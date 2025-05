ETV Bharat / state

ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା, 5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆସାମ ସରକାର - COMPENSATION PAHALGAM ATTACK VICTIM

Assam Health Minister Ashok Singhal Hands Over Compensation To Pahalgam Attack Victims Prashant Satpathy Family in Balasore ( ETV Bharat Odisha )