Balanga Girl Burn Case ଭୁବନେଶ୍ବର/ପୁରୀ: ରାଜ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡି ଘଟଣାକୁ ବିତିଛି ଏକମାସ । ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ସେ ଭଲ ହୋଇ ଫେରିବେ । ଶେଷରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇ ଆରପାରିରେ ପୀଡିତା । ହେଲେ ଏଯାବତ ନା ଘଟଣାରୁ ପରଦା ହଟିଲା । ନା ଘଟଣା ପଛର ଅସଲ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା । ନିକଟରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଉଙ୍କି ମାରିଛି ।
ଭାଇରାଲ ହେଲା ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ:
ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୀଡିତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଢିଥିଲା ସନ୍ଦେହ ଓ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ । ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୀଡିତା ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି ? ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କର ଏକ ବୟାନ ପୁଣି ଘଟଣାକୁ ରହସ୍ୟାବୃତ କରିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡେଇ ଗଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଗତ ସୋମବାର ଆର୍ମି ହେଡ ବୀର ନାରୀ ବୀର ମାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସମୟରେ ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦେଇ ଏଡାଇ ଦେଇ ଯିବା ସହ ମତେ କାହିଁକି ପୋଲିସକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏନେଇ ଘଟଣା ସାମ୍ନା ଆସୁନାହିଁ ।
କଣ କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ?
ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ମାରିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ବର ପୀଡିତା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯେହେତୁ ଗଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବେଶି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା । ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରହୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଜାଣତରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ କଣ ଚାଲୁଛି । କାହିଁକି ଅନେକ ଘଟଣା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସବୁ ଯଦି କହିଦେବେ ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇପାରେ । ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତେବେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କହିନପାରେ ।’
କଣ କହିଲେ ଆଇନଜୀବୀ ?
ସେହିପରି ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ମିଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ ,ପବ୍ଲିକ କୁହନ୍ତୁ ,ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହନ୍ତୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଖୁଲାସା କରିବାର କୋଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ । ଯେହେତୁ ଏଠି ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କୋଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ।ତେବେ ଏହା ଘଟିଲା କେମିତି ? ଏହା କଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ? ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବା କଥା ଯେ ଏହା ପଛର କାରଣ କଣ ? କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ଥାଇପାରେ ଏହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଆଇନରେ ପ୍ରାବନ୍ଧି ନାହିଁ ଏହା କେବଳ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ । ବା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରି ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସୁପ୍ରିମ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆଇନରେ ନାହିଁ ।କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏନେଇ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରଖିବା ଦରକାର । କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ଵ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର କାରଣ କହିବା ଦରକାର ।’
ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ ନୁହେଁ:
ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିପିନ ବିହାରି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମ ହେଲା କେହି ସାକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି । ପୀଡିତାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ । ତୃତୀୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି । ଯାଦ୍ବାରା ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏମିତି କିଛି ତଦନ୍ତ ନାହିଁ ଯାହାକି ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ସରିଯିବ । ଆଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ଖବର ଅପଡେଟ ଦିଆଯାଉଥିବ ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କେବଳ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଟ୍ରାଭେଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ରଖିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତିକି ପୋଲିସ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ରଖିବେ । କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ତା ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖି ପୋଲିସ ଯେତିକି ଚାହିଁବ ସେତିକି ତଥ୍ୟ ରଖିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଖବର ପ୍ରଘଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ ।’
ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନଆସିଲେ ପ୍ରଘଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ:
ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଆଇଜି ବି.କେ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହୁଏ ସେ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବା କଥା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁ ଘଟଣା ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରତିଫଳନ ସମାଜ ଉପରେ ପଡେ । ସେଥିଲାଗି ପୋଲିସ କେତେ ଗୁଡିଏ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆଣେ ନାହିଁ । ସେହିପରି ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାର କଣ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନାହିଁ ।କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ଥାଏ ତାହାଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ । କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନ ଆସିବା ଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରଘଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
କାହିଁକି ଗୋପନୀୟତା ରଖାଯାଏ ?
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ସେମିତି କେତେକ ଘଟଣା ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେମାନେ ଦେଇନଥିବେ । ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ଯଦି ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ତାହାଲେ ତାର ପରିବାରର କ୍ଷତି ଘଟିପାରେ ସେସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ସମ୍ବେଦନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେସବୁ କିଛି ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତି । ତେବେ ଯଦି ସେ ପୀଡିତା ବଞ୍ଚିଥିବ ତେବେ କ୍ଷତି ଘଟିବ ଯଦି ବଞ୍ଚି ନଥିବ ତେବେ ପରିବାରର କ୍ଷତି ଘଟିବ।ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି କିଛି ଘଟଣା ଯେଉଁଠି ନିହାତି ଦରକାର ଥିବ ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସେସବୁ କେସର ମଧ୍ୟ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରି କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ।’
କଣ କହୁଛି BNSS ଧାରା ୧୯୩ ?
ସେହିପରି ନୂଆ ଆଇନ BNSS ଧାରା ୧୯୩ ଅନୁସାରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ସହ ତାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ପୀଡିତା ଓ ତାର ପରିବାର ବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବା କେସ ସହିତ ଯିଏ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ ତାକୁ ଅବଗତ କରାଇପାରିବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ । ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରାବଧାନ ନୂଆ ଆଇନର ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ।
କେବେ ଘଟିଥିଲା ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣା ?
ଗତ ଜୁଲାଇ 19ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗାରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା । ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାୟାବର ଠାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସହ ଘଟଣା ପଛରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ହାତ ଥିବା ନେଇ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ପୁରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ପୀଡିତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ପଠାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖରେ ପୀଡିତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବୟାନ:
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 4 ଥର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ସହ ପରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓ ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଟ୍ବିଟ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ପରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପୀଡିତା ତିନି ଜଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିବା ବେଳେ ସେଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କଣ ହେଲା ? ତିରିଶ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଜଣ ବିଷୟରେ କଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାହା ଏଯାବତ ସସପେନ୍ସ ହୋଇରହିଛି ।
ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ:
ତେବେ କିଏ ସେହି ତିନି ଜଣ ଓ କଣ ଥିଲା ପୀଡିତାଙ୍କ ପୋଡ଼ି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ? ସେନେଇ କୋଣସି ସୂଚନା ଏଯାବତ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପଛର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜରିଆରେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ବାସ୍ତବରେ ଭିଡିଓ ସଠିକ ନା ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇଛି । ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଭିଡିଓ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତନାଘନା କରୁଛି ପୋଲିସ । ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ଏସପି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ ।
ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ CWCର ରିପୋର୍ଟ ତଲବ:
ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବୟାନର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଵା ପରେ ଏନେଇ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି । CWC ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ନିଜ ଆଡୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । ତା ସହିତ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନାବାଳିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରଲ ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୭ ଦିନ ଭିତରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
CWC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେଉଁ ମାନେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଦାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆକ୍ଟ-୨୦୧୫ ଦଫା ୭୪କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋପନୀୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ପୋଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହିତ ଏହାକୁ CWCକୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଭାଇରାଲକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ:
ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ଏସପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ‘ଯେଉଁ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବଳଙ୍ଗାର ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଇବର୍ ସେଲ କେତେକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନେ ଡିଲିଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।’
4 ଥର ହୋଇ ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ:
ଗତ ୨ ଦିନ ହେବ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ ପୁରୀ ଏସପି କହିଥିଲେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଇବର ସେଲ ଏହାର ଖୋଳତାଡ କରୁଛି । ତେବେ ପୁରୀ ଏସପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ଶେଷ ବୟାନ ନୁହେଁ । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ୪ ଥର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଵା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ୩ ଥର ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି । ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସର । ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶେଷ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଯାହା କିଛି ହୋଇଛି ନିୟମକୁ ଅନୁକରଣ କରାଯାଇ ହୋଇଛି । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ କିଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲା, କିଏ ଲିକ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।’
ବିରୋଧୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ:
ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୀଡ଼ିତା ଜଳି ଯିବା ଘଟଣା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତ ନ ଥିବା ପୋଲିସ୍ ଏକ୍ସରେ କହିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଘେରିଥିଲେ । ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଚାପି ଦେଇଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ଆଜିକୁ ମାସେ ପୂରିଛି । ଏବେବି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା ପୋଲିସ କହିଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ନେଇ କେବଳ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରରୁ କେବେ ପରଦା ହଟୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ପୁରୀ