ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟେରାକୋଟା ସାମଗ୍ରୀର ସମ୍ଭାର, ପଦର୍ଶନୀରେ ୩୫୦ କାରିଗର ସାମିଲ
"ବାର୍ଷିକ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ 'ମୃତ୍ତିକା'- ୨୦୨୫”କୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ।
Published : October 14, 2025 at 3:22 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 3:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି "ବାର୍ଷିକ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ 'ମୃତ୍ତିକା'- ୨୦୨୫” । ଦୀପାବଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ପଦର୍ଶନୀରୁ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଛି । ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସୌଖୀନ ଓ ରୋଷେଇ ଶାଳର ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଦୀପାବଳୀକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାକୁ ମାଟିରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ।
୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରାବାର ହେବା ଅନୁମାନ:
ସୋମବାର ଠାରୁ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଚଳିତଥର ୨୧୦ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିବା ୧୧ ଘଟିକାରୁ ରାତ୍ର ୯ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଖୋଲା ରହିବ । ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ଜଣ ଟେରାକୋଟା ଏବଂ କୁମ୍ଭାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଦର୍ଶିନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ:
ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ । ଏହି ପଦର୍ଶନୀ “ଟେରାକୋଟା ଏବଂ କୁମ୍ଭାର ଶିଳ୍ପ” ଓଡିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଗରିମାମୟ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ୩୬,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ କାରିଗର ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବାର୍ଷିକ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହି ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଟେରାକୋଟା ଏବଂ କୁମ୍ଭାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ସହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଆୟୋଜନର ମୂଳଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଏହି ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ କହିଛନ୍ତି ।
ଦିନକୁ ଦିନ ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି । ଏହି ପଦର୍ଶନୀ ପୁଣି ଥରେ କୁମ୍ଭାରକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଚାହିଦା ସହ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାରିଗରୀ କୌଶଳୀ ସହ ବେଶ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତୁ କରିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି । ପ୍ରତି ସଂଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।ଥିମ୍ ପ୍ୟାଭିଲିୟନରେ ପାରମ୍ପରିକ ଠାରୁ ଆଧୁନିକ ସୌଖୀନ ଉପକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେରାକୋଟା ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଟେରାକୋଟା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟର ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ୬୧ଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ “ଟେରାକୋଟା ଏବଂ କୁମ୍ଭାର ଶିଳ୍ପ” ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ । ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପ୍ରଣତୀ ଛୋଟରାୟ, ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଗୋଵିନ୍ଦ ଜେନା, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ପୀତାମ୍ବର ସାମଲ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
