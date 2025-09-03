ETV Bharat / state

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଅନଭିକାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍‌ ଅଫ୍‌ ରେକର୍ଡସ୍‌ - INDIA BOOK OF RECORDS 2025

କୁନି ଝିଅର ବୟସ ମାତ୍ର ଅଢେଇ ବର୍ଷ । ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍‌ ଅଫ ରେକର୍ଡସ୍‌ରେ ପାଇଲା ସ୍ଥାନ । ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର, ରାଇମ୍ସ ଅନର୍ଗଳ କହି ରେକର୍ଡ ।

INDIA BOOK OF RECORDS 2025
INDIA BOOK OF RECORDS 2025 (ETV Bharat)
ବାଲାଙ୍ଗୀର: ବୟସ ମାତ୍ର ଅଢେଇ ବର୍ଷ । ଛୋଟ କୁନି ଝିଅଟିଏ । ମୁହଁରେ ଖିଲି ଖିଲି ହସ । ତୁଣ୍ଡରେ ଅନର୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ର.. ମନେ ରଖିଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ରାଇମ୍ସ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଭଳି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା । ପଶୁ-ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ନେଇ ପନିପରିବାର.. ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା.. ସବୁ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମୁଖସ୍ତ କରିଛି । ପାଟିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସରୁ ସରୁ ଖନି ଖନି କଥାରେ ଫଟାଫଟ୍‌ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି । ଅତି କମ୍‌ ବୟସରେ ଏତେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଛି ଯେ, କେହିବି ଶୁଣୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି । ଏବେ ଏହି କୁନି ଝିଅ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍‌ ଅଫ୍‌ ରେକର୍ଡସ୍‌ (India Book Of Records 2025)ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଝିଅ ଅନବିକା ତ୍ରିପାଠୀ ।

India Book Of Records 2025 (ETV Bharat Odisha)

India Book Of Records:

ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀ ହୋତା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ । ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଅନଭିକା ତ୍ରିପାଠୀ (ଜନ୍ମ 19 ଜାନୁଆରୀ, 2023) । ବାପା ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପରେ ମାଆ ମାନସୀ କୁନି ଝିଅ ଅନଭିକାଙ୍କୁ ଧରି ଘରେ ଏକା ରହିଥାନ୍ତି । ମାନସୀ ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । କୁନି ଝିଅକୁ ମୋବାଇଲ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରାଇ ଖେଳ ଖେଳରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କୁନି ଝିଅ ଉପରେ ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମାତ୍ର ଅଢେଇ ବର୍ଷର ସେ ଚକିତ କଳା ଭଳି ରାଇମ୍ସ, ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର, ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ସବୁ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ, ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ, ସଙ୍ଗୀତ, ଗୀତ, ବିନା ପୁସ୍ତକ ଦେଖି କହିପାରୁଛି । ଏହି ଅବିଶ୍ଵସନୀୟ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି । ସେହିପରି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖୁବ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ।

INDIA BOOK OF RECORDS 2025
INDIA BOOK OF RECORDS 2025 (ETV Bharat)

କୁନି ଝିଅ ଅନଭିକା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମାଆ ମାନସୀ ହୋତା କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଝିଅକୁ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ବୟସ । ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଖୁବ ଭଲ ଅଛି । ସେ ଯାହା ବି ଶୁଣି ଦିଏ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ପାଏ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିଦିଏ । ମୋ ସ୍ବାମୀ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଓ ବଡ଼ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାଏ । ମୁଁ ଓ ମୋ ସାନ ଝିଅ ଘରେ ଏକା ଥାଉ । ମୁଁ ଘର କାମ ସହିତ ଝିଅକୁ ସମୟ ଦେଇଥାଏ । ତାକୁ ଖେଳ ଖେଳରେ ମୁଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ । ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଶୁଣେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ । ତାକୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖି ନିଜେ ସମୟ ଦେଇଥାଏ । ଏଥିରେ ତାର ପ୍ରତିଭା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।

India Book Of Records 2025
India Book Of Records 2025 (ETV Bharat Odisha)

ମାତ୍ର ଅଢେଇ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ନେଇ ସବୁ ଭାଷାର ରାଇମ୍ସ ମନେ ରଖି କହିପାରୁଛି । ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ଆଲ୍ଫାବେଟ ସେ କହିପାରୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ମନେ ରଖି କହିପାରୁଛି । ସମାନ ଭାବରେ ସେ ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ, ଜାତୀୟ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ କହିପରୁଛି । ଏହି ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡସ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଖୁବ ଗର୍ବିତ । ମୁଁ ସବୁ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ, ନିଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନ ଦେଇ ତାକୁ ନିଜେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ ।"

କେଉଁ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ କେଲେ ରେକର୍ଡ:

2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ବୟସର ଅନଭିକା ଇଂରାଜୀରେ ସବୁ ଆଲ୍ଫାବେଟ କହିବା, 9ଟି ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ, ଶରୀରର 9ଟି ପାର୍ଟ, 6 ପଶୁ, ସପ୍ତାହର 7 ବାର, 5ଟି ଗାଡି ନାମ, 4ଟି ଫଳ, 7 ଆକ୍ସନ, 4 ଋତୁ, 7 ରଙ୍ଗ, 4 ଦିଗ, 5 ପନିପରିବା, 1 ଠାରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା, ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀରେ 12 ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍ସ ଗାଇବା ଭଳି ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍‌ ଅଫ୍‌ ରେକର୍ଡସ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।

India Book Of Records 2025
India Book Of Records 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଝିଅ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ:

ସେହିପରି କୁନି ଝିଅ ବାପା ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାମରେ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଏଁ । ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୋ କୁନି ଝିଅ ଘରେ ରୁହନ୍ତି । ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀ ନିଜେ ତାର ଶିକ୍ଷକ ସାଜି ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆସିଛି । ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଭଲରେ ତାକୁ ଶିଖି କହିପାରୁଛି । ଯାହା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଝିଅ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି ।"

India Book Of Records 2025
India Book Of Records 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଶିଶୁକୁ ମୋବାଇଲ ବଦଳରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା:

ତେବେ ଆଜିକାଲି ଶିଶୁଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଧରେଇ ଦେଲେ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଫୁରସତ ମିଳି ଯାଉଛି । ହେଲେ ଧିରେ ଧିରେ ମୋବାଇଲ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିବାର ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦମ୍ପତି ନିଜ ଅଢେଇ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ଭରପୁର ସମୟ ଦେଇ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଶିଶୁକୁ ମୋବାଇଲ ବଦଳରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ତା ସହିତ ଖେଳିବା, ଖେଳ ଖେଳରେ ପାଠ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ଵାରା ସଂପୃକ୍ତ ଶିଶୁ ମାତ୍ର ଅଢେଇ ବର୍ଷ ଆୟୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ସେ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି । ଯେଉଁ ବୟସରେ ଶିଶୁମାନେ କଥା କହିବା ଶିଖିଥାନ୍ତି ସେହି ବୟସରେ ଏହି ଶିଶୁ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର, ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ରାଇମ୍ସ ସବୁ ଅନର୍ଗଳ କହି ପାରୁଛି । ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା ସବୁକୁ ସେ ଅତି ସହଜରେ କହି ପାରୁଛି । ଏସବୁ ସେ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଖେଳ ଖେଳରେ ଶିଖି ବିନା ବହିରେ କହିପାରୁଛି । ତାର ଏହି ଚକିତ କଳା ଗୁଣ ପାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।

ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାକୁଡ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କୁନି ଝିଅର ପ୍ରତିଭା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ଅଢେଇ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁମାନେ କଥା କହିବା ସିଖୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଅନର୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ର, ପୋଏମ, ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କହିପାରୁଛି । ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଅବିଶ୍ଵସନୀୟ ଅଟେ । ଅନବିକାଙ୍କ ମାଆ ବାପା ଭଳି ସବୁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରାଇ ସମୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଜରୁରୀ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

