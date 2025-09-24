ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ମିଳୁନି କାମ; 15 ବର୍ଷରେ ମଲେଣି 289 ଦାଦନ, ତିନି ବର୍ଷରେ ୧୦୧ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର

ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି । ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ହେଲେ ସରକାର ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହିସାବ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାଁନ୍ତି

migrant labour and child labour in odisha
migrant labour and child labour in odisha (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2025 at 11:51 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ କାମଦାମ ନ ପାଇ ଭିଟାମାଟିର ମୋହ ଛାଡି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି । ତଥାପି ଦାଦନଙ୍କ ଯାତ୍ରା କମୁନି । ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ବିଫଳ ତାହା ଏଥିରୁ ସହଜେ ଅନୁମେୟ । 2020ରୁ ଆଜିଯାଏ ଦେଖିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 289 ଦାଦନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି । ସେତିକି ନୁହେଁ, କାମଧନ୍ଦା ମିଳୁ ନ ଥିବା ଏହି ପରିବାର ଯେଉଁ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଘରର ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ । ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଯଦିଓ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ ତେବେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 101 ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏକଥା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, 2024ରେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ କେତେଜଣ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 2025 ମସିହାରେ କେତେଜଣ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ? ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ? ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରେ କେତେ ମହିଳା ସଶସ୍ତ ହୋଇ ଦାଦନ ବୃତ୍ତି ଛାଡିଛନ୍ତି ଓ କେତେଜଣ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇଛନ୍ତି ? କେତେଜଣ ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେଜଣ ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ?

15 ବର୍ଷରେ 289 ଦାଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, 2020ରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 289 ଦାଦନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 2025 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 82 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି । କେବଳ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 5612ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 2021ରେ 14 ଜଣ ଦାଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ଥିଲେ । 2022ରେ 31 ଜଣ ଦାଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ 8 ଥିଲେ । ସେହିପରି 2023ରେ 42 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଥିଲେ ସର୍ବାଧିକ 9 ଜଣ । 2024 ରେ 120 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଛତ୍ରପୁରର ସର୍ବାଧିକ 15 ଜଣ ଲେଖାଏ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ।

୨୦୨୪ରେ ୧,୦୩୭ ଜଣ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ

ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ (ନିଯୁକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସେବା ସର୍ଭ) ଅଧିନିୟମ ୧୯୭୯ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ୨୦୨୪ରେ ୧,୦୩୭ ଜଣ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ୭୦,୧୪୨ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

୨୦୨୫ ମସିହାରେ (ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା) ୨୧୭ ଜଣ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ୧୧,୦୫୧ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି । ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ହସ୍ତଗତ ହେଉଥ‌ିବା ସୂଚନା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୦ ମସିହା ପରଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ୫,୬୧୨ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି ଓ ୨୮୯ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ତିନି ବର୍ଷରେ ୧୦୧ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର

ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ସରାକରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ । ବିଧାନସଭାରେ ନିଜେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ବିଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ୧୦୧ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ।

୧୯୯୭ରୁ ହୋଇନି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଗଣନା

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୨-୨୩ ରେ ୫ ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ୪୫ ଜଣ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୫୧ ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି | ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୧୧୬ ଟି ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି । କିନ୍ତୁ କେତେ କୋମଳମତି ଶିଶୁ ପାଠ ନ ପଢି ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାଁନ୍ତି ।

ଏପରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଗଣନା ୧୯୯୭ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୨୨୨ ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଥିଲା | ୧୯୯୭ ପର ଠାରୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଗଣନା ହୋଇ ନାହିଁ । ତା ପରଠାରୁ କୌଣସି ସରକାର ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ନାହାଁନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁୂବନେଶ୍ୱର

ଦାଦନ ନେଉଛି ଜୀବନ CHILD LABOURASSEMBLY REPORTODISHA ASSEMBLYMIGRANT LABOUR DEATH

