ଜଳକା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ଜଳସ୍ତର ସତର୍କ ସୂଚନା ଉପରେ। ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାସିଗଲା ହସନପୁର ସ୍ଥିତ ଦୁଧେଇନାଳ।

ବାଲେଶ୍ବର ଓ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୃତିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି
ବାଲେଶ୍ବର ଓ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୃତିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି (ETV BHARAT ODISHA)
Published : September 4, 2025 at 11:02 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ତିନି ଦିନ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଦୁଇଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଚାଲିବା ସହ ଯାତାୟତରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି କି ଅନେକ ଦୋକାନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ। ଏହାସହ ସହରର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର ଚାରିଟି ବ୍ଲକ ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ, ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ୬ ଥର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଚାରିଟି ଯାକ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଓ ସମସ୍ତ ଲାଇନ ବିଭାଗକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ସାଇକୃଷ୍ଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ," ତିନିଦିନ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ୬୫୦ ମିମି ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରେ ୧୨୮ ମିମି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ତିନି ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୬୬ ମିମି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ସଦରରେ ହିଁ କେବଳ ୩୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ୪୫୯ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ୯୨ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜଳକା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଏବେ ସତର୍କ ସ୍ତର ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଅଫିସର ଓ ଫିଲଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଛି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କେମିତି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ ତାହା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଚାଷରେ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଷଷ୍ଠ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, କିଛି କିଛି ବ୍ଲକରେ ବାକି ଅଛି। ସେସବୁର ଆକଳନ ଆସିଗଲେ ଆମେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଷଷ୍ଠ ବନ୍ୟାରେ ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ, ବସ୍ତା ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।"

ବାଲେଶ୍ବର ଓ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୃତିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି (ETV BHARAT ODISHA)
ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଅନେକ ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ କୁଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଅଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ," ପ୍ରକୃତି ଆମ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ରହିଥିଲା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏଥର ଭଲ ଚାଷ ହେବ ବୋଲି ହେଲେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଚାଷ କଣ କରିବୁ, ଖାଇବୁ କଣ ସେହିକଥା ଭାବିଭାବି ଦିନ ଯାଉଛି। ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ବୁଡି ରହିଲେ ଯାହା ସାର ବିଷ ଦେଇଛୁ ସେସବୁ ପଚିଯିବ ଆଉ ଅମଳ ହେବନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେତେ ଜଲଦି ହେବ ସହାୟତା ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ।"ସେହିପରି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଧଶାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ କିଏ କାମକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ କିଏ ଚାଷ ବି ଠିକରେ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଗଦାଧର ଦାସ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗିରି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଝଡିବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଶରତ ପାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ପୁଣିଥରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବେଶ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉଥରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ସବୁ ଭାସିଯିବ, ସୁନାର ଫସଲ ଉଜୁଡି ଯିବ। ବାକି ଯାହାକିଛି ଅଛି ସେସବୁ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି କି ଧାନ ଅମଳ କରି ବର୍ଷକୁ ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ହୁଏ ସେଇଥିରେ ଘର ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଦାଉ ସାଧୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଭଗବାନ ଭରସା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଯାଜପୁର: 10 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ କାଟିଲା ଦୁଇ ଦିନ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ବର୍ଷା l ଗତକାଲି ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା l ଯାଜପୁରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ୟା l ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲା ପାଣି। ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଓ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି। ଏଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଲେ ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାରେ ବନ୍ୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଡିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ୩ରୁ ୪ ଫୁଟ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଟର, ଲୋକମାନେ ଅଫିସକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି l

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ କୃତିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ କୃତିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି (ETV BHARAT ODISHA)

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ କୃତିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି

ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ଏହି ବର୍ଷା କବଳରୁ l ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ପ୍ରାୟ 20ଟି ୱାର୍ଡ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ l ବିଶେଷ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ପାଣି ଜମିଯିବା ହେତୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ l

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ବ୍ଲକ ଯଥା ଯାଜପୁର-121 ମିମି, ବିଂଝାରପୁର-25ମିମି, ଦଶରଥପୁର-90 ମିମି, କୋରେଇ-106 ମିମି, ଦାନଗାଦି-158ମିମି, ସୁକିନ୍ଦା -184.3, ରସୁଲପୁର -63.1, ବଡ଼ଚଣା-46ମିମି, ଧର୍ମଶାଳା-147ମିମି ଓ ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 61.6 ମିମି ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l ତେବେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ସେପଟେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି l ତେବେ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଗତକାଲି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ସହରବାସୀ l ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟାସନଗର ଓ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ପୌର ପାଳିକାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି l ଯାହାଫଳରେ ଚାଲିକି ଯିବାତ ଦୂରର କଥା, ବାଇକ କି କାର୍ ରେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼ିଛି l ସେପଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯିବା ହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପଶି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି l ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ l

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଭାସିଗଲା ହସନପୁର ସ୍ଥିତ ଦୁଧେଇନାଳ
ଖାଲି ସହର ନୁହେଁ ଏହି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଡିଛି l ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଭାସିଗଲା ହସନପୁର ସ୍ଥିତ ଦୁଧେଇନାଳ l ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ସୁଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହସନପୁର ଦୁଧେଇ ନାଳର ପାଇଲ ସେତୁ ଆଜି ସକାଳେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାିଛି। ୧୧ ବର୍ଷ ତଳେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପୋଲ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକରେ ୧୦୦ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଧେଇ ନାଳରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲଟି ଭାସିଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି l ସେପଟେ ଏଭଳି ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ତଳିଆ ଅଂଚଳରୁ 32ଟା ପରିବାରକୁ ଆଣି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଘରରେ ରଖା ଯାଇ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଠାରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥୁବା ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି l ଏଥିସହିତ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଜମିଥିବା ରାସ୍ତା କଟା ଯାଇ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି l ତେବେ କୌଣସି କଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସୂଚନା ମିଳିଲେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି l

ଦୁଇଦିନ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାସନଗର ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି l ଯଦି ଏଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବବୋଲି ସହରବାସୀ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି l

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୪ ଘଂଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହାଲୁକରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରଣର ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (ETV BHARAT ODISHA)

ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ୨୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ୮ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବ।

ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ୨୮ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲାଇକେରା ୨୧୨.୨ରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।

ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (ETV BHARAT ODISHA)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର, ଯାଜପୁର, ଭୁବନେଶ୍ବର

ବାଲେଶ୍ବର: ତିନି ଦିନ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ସାଇକୃଷ୍ଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ," ତିନିଦିନ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ୬୫୦ ମିମି ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରେ ୧୨୮ ମିମି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ତିନି ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୬୬ ମିମି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ସଦରରେ ହିଁ କେବଳ ୩୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ୪୫୯ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ୯୨ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜଳକା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଏବେ ସତର୍କ ସ୍ତର ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଅଫିସର ଓ ଫିଲଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଛି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କେମିତି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ ତାହା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଚାଷରେ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଷଷ୍ଠ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, କିଛି କିଛି ବ୍ଲକରେ ବାକି ଅଛି। ସେସବୁର ଆକଳନ ଆସିଗଲେ ଆମେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଷଷ୍ଠ ବନ୍ୟାରେ ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ, ବସ୍ତା ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।"

ବାଲେଶ୍ବର ଓ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୃତିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି (ETV BHARAT ODISHA)
ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଅନେକ ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ କୁଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଅଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ," ପ୍ରକୃତି ଆମ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ରହିଥିଲା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏଥର ଭଲ ଚାଷ ହେବ ବୋଲି ହେଲେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଚାଷ କଣ କରିବୁ, ଖାଇବୁ କଣ ସେହିକଥା ଭାବିଭାବି ଦିନ ଯାଉଛି। ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ବୁଡି ରହିଲେ ଯାହା ସାର ବିଷ ଦେଇଛୁ ସେସବୁ ପଚିଯିବ ଆଉ ଅମଳ ହେବନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେତେ ଜଲଦି ହେବ ସହାୟତା ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ।"ସେହିପରି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଧଶାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ କିଏ କାମକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ କିଏ ଚାଷ ବି ଠିକରେ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଗଦାଧର ଦାସ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗିରି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଝଡିବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଶରତ ପାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ପୁଣିଥରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବେଶ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉଥରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ସବୁ ଭାସିଯିବ, ସୁନାର ଫସଲ ଉଜୁଡି ଯିବ। ବାକି ଯାହାକିଛି ଅଛି ସେସବୁ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି କି ଧାନ ଅମଳ କରି ବର୍ଷକୁ ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ହୁଏ ସେଇଥିରେ ଘର ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଦାଉ ସାଧୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଭଗବାନ ଭରସା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଯାଜପୁର: 10 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ କାଟିଲା ଦୁଇ ଦିନ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ବର୍ଷା l ଗତକାଲି ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା l ଯାଜପୁରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ୟା l ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲା ପାଣି। ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଓ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି। ଏଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଲେ ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାରେ ବନ୍ୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଡିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ୩ରୁ ୪ ଫୁଟ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଟର, ଲୋକମାନେ ଅଫିସକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି l

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ କୃତିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ କୃତିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି (ETV BHARAT ODISHA)

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ କୃତିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି

ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ଏହି ବର୍ଷା କବଳରୁ l ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ପ୍ରାୟ 20ଟି ୱାର୍ଡ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ l ବିଶେଷ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ପାଣି ଜମିଯିବା ହେତୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ l

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ବ୍ଲକ ଯଥା ଯାଜପୁର-121 ମିମି, ବିଂଝାରପୁର-25ମିମି, ଦଶରଥପୁର-90 ମିମି, କୋରେଇ-106 ମିମି, ଦାନଗାଦି-158ମିମି, ସୁକିନ୍ଦା -184.3, ରସୁଲପୁର -63.1, ବଡ଼ଚଣା-46ମିମି, ଧର୍ମଶାଳା-147ମିମି ଓ ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 61.6 ମିମି ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l ତେବେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ସେପଟେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି l ତେବେ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଗତକାଲି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ସହରବାସୀ l ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟାସନଗର ଓ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ପୌର ପାଳିକାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି l ଯାହାଫଳରେ ଚାଲିକି ଯିବାତ ଦୂରର କଥା, ବାଇକ କି କାର୍ ରେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼ିଛି l ସେପଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯିବା ହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପଶି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି l ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ l

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଭାସିଗଲା ହସନପୁର ସ୍ଥିତ ଦୁଧେଇନାଳ
ଖାଲି ସହର ନୁହେଁ ଏହି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଡିଛି l ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଭାସିଗଲା ହସନପୁର ସ୍ଥିତ ଦୁଧେଇନାଳ l ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ସୁଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହସନପୁର ଦୁଧେଇ ନାଳର ପାଇଲ ସେତୁ ଆଜି ସକାଳେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାିଛି। ୧୧ ବର୍ଷ ତଳେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପୋଲ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକରେ ୧୦୦ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଧେଇ ନାଳରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲଟି ଭାସିଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି l ସେପଟେ ଏଭଳି ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ତଳିଆ ଅଂଚଳରୁ 32ଟା ପରିବାରକୁ ଆଣି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଘରରେ ରଖା ଯାଇ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଠାରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥୁବା ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି l ଏଥିସହିତ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଜମିଥିବା ରାସ୍ତା କଟା ଯାଇ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି l ତେବେ କୌଣସି କଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସୂଚନା ମିଳିଲେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି l

ଦୁଇଦିନ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାସନଗର ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି l ଯଦି ଏଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବବୋଲି ସହରବାସୀ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି l

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୪ ଘଂଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହାଲୁକରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରଣର ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (ETV BHARAT ODISHA)

ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ୨୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ୮ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବ।

ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ୨୮ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲାଇକେରା ୨୧୨.୨ରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।

ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (ETV BHARAT ODISHA)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର, ଯାଜପୁର, ଭୁବନେଶ୍ବର

