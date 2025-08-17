ପୁରୀ: ପୁଣି ଥରେ ହେଡଲାଇନରେ ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡି ଘଟଣା । ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଏକ 'ବୟାନ ରେକର୍ଡ' ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ପୋଡି ଘଟଣାର 13 ଦିନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କରୁଛି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ? ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିସାରିଥିବା ପରେ ବି ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଭିଡିଓ ? ଏନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡି ଘଟଣା ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଏମିତି କହିଲେ ପୁରୀ ଏସପି-
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ସମୟର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା । ପୁରୀ ଏସପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କହିଛନ୍ତି, "ଉକ୍ତ ଭିଡିଓଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମୟର । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପରେ ଏହି ବୟାନ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଜୁଡିସିଆଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଭାଇରାଲ କଲେ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସାଇବର ଟିମ୍ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସହଯୋଗରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ । କୌଣସି ନାବାଳିକା ହେଉ ଅବା ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଗରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । କିଛି ଫୋରେନସିକ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ।"
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି, "ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି । ନାବାଳିକା ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି । ତେବେ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମିତି ମିଳିଥିଲା । ଏପରିକି ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ସମୟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା ।"
ତେବେ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିପରି ହେଲା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ? କିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଛି ଏବଂ କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ କାରଣ ? ଏହି ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ଭିଡିଓ ଗୋପନୀୟ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଡେଉଁଛି ଏହି ଭିଡିଓ । ଏପଟେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିସାରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହା କହିଥିଲା ଓଡିଶା ପୋଲିସ । ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ମାମଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଥିବା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କହିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ