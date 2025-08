ETV Bharat / state

ଆଜି ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ, ବାୟାବରରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ - BALANGA VICTIM LAST RITES

ଆଜି ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : August 4, 2025 at 7:07 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 7:29 AM IST 1 Min Read

Balanga Victim Last Rites ନିମାପଡା: ଆଜି ହେବ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର । ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ବାୟାବର ନୂଆ ଗୋପାଳପୁରରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର । ପୀଡିତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିଲା । ଏହା ପରେ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡିରେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା ପୀଡିତାଙ୍କ ମରଶରୀର । କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଗାଁ ଫାଟି ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ବାୟାବରରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ (ETV Bharat Odisha) ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲା ପୀଡିତାଙ୍କ ମରଶରୀର: ଗତକାଲି(ଜୁଲାଇ 3) ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ (6E2201) ଯୋଗେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ 8.55 ମିନିଟରେ ବିମାନ ଉଡାଣ ଭରିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10.30 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୃତଦେହ । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ:

Last Updated : August 4, 2025 at 7:29 AM IST