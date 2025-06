ETV Bharat / state

ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ ଆଡମିସନ ଆବେଦନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ କଲେଜ ଓ ସିଟ୍ ? - ODISHA PLUS 3 ADMISSION 2025

Odisha Plus 3 Admission 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ସିଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସ। ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଛି ଯୁକ୍ତ ତିନି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ଅବଧି। ଏଣିକି ଜୁନ୍‌ ୪ ତାରିଖ ରାତି ୧୧ଟା ୪୫ ଯାଏଁ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯୁକ୍ତ ତିନି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମେ ୨୦ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିଲା। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହେଲେ ନାମଲେଖା ଅବଧି କମ୍ ଦିନ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଅବଧିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଢାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୩ ଦିନ ବଢାଯାଇ ଜୁନ୍‌ ୪ ଯାଏଁ ସମୟ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ।



ବାରମ୍ବାର ବାଢୁଛି ଆବେଦନ ତାରିଖ ହେଲେ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି:-

ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ ଅବଧି ବଢ଼ାଗଲା, ହେଲେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଲାନି ଆବେଦନ ପତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୫୬୯ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଆଜି ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ୨ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ୬୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ଏବେଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ଯେକ ବର୍ଷ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ନାମଲେଖା ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଆବେଦନଠୁ ୫୦ ହଜାର, ୬୦ ହଜାର ପିଲା କମ୍ ନାମ ଲେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏବର୍ଷ ତ ସିଟ୍ ଯେତିକି ସେତିକି ଆବେଦନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଯାହା ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୁନ ୪ ତାରିଖକୁ ଆବେଦନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। UG VACANCY SEATS (ETV BHARAT ODISHA)



ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୫- ୨୬ ପାଇଁ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ଯକ୍ରମର ନାମଲେଖା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ର ଏକାଡେମିକ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ- SAMS ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ଯର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (U.G. ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା), ଯୁକ୍ତ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ସ୍ଵୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଲଫ୍ ଫାଇନାନସିଂ କୋର୍ସ ଓ ସଂସ୍କୃତ (ଶାସ୍ତ୍ରୀ) ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୁକ୍ତ ତିନି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ରହିଥିବା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପ୍ରକିୟାର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।



କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ କେତେ କଲେଜ ଓ କେତେ ସିଟ୍:-



ସାମ୍ସ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ୧୦୫୪ । କଲେଜରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୨ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୫୬୯ । ଆଜି ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ଆବେଦନ ହୋଇଛି ୨ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ୬୦୦। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପସନ୍ଦର କଲେଜ ଗୁଡିକର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କେତେ ରହିଥିଲା କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।





ଅନୁଗୁଳରେ ମୋଟ୍ ୨୭ଟି କଲେଜରେ କଳାରେ ୩,୪୯୬ ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ୧୫୦୦ ଓ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନସରେ ୮୫୪ ସିଟ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୪୮୦, ସେଲଫ୍ ଫାଇନାନସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ୬୦, ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗରେ ୬୪ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ମୋଟ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି ୬,୪୫୪।

କଟକରେ ୬୯ଟି କଲେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ କଳାରେ ୧୦,୮୩୨ ସିଟ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ୪,୨୦୨ ଓ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନସରେ ୨,୩୫୨ ସିଟ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୩,୨୬୪, ସେଲଫ୍ ଫାଇନାନସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ୧,୧୮୦ ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗରେ ୩୫୨ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି ୨୨,୧୮୨।

ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୭୨ଟି କଲେଜ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ କଳାରେ ୯,୨୪୦ ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ୪,୩୬୭ ଓ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନସରେ ୨,୩୯୮ ସିଟ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୩,୮୩୬, ସେଲଫ୍ ଫାଇନାନସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ୧,୬୬୪, ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗରେ ୪୪୮ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି ୨୧,୯୫୩।

ଗଞ୍ଜାମରେ ମୋଟ୍ ୬୮ଟି କଲେଜ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ କଳାରେ ୧୩,୦୬୪ ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ୪,୦୪୮ ଓ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନସରେ ୨,୮୦୦ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟରେ ୩,୧୬୮, ସେଲଫ୍ ଫାଇନାନସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ୬୪, ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗରେ ୨୫୬ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି ୨୩,୪୦୦।

ବାଲେଶ୍ଵରରେ ୭୦ଟି କଲେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ କଳାରେ ୮,୦୪୨ ସିଟ୍, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ୨,୭୧୮, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନସରେ ୧,୭୦୮ ସିଟ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୧,୫୩୬, ସେଲଫ୍ ଫାଇନାନସିଂ କୋର୍ସରେ ୧୫୬, ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗରେ ୧,୪୬୮ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏହିପରି ମୋଟ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି ୧୫,୬୨୮।

ଯାଜପୁରରେ ୬୨ଟି କଲେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ କଳାରେ ୮,୨୪୮ ସିଟ୍, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ୨,୫୩୨ ଓ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନସରେ ୧,୪୯୨ ସିଟ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୨,୧୨୮, ସେଲଫ୍ ଫାଇନାନସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ୩୦ ଓ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗରେ ୧,୦୧୪ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏହିପରି ମୋଟ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି ୧୫,୪୫୪।

କେନ୍ଦ୍ରପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୫ଟି କଲେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ କଳାରେ ୫,୮୫୬ ସିଟ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ୧,୬୩୨ ଓ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନସରେ ୯୧୨ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏହାବାଦ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୧,୭୬୦, ସେଲଫ୍ ଫାଇନାନସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ୬୨, ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗରେ ୧,୪୦୮ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏହିପରି ମୋଟ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି ୧୧,୬୩୦।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମୋଟ୍ ୧,୦୫୪ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କଳାରେ ୧୫,୪୮୬୮ ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ୪୪,୪୯୩ ଓ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନସରେ ୨୭,୯୮୪ ସିଟ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୩୨,୦୧୮, ସେଲଫ୍ ଫାଇନାନସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ୫,୦୨୪, ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗରେ ୯,୨୨୨ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏହିପରି ମୋଟ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି ୨,୭୩,୬୦୯।



କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡିଥିଲା:- UG VACANCY SEATS (ETV BHARAT ODISHA) ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଥିବା କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ୨୦୨୪-୨୫ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ୨,୭୪,୩୪୩ ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨,୦୪,୭୫୫ ଜଣ ନାମଲେଖାଇଥିଲେ ଓ ୬୯,୫୮୮ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।ସେହିପରି ୨୦୨୩-୨୪ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ୨,୭୧,୦୯୧ ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ୧,୮୩,୫୬୫ ଜଣ ନାମଲେଖାଇଥିଲେ ଓ ୮୭,୫୨୬ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କେଉଁ କଲେଜ ଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ:-

ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ୍ ଅପ୍ ମାର୍କରେ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଟପ୍ ରେ ରହିଥିଲା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ। କଳା ବିଭାଗରେ ରେଭେନ୍ସାର ଭୂଗୋଳ ବିଭାଗରେ ରହିଛି ୮୯.୬୭ ପ୍ରତିଶତ କଟ୍ ଅପ୍ ମାର୍କ। ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ୯୧.୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଓ ଜୁଲୋଜିରେ ୯୩.୨୦ ପ୍ରତିଶତ। ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ୮୮.୬୦ ପ୍ରତିଶତ କଟ୍ ଅପ୍ ମାର୍କ ସହିତ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଜିମାତ୍ କରିଥିଲା।

ଏପଟେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନ୍ସ ବିଭାଗରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର- ବିଜେବି କଲେଜ ବାୟୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ୮୭.୪୦ ପ୍ରତିଶତ କଟ୍ ଅପ୍ ମାର୍କ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକର ମଧୁସୂଦନ ଲ' କଲେଜ ୮୧ ପ୍ରତିଶତ କଟ୍ ଅପ୍ ମାର୍କ ରହିଥିଲା। ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ମୋଟ୍ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୨ ଲକ୍ଷ ୭୪ ହଜାର ୩୩୧ ରହିଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୨ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାର ୭୯୫ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର ୯୭୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ରହିଥିଲେ ୭୨ ହଜାର ୫୫୬ ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ୧ ଲକ୍ଷ ୬ ହଜାର ୪୧୪ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ । ସେହିପରି ୬ ଜଣ ଟ୍ରାଂସଜେଣ୍ଡର ଥିଲେ।



କେତେ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା:-

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ୩ ଲକ୍ଷ ୬୪ ହଜାର ୫୨୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଳାରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୨୯ ହଜାର ୬୦୪ ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୨୩ ହଜାର ୫୬୦, ବିଜ୍ଞାନର ୧ ଲକ୍ଷ ୬ ହଜାର ୩୨୫ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୫,୦୩୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ୨୭ ହଜାର ୨୮୨ ଜଣ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା +3 ନାମଲେଖା ଆବେଦନ, ନାମଲେଖାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା ୧୦ କଲେଜ - PLUS THREE ADMISSION Process - PLUS THREE ADMISSION PROCESS



