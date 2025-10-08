ସକିଲାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲା କ୍ରୋସେଟ: ଗିନିଜ ୱାଲର୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ, 1000 ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ
ବଲାଙ୍ଗୀର କ୍ରୋସେଟ କୁଇନ ସକିଲା ବାନୋ । ଉଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଦୁଇ ଥର ହାତେଇଛନ୍ତି ଗିନିଜ ୱାଲର୍ଡ ରେକର୍ଡ । ବର୍ଷକୁ ରୋଜଗାର 10,00000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ।
Published : October 8, 2025 at 12:21 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Balangir Crochet Queen Shakila Bano ବଲାଙ୍ଗୀର: ପିଲାଦିନେ ମା’ ହାତ ଧରି ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଉଲ୍ କାମ । ସେଥିରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ସକିଲା ବାନୋ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ‘ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରୋସେଟ କୁଇନ’ ଭାବେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଉଲରେ ଚତ୍ମକାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଥର ଗିନିଜ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି । ସେତିକିରେ ସେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ । ଗୃହିଣୀରୁ ଗିନିଜ ୱାଲର୍ଡ ରେକର୍ଡ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ‘କ୍ରୋସେଟ କୁଇନ ସକିଲା’ ।
ଉଲ୍ରେ ପରିଚୟ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରର ସଫଳ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସକିଲା:
ଗୃହିଣୀରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଅନ୍ୟପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ... 46 ବର୍ଷୀୟ ସକିଲା ବାନୋ ସାଧାରଣ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତକଳାରେ ନିପୁଣ ହୋଇ କେବଳ ପରିଚୟ ନୁହେଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସଫଳ । ନିଜ ପରିଚୟ ନିଜେ ତିଆରି କରି ଆଜି ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ । ବିବାହ ପରେ କେବଳ ଗୃହିଣୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା । ପିଲାଛୁଆ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ । ପିଲାବେଳେ ମା’ଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ଉଲ୍ କାମକୁ ନେଇ ତିଆରି କଲେ ସ୍ବେଟର, ଡ୍ରେସ, ଫୁଲ, ଗ୍ଲୋବ୍ସଠୁ ନେଇ କେତେ କଣ ସାମଗ୍ରୀ । ବାସ୍ ଏହି କାମ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଲା । ଉଲ୍ କାମ ପାଇଁ ଗିନିଜ ୱାଲର୍ଡ ରେକର୍ଡ ହାତେଇଲେ । ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଥର । ଏପରିକି ଉଲ୍ କାମ ପାଇଁ ଗିନିଜ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ‘କ୍ରିସେଟ କୁଇନ’ ଉପାଧି ଦେଇଛି । ନିଜେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସକିଲା ।
2023 ଓ 2024ରେ ପାଇଛନ୍ତି ଗିନିଜ ୱାଲର୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ:
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଏହି ହସ୍ତକଳାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି । ସକିଲା ବାନୋ 2023 ଓ 2024ରେ ଗିନିଜ ୱାଲର୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ସେ ସର୍ବାଧିକ 4000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଉଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଗିନିଜ ବୁକ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଭାରତର କ୍ରୋସେଟ କୁଇନ ଉପାଧି ।
କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ କାମ, ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର କେତେ ?
ସକିଲା ଛୋଟ ଥିବା ବେଳେ ନିଜ ମା’ ଠାରୁ କ୍ରୋସେଟ ବା ଉଲ୍ କାମ ଶିଖିଥିଲେ । ବିବାହ ପରେ ୟେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉଥିଲେ, ଘର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଲ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଗତ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏହି କାମରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ କିଛି କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ । ଉଲ୍ ରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତକଳା ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମେଳାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ । ଲୋକେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ହାତ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବଢିଛି । ନିୟମିତ ସେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଡର ପାଇ ବାର୍ଷିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ, ଅନ୍ୟକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର:
ସକିଲା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବା ସହ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ଓ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ । ଯାହା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଘରେ ତଥା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଲ କାମର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।
ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଲେଣି ଟ୍ରେନିଂ:
କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟ ମହିଳା କିଭଳି ରୋଜଗାର ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଲ କାମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସ୍ବଂୟ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଏହି ଉଲ୍ କାମ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସକିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନାରୀ ସଂଗଠନ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକିଲାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି ।
ଉଲ୍ରେ କେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସକିଲା ?
- ମୋଜା
- ଜୋତା
- ଶ୍ଵେଟର
- ଗାଉନ
- ଡ୍ରେସ
- ଟେବଲ କ୍ଲଥ
- ହାତ ଗ୍ଲୋବସ
- ଟୋପି
- ଫୁଲ
କମ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଧିକ ଲାଭ:
ଉଲ୍ କାମରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଜ କଳାକାରୀରେ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ବହୁ ଗୁଣା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରା ଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସକିଲା ବାନୋ । ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଉଲରୁ ତିଆରି ଫୁଲକୁ ନିଆଯାଇପାରେ । ଉଲରୁ ଫୁଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ । ଏଥିପାଇଁ 10 ରୁ 15 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଏହାକୁ ମାର୍କେଟରେ 50 ରୁ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ବେଟର ତିଆରି କରିବାକୁ 3 ରୁ 4 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ । ଏଥିପାଇଁ 300ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଏହା ମାର୍କେଟରେ 1000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ । ତେବେ ଆଜିର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ରୂପର ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷର ସବୁବେଳେ ଚାହିଦା ରହିଛି । କାରଣ ଏସବୁ ସହଜରେ ଖରାପ ହେଉ ନଥିବା ବେଳେ ଧୋଇବା ରଖିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ଚାହିଦା ଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାର ଖୁବ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉ ଥିବାର ସେ କୁହନ୍ତି ।
ମେଳାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲେ ସାମଗ୍ରୀ, ବଢିଲା ଚାହିଦା:
ସକିଲା ବାନୋ କୁହନ୍ତି, ‘ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ଘରେ ମା’ ଠାରୁ ଏହା ଶିଖିଥିଲି । ପରେ ମୋର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି । ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ବାହାରେ ରହି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ତିଆରିରେ ଲାଗିବାରୁ ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଥିଲି । ଗତ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି କାମକୁ ପୁଣି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ । ଏଥିରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକ ମେଳାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି । ଯାହା ପରେ ମୋ ସାମଗ୍ରୀ ବାବଦରେ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ । ଏହିପରି ଦିନକୁ ଦିନ ମୋର ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା ।’
ଗିନିଜ ରେକର୍ଡ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଅର୍ଡର:
‘ଗିନିଜ ୱାଲର୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରୁ ଅର୍ଡର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଅର୍ଡର ଆସୁଥିଲା । ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ବଢୁଛି । ଏଥିସହ ଏହି କାମରୁ ବାର୍ଷିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି । ଅନ୍ୟ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲି । ସେମାନେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସକିଲା ବାନୋ କହିଛନ୍ତି ।
ପତ୍ନୀଙ୍କ ସଫଳତାରେ ସ୍ବାମୀ ଖୁସି:
ସକିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏମ.ଡ଼ି ଇଲିୟାସ ଖାନ କୁହନ୍ତି, ‘ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ପରିଚୟ ପାଇଛି । ତାର ସବୁ କାମରେ ମୁଁ ସହଯୋଗ ଦିଏ । ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବି ।’
ସକିଲାଙ୍କଠୁ କାମ ଶିଖି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମହିଳା:
ସକିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢିଥିବା ସଂଗୀତା ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ରଶ୍ମିତା ରାଉତ କୁହନ୍ତି, ‘ଘରେ ଥିଲୁ ଏକ ସଂଗଠନ ଆମକୁ ଏହି କାମ ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିଲା । ଆଗ୍ରହ ହେଲା ସକିଲାଙ୍କଠାରୁ କାମ ଶିଖିଲୁ । ଏବେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ । ଏଥିସହ ଆମ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।’
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ମା’ ଶକ୍ତି ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଅମର ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 6 ଟି ବ୍ଲକରେ ଆମ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଏଥିସହ ସକିଲାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଲ କାମ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ମିଳିମିଶି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ’ ।
ସକିଲା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ:
ସମାନ ଭାବରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତି କରଣ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ନାରୀ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ନୂତନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ସାଧାରଣ ଉଲ କାମକୁ ନେଇ ସକିଲା ବାନୋ ନିଜ ନାମ କମାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କାମକୁ ଗିନିଜ ବୁକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ କ୍ରୋସେଟ କୁଇନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି । ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ । ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ । ଏହା ସହ ସେ ମାଗଣାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର