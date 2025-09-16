ଏଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡିପାରିବନି ଡ୍ରୋନ, ଲାଗିବ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ସିଷ୍ଟମ
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମନ୍ଦିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ । କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡ଼କ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Puri Srimandir Safety Anti Drone System କଟକ: ଓଡିଶା ପୋଲିସକୁ ଘାରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା । ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡିବା ଘଟଣା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମନ୍ଦିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ପ୍ରଣାଳୀ(Anti Drone System) । ଏନେଇ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡ଼କ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ।
ପୁରୀରେ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ପ୍ରଣାଳୀ:
ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ପ୍ରଣାଳୀ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ କରାଯାଇ କିପରି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି । ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଆଉ ଡ୍ରୋନ ଉଡି ପାରିବନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ହାଇଫ୍ରିକ୍ୟୁଏନ୍ସି ଡ୍ରୋନ ଗୁଡିକର ସିଗନାଲ ଅକାମି କରିଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡ଼କ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ଟେଣ୍ଡର:
ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ପ୍ରଣାଳୀର ରେଞ୍ଜରେ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ । ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ପ୍ରଣାଳୀର ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଟେଣ୍ଡର କରାଯିବ ବୋଲି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ବସିଥିଲା ବୈଠକ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ପୁରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ୭ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପିଙ୍କୁ ନେଇ କଟକ ବକ୍ସିବଜାର ଡ଼ିଆଇଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏଥିସହ କେଉଁଠି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ, କେଉଁଠି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ପୋଲିସ ଏଡପୋଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।
କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫୋକସ୍ ?
କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗକୁ କିପରି ମଜଭୁତ କରିହେବ ସେନେଇ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡ଼ିଆଇଜି । ସେହିପରି ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ପୋଲିସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡ଼ିଆଇଜି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ । ଶିଶୁ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡିବା ଘଟଣା:
ଗତ ଜୁନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧ୍ବଜା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଭିଡିଓ ଡ୍ରୋନ ଯୋଗେ କଏଦ କରାଯାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା ।
