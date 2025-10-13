ETV Bharat / state

ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ଘର କରିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମଦେବୀ

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବୋରଭଟା ଗାଁକୁ ଉଡି ଆସନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ।

Arrival of exotic birds in Kalahandi
Arrival of exotic birds in Kalahandi (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2025 at 2:08 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 3:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: ସରି ସରି ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଋତୁ, ଧିରେ ଧିରେ ଥଣ୍ଡା ପଡିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଡିଆସନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ । ଚିଲିକା, ଭିତରକନିକା ଓ ହୀରାକୁଦକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ମେଳି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି । ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ କାମଠଣା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋରଭଟା ଗାଁରେ ଥିବା ଝଙ୍କା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏହି ପକ୍ଷୀ ମାନେ । ଏହା କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ସେନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲପାଆନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ।

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମ୍ଭାର:

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମ୍ଭାର
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମ୍ଭାର (ETV BHARAT ODISHA)

ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମଦେବୀ ମାଉଲି ଗୁଡ଼ି । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ରହିଛି । ଆଉ ଏହି ଗଛ ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ । କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ । ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୋଲା ଆକାଶରେ ବୁଲିବା ପରେ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରାବ ଶୁଣିବାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ । ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ଛଣ୍ଡା ପଡିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ତାହା ନିରିକ୍ଷଣ କରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏସିଆନ ଓପନ ବିଲ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମତ । ବିଶେଷ କରି ଏହି ପକ୍ଷୀ ସାଉଥଇଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆମାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ଜମିରୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରନ୍ତି ଓ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ସହିତ ଏଠାରେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ କରି ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ମହମ୍ମଦ ଖଳିଲ ।"

ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପରବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି:

Arrival of birds in Kalahandi living in Tamarind tree
Arrival of birds in Kalahandi living in Tamarind tree (ETV BHARAT ODISHA)

ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ମନେ କରିବା ସହ ଶାନ୍ତ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଓ ଖାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହଜ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବେଦଶୀ ପକ୍ଷୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ପେବୃୟାରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଛାଡ଼ି ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ । ଗ୍ରାମର ଝାଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମାକାନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ହେତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ।

ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଗ୍ରାମବାସୀ:

ଏହି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପ୍ରାୟ 6ରୁ 7 ବର୍ଷ ହେବ ବୋରଭଟା ଗାଁ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଗନମନ କରିଥାନ୍ତି । ତେନ୍ତୁଳୀ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ଆଖପାଖ ଜମି ଓ ପୋଖରୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଆନ୍ତି ଓ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଶିକାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟି ଥାଆନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । କୌଣସି ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ମନା କରି ଥାଆନ୍ତି ।

ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ
ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଗ୍ରାମବାସୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏନେଇ ବୋରଭଟା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଖଗପତି ରଣା କହିଛନ୍ତି, " ଏହି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବର୍ଷା ମାସ ସରିବା ପରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହାରୁ ଏନାକେ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନଜର ଏହି ଗଛ ଉପରେ ଅଛି। କାରଣ ଗଛତଳେ ଗାଁର ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତେଣୁକରି ଶିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିବା କାରଣରୁ ପକ୍ଷୀ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ।"

Arrival of birds in Kalahandi
Arrival of birds in Kalahandi (ETV BHARAT ODISHA)

ବୋରଭଟା ବାସିନ୍ଦା ଭାନୁ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, " ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ଚାଷ ହେବା କାରଣରୁ ଚାଷ ଜମିରୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେହି ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ଉଡ଼ିବା ଶିଖିବା ପରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ।"

birds living in Tamarind tree
birds living in Tamarind tree (ETV BHARAT ODISHA)

ବୋରଭଟା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ସସ୍ମିତା ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, " ୬ ରୁ ୭ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁ କୁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ୍ ସମୟ ହେଲେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି । ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବା କାରଣରୁ ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରନ୍ତି ।"

ଏନେଇ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ମହମ୍ମଦ ଖଳିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଆମାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ଜମିରୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରନ୍ତି ଏହି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ । ତେଣୁକରି ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଭିତରକନିକାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ, ତିନିଦିନ ଧରି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଣାହେବେ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

Last Updated : October 13, 2025 at 3:28 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀARRIVAL OF ASIAN OPENBILLEXOTIC BIRDS IN KALAHANDIBIRDS LIVING IN TAMARINDTREEASIAN OPENBILL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.