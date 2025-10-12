ଚାରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାତୀଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ; ଖାଉଛନ୍ତି ଧାନ, ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଘର
ଅନୁଗୋଳର 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ମୁହାଁ ଏବଂ ଖାଉଛନ୍ତି ଧାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଘର । ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ବନ ବିଭାଗ ।
Published : October 12, 2025 at 11:30 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀପଲ । ଧାନ ଫସଲ ଖାଉଛନ୍ତି, ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅନୁଗୋଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀପଲ । ୫୦ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ଶୁସୁଡା,ଆଙ୍କୁଲା, କାଣ୍ଡସର, ଗୋପୀନାଥପୁର ସମେତ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ।
ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛନ୍ତି ହାତୀପଲ:
ଏନେଇ ଆଙ୍କୁଲା ଗ୍ରାମର ଯଶୋବନ୍ତ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ହାତୀପଲ । ଆଗରୁ ହାତୀ ଦିନ ସାରା କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ସକାଳ, ଦ୍ବିପହର, ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରାତି ସବୁବେଳେ ଗାଁ ମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ । ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଜଳକ୍ରୀଡା କରୁଛନ୍ତି । ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି । ଧାନ ବିଲରେ ପଶି ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦଳି ଚକଟି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାତୀ । ଘର ଭିତରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀପଲ ଏକ ପ୍ରକାର ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ଗାଁରେ ରହିବେ କେମିତି ? ଶ୍ରମିକମାନେ କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁ ନାହାଁନ୍ତି ।"
ଚାଷ ଜମିରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ:
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗୋପୀନାଥପୁର, ସୁସୁଡା,କାଣ୍ଡସର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅନେକ ଗାଁର ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଛି । ଚାଷୀମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଧାନ ଫସଲ କରିଥିଲେ । ହେଲ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ହାତୀ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଜୀବନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡିଛି । ବନ ବିଭାଗର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆସି ହାତୀପଲକୁ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତୀକୁ ଘଉଡାଇବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହାତୀ ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଛିନ୍ନ କରାଯାଉଛି । ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହାତୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ନା ବନ ବିଭାଗ ଜାଣି ପାରୁଛି ନା ଗାଁ ଲୋକେ । ଗତ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୫ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ଧାରରେ ହାତୀ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଫସଲ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ହାତୀପଲ ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଯିବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଲୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଏହାଛଡା ବନ ବିଭାଗ ଜନବସତି ଚାରି ପଟେ ଜଗି ରହି କିଭଳି ହାତୀପଲ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଏପରି କହିଲେ ଅନୁଗୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ:
ସେପଟେ ଅନୁଗୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦିନ ରାତି ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ନଜରେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ହାତୀପଲ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ । ହାତୀପଲ ନିଜେ ନ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଘଉଡାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।"
