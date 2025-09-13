Low-Cost ଏଜୋଲା ଚାଷ, ବଦଳେଇ ଦେଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ରିୱାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଖୁବେଲ ଗ୍ରାମର 50 ପରିବାର ଘରବାଡିରେ ଏଜୋଲା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଲୋକେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରି ପାରିଛନ୍ତି l
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ଖୁବେଲ ଗାଁ l ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ 56 କିମି ଦୂରତାରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁ ବେସ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ l କାରଣ ଏହି ଗାଁ ଏଜୋଲା ଗାଁ ଭାବେ ପରିଚିତ l ଏଜୋଲା ନାମକ ଏକ ଶୈବାଳ ଚାଷ ଖୁବେଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ଏଜୋଲା ଚାଷ କ'ଣ ? ଏହାକୁ କିପରି କରାଯାଏ ? ଏହାର ଉଯୋଗୀତା କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ଏଜୋଲା ଚାଷ କ'ଣ ?
ଏଜୋଲା ଶୈବାଳ ଚାଷ, ଦେଖିବାକୁ ସାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ପତର ପରି । ଏହାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଲେ ମାତ୍ର 15 ଦିନରେ ଏକ କେଜିର ଏଜୋଲା 2 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ l ପରେ ଏହାକୁ ପାଣିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦନା ଭାବେ ଦିଆଯାଏ ।
ଏଜୋଲା ଚାଷ କିପରି କରାଯାଏ ?
ଖୁବେଲ ଗାଁର ପ୍ରତି ପରିବାର ଏହି ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ୱାଟର ସେଡ ବିଭାଗର ରିୱାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଖୁବେଲ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ 50 ପରିବାର ମାତ୍ର 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ଘରବାଡିରେ 3 ବାଇ 3ର ଜଳ କୁଣ୍ଡରେ ଏଜୋଲା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ବଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗରେ ଲାଭବାନ ହେଉପାରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଲୋକେ ନିଜର ଦନାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରି ପାରିଛନ୍ତି l
ଏଜୋଲା ଖାଇ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ:
ଏହି ଏଜୋଲାକୁ ଖାଇ ଗାଈ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ଏହା ସହ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବା ସହ ତାଙ୍କର ଓଜର ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି l ଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି l ଆଉ ଏହି କାମରେ ୱାଟର ସେଡ ବିଭାଗ ଏହି ଗାଁ ବାସୀଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ଦେବା ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗେଇ ଆସୁଛି l
ଜୀବନକୁ ନୂଆ ରାହା ଦେଖାଇଲା ରିୱାର୍ଡ ଯୋଜନା :
ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଗାଈ, ଛେଳି, ମାଛ ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ପରେ ୱାଟର ସେଡ ବିଭାଗର ରିୱାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏଜୋଲା ଚାଷ ନେଇ ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ୱାଟର ସେଡ ବିଭାଗ ଏଜୋଲା ସଂଗ୍ରହ କରି ଖୁବେଲ ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 25 ଟଙ୍କା । ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 1 ମାସ ଧରି ତାଲିମ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ସମ୍ବଲପୁର ୱାଟର ସେଡ ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଏହିଭଳି ଗୃହ ପାଳିତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁନାହିଁ l ଏହା ସହ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା l ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ପାରନ୍ତି l ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଏହି ଭଳି ଜୀବଙ୍କ ଖରା ଦିନେ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରିନଥାଏ l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ କଣ କଲେ ଏହି ଗରିବ ଚାଷୀ ମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇ ପାରିବେ ଓ ସହଜରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ l ହାଇ-ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ଏହି ଚାଷୀ ମାନେ କରି ପାରିବେନି l ତେଣୁ ଆମେ ଲୋ-ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଲୋ-କଷ୍ଟରେ କିପରି ଏହି ଚାଷୀ ମାନେ ନିଜ ଘରବାଡ଼ିରେ ଏହା ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ସେନେଇ ଚିନ୍ତା କଲୁ l ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଏଜୋଲ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୀନ ଫୋଡ଼ର ଯାହା ପାଣିରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆପଣେଇଲୁ l"
କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହାକୁ ଆମେ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଗଛର ସାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ପାରିଥାଏ l ଏହା ସହ ଏହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ କମ ରହୁଛି l ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନର ମାତ୍ରା 25%, ମିନିରାଲସ 15%, ସହ ଆମିନୋ ଏସିଡ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ଯାହା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଙ୍କ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଇ କ୍ଷୀରର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ l ଏହାକୁ ଛେଳି ଅଥବା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ l ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅତି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇ ପାରିବ l ଏହି ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଚାଷୀ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଅତି କମ ଦରରେ ପାଇ ପାରିବ, ପଶୁଙ୍କ ଓଜନ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଉତ୍ତମ ମାନର ପଶୁପାଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ l "
ଏଜୋଲା ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁଛି:
ପୂର୍ବରୁ ଛେଳି ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ଡାଳ ସବୁ କାଟି ଦେଉଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ । ଏଜୋଲା ଚାଷ ହେମାନନ୍ଦ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି," ୱାଟର ସେଡ ବିଭାଗର ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ l ରିୱାର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସି ଆମକୁ ଏହି ଚାଷ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ l ଗାଈ, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ l ଆମେ 8 ମାସ ହେଲା ଏଜୋଲା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ l ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି l ଗାଈ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଉ ଦାନା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡୁନି ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁଛୁ l "
ଯୁବ ଚାଷୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏଜୋଲା ଚାଷ ନେଇ କୁହନ୍ତି," ଏହି ଏଜୋଲା ଚାଷକୁ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ 50 ପରିବାର ଆପଣେଇଛନ୍ତି l ଏହି ଦାନା ଖାଇ ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଓଜନ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା l ଏହି ଚାଷ କରିବାକୁ ଆମକୁ ୱାଟରସେଡ ବିଭାଗର ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେ 1 ମାସ ଧରି ତାଲିମ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ଓ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା l
ଲୋ-କଷ୍ଟ ଚାଷ:
ଖୁବେଲ ଗାଁ ବାସୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳ ଏଜୋଲା ଚାଷ ପାଇଁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ମୃତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ଼ାଇରେକ୍ଟର ସୌରଭ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଭାବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ l ସଫଳ ଚାଷ ନେଇ ସେ କୁହନ୍ତି, " ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଗାଈ, ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି l କିନ୍ତୁ ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର ଦେଇ ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି l ତେଣୁ ଆମେ ଲୋ-କଷ୍ଟ ଇନୋଭେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏଜୋଲା ଚାଷ । ଏହା ପ୍ରୋଟିନରେ ଭରପୁର ଥାଏ l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାପାସିଟି ବିଲଡିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଓ ଆଜି ଗାଁ ର ପ୍ରାୟ 48 ପରିବାର ସଫଳତାର ସହ ଏଜୋଲା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି l
