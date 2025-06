ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଚିଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକ, ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ - AFGHAN NATIONAL ARRESTED

Published : June 23, 2025 at 12:00 AM IST

ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସହ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ପତ୍ର ଜବତ:

ଏନେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ ୧୯୨/୨୫ରେ ଏକ ମାମଲା ଋଜୁ କରି ତାକୁ ଭାରତରେ ଅନଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରବେଶ ,ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶ ସହ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ଦେଇ ଜାଲ ପାସପୋର୍ଟ ହାତେଇବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଇଛି ପୋଲିସ । ଏହାସହ ଫରେନରସ ଆକ୍ଟ ,ପାସପୋର୍ଟ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି । ଏପରିକି ସେ ଭରତୀୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ,ଭୋଟର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଆଦି ହାତେଇଛି । ସେ ଦେଇଥିବା ଠିକଣା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ କଟକର ପିଲକନ ସାହି ବକ୍ସି ବଜାର ,ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ତାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ପତ୍ର, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା , କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ,ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ ଓ ଦୁଇଟି କାନଫୁଲ ଜବତ ହୋଇଛି ।

୨୦୧୮ରୁ ୟାହା ଖାନ ପରିଚୟ ଦେଇ ରହୁଥିଲା :

ସେପଟେ ତାକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ବେଳେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଆଫଗାନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ନମ୍ବର 02457655 ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ‌। ସେ ୨୦୧୮ରୁ ଏଭଳି ଅବୈଧ ଭାବରେ ଭାରତରେ ନିଜକୁ ୟାହା ଖାନ ପରିଚୟ ଦେଇ କଟକରେ ରହିଆସୁଛି । ତାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ହିସାବରେ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ No. 2347 1649 4378, Voter ID No. YNY1493030, PAN No. BERPK1646E, DL No. OR0519910002562), RC of M/C OD 05 AU 3286ରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମିଳିଥିଲା ।

