନ ଏଜୁକେସେନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ । ଏହାର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ଅଛି, ୟୁଟୁବରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଏହି କୋର୍ସ କରି ପାରିବେ । ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାଟି ଅବାଟକୁ ଯିବନି, ବାପାମାଆ, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେ ମାଆ ତାର ପରିବାର ଗାଁକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତିକି ଦାୟି କି ଦାୟି ନୁହେଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିବିନି । କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ A for Apple ଘୋଷା ଚାଲିଛି । ଯଦି ସେହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ A for Apple ନ ଘୋଷି A for ଅଜା କୁହନ୍ତେ କି B for ବୋଉ କୁହନ୍ତେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲା ଭିତରେ ମାଆବାପା କଥା ଉଠନ୍ତା ଓ ସାତ ପୁରୁଷ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର