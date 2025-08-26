ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରୁ ପ୍ରଥମ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ମହେଶ ସାହୁ - SRIMANDIR MANAGING COMMITTEE

ଆଜି 10 ଜଣିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କମିଟିରେ ପୂର୍ବତନ CAG ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।

Shree Jagannath Temple Managing Committee
Shree Jagannath Temple Managing Committee (ETV Bharat Odisha)
Published : August 26, 2025 at 8:36 PM IST

Jagannath Temple committee ଅନୁଗୋଳ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି କମିଟି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଅନୁଗୋଳର ମହେଶ ସାହୁ ।

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଅନୁଗୋଳର ମହେଶ ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ?

  1. ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଡ଼. ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର
  2. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ
  3. ମଧୁସୂଧନ ସିଂହାରୀ
  4. ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପଣ୍ଡା
  5. ଗଣେଶ ଦାସମହାପାତ୍ର
  6. ରାମନାରାୟଣ ଗୋଛିକାର
  7. ମଠ ପ୍ରତିନିଧି ରଘୁବୀର ଦାସମହାପାତ୍ର
  8. ପୂର୍ବତନ CAG ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ
  9. ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକେ ସାବତ
  10. ମହେଶ କୁମାର ସାହୁ

ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ । ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ମହେଶ ସାହୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ।

କେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ମହେଶ ?

ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି । ମହେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ବନ୍ତଳା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସହ ଅନେକ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହେବା ମହେଶଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ?

ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମହେଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା, ନୀତିକାନ୍ତି, ପୂଜାବିଧି ସମେତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବି । ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ହିଁ ସବୁକିଛି । ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କମିଟି ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି । ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ।’

କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହେବ ସେନେଇ ନାନା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କମିଟି ଗଠନ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରୁନଥିଲା ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର

