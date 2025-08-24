ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Tretananda Coin Collection Museum ଅନୁଗୋଳ: ଘର ନୁହେଁ ତ ମିନି ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହାଳୟ । ଦେଶ ବିଦେଶର ମୁଦ୍ରା, ଡାକ ଟିକଟ, ନୋଟ୍, ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି 140ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାଠୁ ନେଇ ନୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ରାଣୀଗୋଡା ଗାଁର ତ୍ରେତାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତ । ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମିନି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କହିଲେ ଅତୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ‘ତ୍ରେତାନନ୍ଦଙ୍କ ମିନି ମ୍ୟୁଜିୟମ’ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ତ୍ରେତାନନ୍ଦଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ନିଶା:
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀଗୋଡା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ତ୍ରେତାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତ । ବୟସ ୭୦ ଟପିଲାଣି । କିନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ନିଶା ତାଙ୍କର ଯାଇନାହିଁ । 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାଠୁ ନେଇ ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ।
କଣ କଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତ୍ରେତାନନ୍ଦ ?
ତ୍ରେତାନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ପ୍ରାୟ ୧୪୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ବହୁ ପୁରାତନ ମୁଦ୍ରା ଓ ନୋଟ, ଡାକ ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପୁରାଣ, ଗାଁ ଗହଳିର ଇତିହାସ ଠାରୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ।
କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଂଗ୍ରହ ନିଶା ?
ଆଜିକୁ 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା । ତ୍ରେତାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ନାଲକୋରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଦେଶରୁ ବହୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ନାଲକୋକୁ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପରେ ସେ ଦେଶ ଗୁଡିକର ନୋଟ ଦେଖି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେବେ ଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି । ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମିନି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦେଖିଲେ ସେଠାରୁ ଫେରିବାକୁ ମନ କୁହେନି । ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା, ନୋଟ ଓ ଡାକ ଟିକଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ।
ମିନି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ ?
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ୍ରେତାନନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ନା କେହି ଆସନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମିନି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦେଖନ୍ତି । ଦେଶ ବିଦେଶର ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଖନ୍ତି । ଡାକ ଟିକଟ ଦେଖି ବହୁତ କଥା ଶିଖନ୍ତି । ତ୍ରେତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡିକରେ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଣା ବହିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ତ୍ରେତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡେ । ଭାଗବତ ଓ ପୁରାଣ ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରେତାନନ୍ଦଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଯାଏ ।
ଡଷ୍ଟବିନରୁ ପାଇଥିଲେ ଡଲାର, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସଂଗ୍ରହ ଯାତ୍ରା:
ଏନେଇ ତ୍ରେତାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତ କୁହନ୍ତି, ‘1984 ମସିହାରୁ ଏକ ଡ଼ଷ୍ଟବିନ ଏକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଡଲାର ପାଇବା ପରେ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହୋଇଥିଲା । ଚାକିରି କରୁଥିବା ନାଲକୋକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଦେଶରୁ ବହୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପରେ ସେ ଦେଶ ଗୁଡିକର ନୋଟ ଦେଖି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଲା । ସେବେଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନି ।’
ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ:
‘ବିଭିନ୍ନ ବୁକଫେୟାର ପଡୁଥିବା ଷ୍ଟଲ ମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିବା ଇଟିଭି ଭାରତକୁ’ କହିଛନ୍ତି -ତ୍ରେତାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତ ।
3000ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ସାଇତିଛନ୍ତି:
ତ୍ରେତାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନେଇ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସାମନ୍ତ କୁହନ୍ତି, ‘ଏଠାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ବହି ପଡ଼ିବାକୁ ଆସେ, ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ବିଭିନ୍ନ ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, ଔପନ୍ୟାସ ଆଦି ବହି ଅଛି । ଏହା ଛଡା ସେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଖାଲି ବହି ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିନାହାନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶର ଡାକ ଟିକଟ ଓ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲୋକେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ’ ।
ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଉଚିତ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ:
ସେହିପରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଭାସ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ତ୍ରେତାନନ୍ଦ ବାବୁ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ତାର ଉଚିତ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର, ଆଜିର ଯୁବ ପିଢ଼ି ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଜିର ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବପିଢି ଏହା ଦେଖି ଅନେକ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି । ଯାହା କେବେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ତାହା ଏବେ ଏହିଠାରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ।’
ଗାଁ ପାଇଁ ଗୌରବ ତ୍ରେତାନନ୍ଦ:
ସେହିପରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ସବ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, ‘ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଗାଁ ହେଉ କି ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଗାଁ ପାଇଁ ଗୌରବ ।’
ତ୍ରେତାନନ୍ଦଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ?
- ‘ରାଜ୍ୟ ସୀକୃତି ଲେଖକ ସମ୍ମାନ’- ୨୦୦୮, (ରାଜ୍ୟ କଳା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ, ଭୁବନେଶ୍ବର)
- 'ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ' – ୨୦୦୯ (ମହାରାଜା ସେମନାଥ ସିଂହ ଜଗଦେବ ସ୍ମୃତି କମିଟି, ଅନୁଗୋଳ)
- ‘ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ' - ୨୦୧୦ (ଜୟଦେବ ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଭୁବନେଶ୍ଵର)
- ଅଷ୍ଟଭୂଜା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ' – ୨୦୧୧ (ଅଷ୍ଟଭୂଜା ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଲାଙ୍ଗୀର)
- ସାରସ୍ଵତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ୨୦୧୩ (ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଠାଗାର, ସୋର, ବାଲେଶ୍ଵର)
- ‘ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ’ ୨୦୧୫ – (ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା)
ନିଜସ୍ବ ଉଦ୍ୟମରେ ତ୍ରେତାନନ୍ଦ 140 ଦେଶରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଡାକ ଟିକେଟ, ମୁଦ୍ରା, ନୋଟ ସାଇତି ରଖିବା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏଭଳି ସଂଗ୍ରହାଳୟ କେବଳ ଅନୁଗୋଳ କାହିଁକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିରଳ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ