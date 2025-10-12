ETV Bharat / state

ଚାରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାତୀଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ; ଖାଉଛନ୍ତି ଧାନ, ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଘର

ଅନୁଗୋଳର 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ମୁହାଁ ଏବଂ ଖାଉଛନ୍ତି ଧାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଘର । ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ବନ ବିଭାଗ ।

Angul human elephant conflict
Angul human elephant conflict (ETV Bharat Odisha)
Published : October 12, 2025 at 11:30 PM IST

2 Min Read
ଅନୁଗୋଳ: ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀପଲ । ଧାନ ଫସଲ ଖାଉଛନ୍ତି, ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅନୁଗୋଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀପଲ । ୫୦ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ଶୁସୁଡା,ଆଙ୍କୁଲା, କାଣ୍ଡସର, ଗୋପୀନାଥପୁର ସମେତ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ।

Angul human elephant conflict (ETV Bharat Odisha)

ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛନ୍ତି ହାତୀପଲ:

ଏନେଇ ଆଙ୍କୁଲା ଗ୍ରାମର ଯଶୋବନ୍ତ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ହାତୀପଲ । ଆଗରୁ ହାତୀ ଦିନ ସାରା କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ସକାଳ, ଦ୍ବିପହର, ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରାତି ସବୁବେଳେ ଗାଁ ମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ । ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଜଳକ୍ରୀଡା କରୁଛନ୍ତି । ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି । ଧାନ ବିଲରେ ପଶି ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦଳି ଚକଟି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାତୀ । ଘର ଭିତରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀପଲ ଏକ ପ୍ରକାର ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ଗାଁରେ ରହିବେ କେମିତି ? ଶ୍ରମିକମାନେ କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁ ନାହାଁନ୍ତି ।"

Human wildlife conflict Odisha
Human wildlife conflict Odisha (ETV Bharat Odisha)

ଚାଷ ଜମିରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ:

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗୋପୀନାଥପୁର, ସୁସୁଡା,କାଣ୍ଡସର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅନେକ ଗାଁର ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଛି । ଚାଷୀମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଧାନ ଫସଲ କରିଥିଲେ । ହେଲ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ହାତୀ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଜୀବନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡିଛି । ବନ ବିଭାଗର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆସି ହାତୀପଲକୁ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତୀକୁ ଘଉଡାଇବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ।"

Elephant destroys crops Angul
Elephant destroys crops Angul (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହାତୀ ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଛିନ୍ନ କରାଯାଉଛି । ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହାତୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ନା ବନ ବିଭାଗ ଜାଣି ପାରୁଛି ନା ଗାଁ ଲୋକେ । ଗତ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୫ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ଧାରରେ ହାତୀ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଫସଲ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ହାତୀପଲ ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଯିବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଲୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଏହାଛଡା ବନ ବିଭାଗ ଜନବସତି ଚାରି ପଟେ ଜଗି ରହି କିଭଳି ହାତୀପଲ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

Elephant destroys crops Angul
Elephant destroys crops Angul (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ଅନୁଗୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ:

ସେପଟେ ଅନୁଗୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦିନ ରାତି ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ନଜରେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ହାତୀପଲ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ । ହାତୀପଲ ନିଜେ ନ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଘଉଡାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

