Low-Cost ଏଜୋଲା ଚାଷ, ବଦଳେଇ ଦେଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ

ରିୱାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଖୁବେଲ ଗ୍ରାମର 50 ପରିବାର ଘରବାଡିରେ ଏଜୋଲା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଲୋକେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରି ପାରିଛନ୍ତି l

Azolla Cultivation Empowers Villagers
Azolla Cultivation Empowers Villagers
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2025 at 6:34 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ଖୁବେଲ ଗାଁ l ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ 56 କିମି ଦୂରତାରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁ ବେସ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ l କାରଣ ଏହି ଗାଁ ଏଜୋଲା ଗାଁ ଭାବେ ପରିଚିତ l ଏଜୋଲା ନାମକ ଏକ ଶୈବାଳ ଚାଷ ଖୁବେଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ଏଜୋଲା ଚାଷ କ'ଣ ? ଏହାକୁ କିପରି କରାଯାଏ ? ଏହାର ଉଯୋଗୀତା କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

Low-Cost ଏଜୋଲା ଚାଷ
Low-Cost ଏଜୋଲା ଚାଷ

ଏଜୋଲା ଚାଷ କ'ଣ ?

ଏଜୋଲା ଶୈବାଳ ଚାଷ, ଦେଖିବାକୁ ସାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ପତର ପରି । ଏହାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଲେ ମାତ୍ର 15 ଦିନରେ ଏକ କେଜିର ଏଜୋଲା 2 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ l ପରେ ଏହାକୁ ପାଣିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦନା ଭାବେ ଦିଆଯାଏ ।

ଏଜୋଲା ଚାଷ କିପରି କରାଯାଏ ?

ପଶୁଙ୍କ ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଛି ଏଜୋଲା ଚାଷ
ପଶୁଙ୍କ ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଛି ଏଜୋଲା ଚାଷ

ଖୁବେଲ ଗାଁର ପ୍ରତି ପରିବାର ଏହି ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ୱାଟର ସେଡ ବିଭାଗର ରିୱାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଖୁବେଲ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ 50 ପରିବାର ମାତ୍ର 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ଘରବାଡିରେ 3 ବାଇ 3ର ଜଳ କୁଣ୍ଡରେ ଏଜୋଲା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ବଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗରେ ଲାଭବାନ ହେଉପାରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଲୋକେ ନିଜର ଦନାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରି ପାରିଛନ୍ତି l

ଏଜୋଲା ଖାଇ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ:

ଏହି ଏଜୋଲାକୁ ଖାଇ ଗାଈ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ଏହା ସହ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବା ସହ ତାଙ୍କର ଓଜର ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି l ଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି l ଆଉ ଏହି କାମରେ ୱାଟର ସେଡ ବିଭାଗ ଏହି ଗାଁ ବାସୀଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ଦେବା ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗେଇ ଆସୁଛି l

ଖୁବେଲ ଗାଁରେ ଏଜୋଲା ଚାଷ
ଖୁବେଲ ଗାଁରେ ଏଜୋଲା ଚାଷ

ଜୀବନକୁ ନୂଆ ରାହା ଦେଖାଇଲା ରିୱାର୍ଡ ଯୋଜନା :

ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଗାଈ, ଛେଳି, ମାଛ ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ପରେ ୱାଟର ସେଡ ବିଭାଗର ରିୱାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏଜୋଲା ଚାଷ ନେଇ ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ୱାଟର ସେଡ ବିଭାଗ ଏଜୋଲା ସଂଗ୍ରହ କରି ଖୁବେଲ ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 25 ଟଙ୍କା । ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 1 ମାସ ଧରି ତାଲିମ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଖୁବେଲ ଗାଁରେ କୁକୁଡା ପାଳନ
ଖୁବେଲ ଗାଁରେ କୁକୁଡା ପାଳନ

ସମ୍ବଲପୁର ୱାଟର ସେଡ ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଏହିଭଳି ଗୃହ ପାଳିତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁନାହିଁ l ଏହା ସହ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା l ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ପାରନ୍ତି l ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଏହି ଭଳି ଜୀବଙ୍କ ଖରା ଦିନେ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରିନଥାଏ l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ କଣ କଲେ ଏହି ଗରିବ ଚାଷୀ ମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇ ପାରିବେ ଓ ସହଜରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ l ହାଇ-ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ଏହି ଚାଷୀ ମାନେ କରି ପାରିବେନି l ତେଣୁ ଆମେ ଲୋ-ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଲୋ-କଷ୍ଟରେ କିପରି ଏହି ଚାଷୀ ମାନେ ନିଜ ଘରବାଡ଼ିରେ ଏହା ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ସେନେଇ ଚିନ୍ତା କଲୁ l ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଏଜୋଲ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୀନ ଫୋଡ଼ର ଯାହା ପାଣିରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆପଣେଇଲୁ l"

ଖୁବେଲ ଗାଁରେ ଛେଳି ପାଳନ
ଖୁବେଲ ଗାଁରେ ଛେଳି ପାଳନ

କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ:

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହାକୁ ଆମେ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଗଛର ସାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ପାରିଥାଏ l ଏହା ସହ ଏହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ କମ ରହୁଛି l ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନର ମାତ୍ରା 25%, ମିନିରାଲସ 15%, ସହ ଆମିନୋ ଏସିଡ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ଯାହା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଙ୍କ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଇ କ୍ଷୀରର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ l ଏହାକୁ ଛେଳି ଅଥବା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ l ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅତି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇ ପାରିବ l ଏହି ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଚାଷୀ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଅତି କମ ଦରରେ ପାଇ ପାରିବ, ପଶୁଙ୍କ ଓଜନ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଉତ୍ତମ ମାନର ପଶୁପାଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ l "

ଏଜୋଲା ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁଛି:

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଜୋଲା ଚାଷ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଜୋଲା ଚାଷ

ପୂର୍ବରୁ ଛେଳି ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ଡାଳ ସବୁ କାଟି ଦେଉଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ । ଏଜୋଲା ଚାଷ ହେମାନନ୍ଦ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି," ୱାଟର ସେଡ ବିଭାଗର ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ l ରିୱାର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସି ଆମକୁ ଏହି ଚାଷ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ l ଗାଈ, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ l ଆମେ 8 ମାସ ହେଲା ଏଜୋଲା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ l ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି l ଗାଈ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଉ ଦାନା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡୁନି ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁଛୁ l "

ଖୁବେଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାଡିଲେ ଏଜୋଲା ଚାଷ
ଖୁବେଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାଡିଲେ ଏଜୋଲା ଚାଷ

ଯୁବ ଚାଷୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏଜୋଲା ଚାଷ ନେଇ କୁହନ୍ତି," ଏହି ଏଜୋଲା ଚାଷକୁ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ 50 ପରିବାର ଆପଣେଇଛନ୍ତି l ଏହି ଦାନା ଖାଇ ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଓଜନ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା l ଏହି ଚାଷ କରିବାକୁ ଆମକୁ ୱାଟରସେଡ ବିଭାଗର ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେ 1 ମାସ ଧରି ତାଲିମ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ଓ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା l

ଲୋ-କଷ୍ଟ ଚାଷ:
ଖୁବେଲ ଗାଁ ବାସୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳ ଏଜୋଲା ଚାଷ ପାଇଁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ମୃତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ଼ାଇରେକ୍ଟର ସୌରଭ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଭାବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ l ସଫଳ ଚାଷ ନେଇ ସେ କୁହନ୍ତି, " ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଗାଈ, ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି l କିନ୍ତୁ ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର ଦେଇ ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି l ତେଣୁ ଆମେ ଲୋ-କଷ୍ଟ ଇନୋଭେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏଜୋଲା ଚାଷ । ଏହା ପ୍ରୋଟିନରେ ଭରପୁର ଥାଏ l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାପାସିଟି ବିଲଡିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଓ ଆଜି ଗାଁ ର ପ୍ରାୟ 48 ପରିବାର ସଫଳତାର ସହ ଏଜୋଲା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବ୍ରହ୍ମପୁରର କ୍ଲାଇମେଟ ଚମ୍ପିଆନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ; ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସଶକ୍ତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଦେଶୀ ଫୁଲ 'ୟୁଷ୍ଟୋମା', ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା 1500 ଟଙ୍କା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

