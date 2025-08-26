Jagannath Temple committee ଅନୁଗୋଳ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି କମିଟି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଅନୁଗୋଳର ମହେଶ ସାହୁ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ?
- ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଡ଼. ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର
- କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ
- ମଧୁସୂଧନ ସିଂହାରୀ
- ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପଣ୍ଡା
- ଗଣେଶ ଦାସମହାପାତ୍ର
- ରାମନାରାୟଣ ଗୋଛିକାର
- ମଠ ପ୍ରତିନିଧି ରଘୁବୀର ଦାସମହାପାତ୍ର
- ପୂର୍ବତନ CAG ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ
- ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକେ ସାବତ
- ମହେଶ କୁମାର ସାହୁ
ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ । ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ମହେଶ ସାହୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ।
କେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ମହେଶ ?
ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି । ମହେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ବନ୍ତଳା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସହ ଅନେକ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହେବା ମହେଶଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ?
ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମହେଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା, ନୀତିକାନ୍ତି, ପୂଜାବିଧି ସମେତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବି । ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ହିଁ ସବୁକିଛି । ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କମିଟି ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି । ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ।’
କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହେବ ସେନେଇ ନାନା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କମିଟି ଗଠନ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରୁନଥିଲା ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର