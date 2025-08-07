ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଦିନରେ ଲଭିଗଲା ଝିଅର ଜୀବନ ଦୀପ । ଲିଭିବା ଆଗରୁ ଖୁବ ଲଢିଲା, କଷ୍ଟ ସହିଲା । ବହୁତ ସମବେଦନା ଆଉ ସମାଲୋଚନା ବି ଶୁଣିଲା । ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ହାରିଗଲା । ଏବେ ସବୁକିଛି ନୀରବ । ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ବି ଲୁଚିଗଲା । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନ ଥିବା ପୋଲିସ ଟ୍ବିଟ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ଫାଇଲେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି । ହେଲେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଁଚିଲା ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କିମାରିଛି । ପୀଡିତା ସହ କଣ ଘଟିଲା ଯାହାକୁ ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଗୁରୁବାର ୬ ଘଣ୍ଟିଆ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ?
ଗତ ଜୁଲାଇ ୧୯ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟ । ହଠାତ୍ ବଳଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖବର ପ୍ରଚାର ହେଲା ଜଣେ ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ । ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫଏମ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣାର ଦୁଃଖ ମନରୁ ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଏକ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ତବ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା । ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ । ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ପିପିଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।
ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତା; ନା ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ..ନା ଥିଲା ସିସି କ୍ୟାମେରା
ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ସହ କଣ ଘଟିଲା କେବଳ ପୀଡିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଜାଣି ନଥିଲେ । ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ । ଘର ଆଗରେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ । ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ସ୍ବାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପୀଡିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଝିଅର ଫ୍ରକ ଆଣି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବସାଇ ବିଞ୍ଚିବା ସହ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୀଡିତା ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ କଣ ଘଟିଥିଲା, କହିଥିଲେ । ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଯିବା ବେଳେ ବାଇକରେ ନେଇ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପୋଡି ଯିବା ପରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ଦେଖିଥିଲେ ହେଁ ସେ କୋଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ହାବଭାବ ବା ଗାଡିକୁ ଦେଖି ନ ଥିଲେ ।
ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ପୋଡ଼ା ପୋଷାକ, ଗୋଟିଏ ହଳ ଚପଲ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା । ଏପରିକି ପୀଡିତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଖସି ପଡିଥିବା ପୋଡା ଚର୍ମର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଦଳ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡିଆସିଲ,ଦୁଇଟି କିରୋସିନ ବୋତଲ ଓ ଏକ ରୁପା ମୁଦି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।
ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଜୋନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତଦନ୍ତ
ଯାହା ବି ହେଉ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଜୋନରୁ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଓ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯାଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିବା ରୁଟକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯୋଗୁଁ ସିସିଟିଭି ମିଳିନଥିଲା । ଏନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରଠୁ ବାହାରି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାରିଆଡକୁ ପଡ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୁଟରେ ଆତଯାତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ପାଖାପାଖି ୭୦ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ନେଇଥିଲା ।
ଟାଓ୍ବାର ଡମ୍ପିଂରୁ ବି ମିଳିଲାନି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପତ୍ତା
ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ପୋଲିସ ଟାଓ୍ବାର ଡମ୍ପିଂ ଆପଣାଇ ଥିଲା । ଏନେଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁଚନା ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସ ସେହି ଦିନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାରେ କେତେଜଣ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାହାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଟେଲିକମ ଅପରେଟର ସୁଚନା ଅନୁସାରେ, ଟାଓ୍ବରା ଡମ୍ପିଂ ଆଧାରରେ ୪୪ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସେହିଦିନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥିଲା । ଏନେଇ ସେହି ସବୁ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଚାରି ତର୍ଜମା କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ପୀଡିତାଙ୍କ ସହ କାହାର କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତାହାର ତନାଘନା କରିଥିଲା । ହେଲେ ପୋଲିସକୁ ସେଭଳି କିଛି ସୁରାକ ମିଳି ନ ଥିଲା। ଟାଓ୍ବାର ଡମ୍ପିଂରୁ ପୋଲିସ ନା ଅଭିଯୁକ୍ତ ତିନିଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଇଥିଲା ନା କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ।
ଟର୍ଣ୍ଣି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଦି
ତେବେ ଘଟଣାର ଟର୍ଣ୍ଣି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇ ମୁଦି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ମୁଦିଟି ଯେଉଁ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ କିଣା ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଠାବ କରିଥିଲା । ବଳଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଥିବା ସେଇ ଗହଣା ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ମିଳିଥିଲା ପୀଡିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ସୁରାକ । ସାଙ୍ଗକୁ ପାଚରିବାରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା, ତିନି ମାସ ତଳେ ପିଡିତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ମୁଦି ଉକ୍ତ ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିଲେ । ତେବେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ସାଙ୍ଗ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୁଚନା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ପୀଡିତାଙ୍କୁ ପରିବାରରେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ପିଡିତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଓ ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି, ହାବଭାବ, ତାଙ୍କର ଜିଦ୍, କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଆକଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା ବେଳେ ଅନେକ କିଛି ସୂଚନା ପାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୋଲିସ ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା , ଦାଦା,ମା ଓ ପିଉସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଥିଲା । ପରେ ଘରେ ଥିବା କିରୋସିନ ବୋତଲ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ବୋତଲର କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ସେନେଇ ପୋଲିସ ସୁଚନା ପାଇଥିଲା ।
କିରୋସିନ ବୋତଲ ଦେଲା ନୁଆ ଦିଗ
କିରୋସିନ ବୋତଲ ତଦନ୍ତକୁ ଦେଇଥିଲା ନୂଆ ଦିଗ । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଘର କିରୋସିନ ବୋତଲ ଖୋଜିଥିଲା ପୋଲିସ । ଘର କିରୋସିନ ବୋତଲ କିପରି ଥିଲା, କେଉଁଠି ରଖାଯାଉଥିଲା, ସେଦିନ ସେହି ବୋତଲ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇଥିଲା । ଏହିଠାରୁ ପୀଡିତା ପୋଡ଼ି ହେବା ପଛର ଖାସ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ତଦନ୍ତକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ପରେ ନିମାପଡ଼ା କୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣକୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା ପେୋଲିସ । ଫରେନସିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ବୋତଲରେ ଥିବା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଡିଏନଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏନେଇ ପୀଡିତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୁଚନା ଦେଇନଥିଲେ । ଏପରିକି କି ସେମାନେ କିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ସେନେଇ ବି କିଛି ସୁଚନା ଦେଇ ନ ଥିଲେ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ରହୁ ନ ଥିଲା
ଅସଲରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପୀଡିତାଙ୍କର ବୟାନରେ ତଫାତ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ପିଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ଓ ଦୁଖିଶ୍ୟାମ ସ୍ବାଇଁ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହୁ ନ ଥିଲା । ଫଳରେ ପୋଲିସ ଅଡୁଆରେ ପଡିଥିଲା । ଯାହା ବି ହେଉ, ଶେଷରେ ପୀଡିତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି କାରଣ ଆଡ଼କୁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଶେଷରେ ବିଏନଏସ ଧାରା ୧୮୩ରେ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ସେହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଇ ନଥିଲା ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ପୀଡିତା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପୋଲିସ- ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଗରେ ପୀଡିତା ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଥିଲା । ଏ ଭିତରେ କେବଳ ପୋଲିସ ଏହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, ଘଟଣାରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ତାହା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନଥିଲା ।
ଏବେ ବି ଗୁଜବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ
ଏବେ କିନ୍ତୁ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଲା ? ଏନେଇ ଟେଲିକମ ଇଞ୍ଜିନିୟରି ବିଭୁତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଟାଓ୍ବରା ଡମ୍ପ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଟେକନୋଲୋଜିର ସହାୟତାରେ ଜଣା ପଡିପାରିବ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିବେ ତାହା ପୋଲିସ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଂଚ କରି ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିବ। ୪୪ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଭେରିଫିକେସନ ହୋଇଛି ତାହାଲେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିବ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସେଭଳି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ।
ସେହିପରି ଫରେନସିକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମୁରଲିଧର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ବୋତଲ ମିଳିଛି ତେବେ ବୋତଲ ଯିଏ ଧରିଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ । ଏପରିକି ବୋତଲରୁ ଡିଏନଏ ମ୍ୟାଚ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ମିଳି ପାରିବ। ତେଣୁ ବୋତଲ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ପୋଲିସ ପାଇଛି ।
ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ
ସେପଟେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କହିଲା, ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ ଖୁଲାସା କରିବା ଦରକାର । କାରଣ ଏବେବି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏକ ଗୁଜବ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏନେଇ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପରଦା ହଟିବ ।
ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ନିମାପଡା ପ୍ରେସ କ୍ଲବ ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବେହେରା । ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଚାରି ଚାରି ଥର କହିବା ପରେ ହଠାତ ତାଙ୍କର କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାକୁ ବଳଙ୍ଗାବାସୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କଣ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି, 6 ଘଣ୍ଟିଆ ପୁରୀ ବନ୍ଦ: ଗଡୁନି ଘରୋଇ ବସ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ - PURI BANDH
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଖିବୁଜିଲେ ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା; ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ - BALANGA BURN VICTIM DIES