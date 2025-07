ETV Bharat / state

ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚରେ ଅଜଗର ଦେଖାଇ ଫସିଲେ ଅଭିନେତା ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା : କହିଲେ, "ବିଷାକ୍ତ ସାପ ନୁହେଁ, ବଲ ପାଇଥନ" - ARTIST SHOWING PYTHON ON STAGE

Artist showing python on stage ( Etv Bharat )

ଯାଜପୁର: ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ରିହରସାଲ ବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ଜଣେ କଳାକାର ଜିଅନ୍ତା ଅଜଗର ସାପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି । ଏ ନେଇ ଗତକାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନିକଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଖଡାଶାଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନେତା ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବୁଧବାର ବୈରୀ-ଡାଳିଯୋଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ଜେରା କରାଯାଇଛି । ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଅଭିନେତା ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା ରିହରସାଲ ବେଳେ ଏକ ଅଜଗର ସାପ ଧରି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ । ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଘଂନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନିକଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଖଡାଶାଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଅଭିନୟ କରିଥିବା କଳାକାର ଅଭିନେତା ସାଇ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ବୈରୀ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜିର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା । Artist showing python on stage (Etv Bharat) ବିଷାକ୍ତ ଅଜଗର ନୁହେଁ, ବଲ ପାଇଥନ- ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ

