ଆସୁଛି ଦୀପାବଳି; ସତର୍କ ନ ହେଲେ ଏଇସବୁ ସହରରେ ସଂଘାତିକ ହେବ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ
ବଢୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା । ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୀପାବଳୀ । ସତର୍କ ନ ହେଲେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ସ୍ଥିତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଷ ବଳୟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସହରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୀପାବଳୀ । ଦୀପାବଳୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆହୁରି ବଢିପାରେ । ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ପରି ମେଟ୍ରୋ ସହର ତୁଳନାରେ କଟକ, ଭୁନନେଶ୍ୱର, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ ଆଦି ସହରର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା କମ ଥିଲେ ହେଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ । ଏହାକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ପରିବେଶବିଦ । କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ, ସାରା ଦେଶରେ ୧୧୩ ଟି ସହର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଡକୁ ଗତିକରୁଛି। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି ୭ଟି ସହର। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନୁଗୋଳ, ତାଳଚେର, ବାରିପଦା, କେନ୍ଦୁଝର, ରାଉରକେଲା ସହର ଏହି ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଯାହା ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ, ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଳିକଣା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତି ୧ ଘନ ମିଟର ବାୟୁରେ ହାରାହାରି ୬୦ ମିଲିଗ୍ରାମ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା ହାରାହାରି ୮୫ ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଏପରି ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଅନୁଗୋଳ ତୃତୀୟ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଗୋଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଅନୁଗୋଳ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ଯାଦବ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୋଳ ପୌରପାଳିକାକୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଟ୍ରଫି ଓ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେର ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅନୁଗୋଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିଛି । ପରିବେଶବିଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଏବେ ବାୟୁର AQI ମାନ କମ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଅନୁଗୋଳ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଗକୁ ସାଂଘାତିକ ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
କ'ଣ ରହିଛି ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ମାନ
ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଏହାର AQI ମାନ ଏନୁସାରେ ପରଖିବା । ଯଦି AQI ମାତ୍ରା ୦ ରୁ ୫୦ ମଧ୍ୟରେ ରହେ ତେବେ ଏହାକୁ ଭଲ (good) କୁହାଯାଏ । ସେହିପରି ୫୧ ରୁ ୧୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ସନ୍ତୋଷଜନକ (satisfactory) , ୧୦୧ ରୁ ୨୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ (moderate), ୨୦୧ ରୁ ୩୦୦ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତର (poor) , ୩୦୧ ରୁ ୪୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଅତି ନିମ୍ନସ୍ତର (very poor) ୪୦୧ ରୁ ୪୫୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଗମ୍ଭୀର (severe) ଏବଂ ୪୫୦ ଉପରେ ରହିଲେ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ( severe plus) ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ।
କେମିତି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ AQI ସ୍ଥିତି
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି( ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ, ରବିବାର ) ଅପରାହ୍ନ 5ଟା 30 ସୁଦ୍ଧା AQI ରହିଥିଲା 123 । ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା କଟକରେ AQI ରହିଛି 134, ଅନୁଗୁଳରେ AQI ରହିଛି 51, ଭଦ୍ରକରେ ରହିଛି ୮୩, ବାରିବଦାରେ ରହିଛି 95 ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ AQI ରହିଛି 80 ।
ଏନେଇ ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ ରହିଛି । ତେବେ ଦୀପାବଳି ପରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନହୁଏ ତେବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସହର ଦିଲ୍ଲୀ ସହର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ, ଏବେଠାରୁ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ୨୦୧୮ରେ ୭ଟି ସହର ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୧୨ ଟି ସହର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଏବେ ଠାରୁ ସତର୍କ ନ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବିପଦର କାରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
