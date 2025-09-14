AI ଆପ୍ ବୁଝିବ ମାନସିକ ଅବସାଦ, Never Alone ଦେବ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା
ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଣିଛି Never Alone ଆପ । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କାମ କରିବ ଏହି ଆପ୍ ।
Published : September 14, 2025 at 11:44 AM IST
Never Alone APP ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମସ୍ ତିଆରି କରିଛି ଆପ୍ । ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ‘Never Alone’ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମାଧାନର ବାଟ ବଟାଇବ ଏହି ଆପ୍ । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା( ଏଆଇ) ଜରିଆରେ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ । ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କାମ କରିବ ଏହି ଆପ୍ ?
ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସହାୟକ କରିବ ଆପ୍:
ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବେ ଦୃଢ ତ ? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଆପଣ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି । ଆଉ ‘ନେଭର୍ ଏଲୋନ’ ଆପ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ । ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଭୁନବେଶ୍ବର ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏମ୍ସରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ।
ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢି:
ନୀରବରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଚିତ୍କାର କରୁଛି ମନ । ଅଶୁଣା ହୋଇଯାଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ । ଆମେ ଏପରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଡିପ୍ରେସନ ବା ମାନସିକ ଅବସାଦ । ମାନସିକ ଅବସାଦ ପାଇଁ କିଏ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲାଣି ତ ଆଉ କିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା ନକରିପାରି ଜୀବନ ହାରିଦେଉଛି । ନିକଟ ଅତୀତରେ ବାଲେଶ୍ବର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣାକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରେ । ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ୧୫ ରୁ ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଅବସାଦ ଭୋଗୁଥିବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ।
ନେଭର ଏଲୋନ ଆପ୍ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ?
ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ AIIMS ଓ AIIMS-ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶି World Suicide Prevention Dayରେ Artificial Intelligence (AI) ଆଧାରିତ ‘Never Alone’ ଆପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖି ପାରିବେ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ମନକୁ ଜୀବନ ହାରିବା କଥା ଆସୁଛି । ସେ ସମୟରେ ସେହି Never Alone ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମନ କଥାକୁ କହିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଇସାଇଡ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି କମିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
କିପରି ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?
ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କେମିତି ଏହି ଆପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଆଉ ଏହି ଆପ ସୁରକ୍ଷିତ କି ନୁହିଁ । ‘Never Alone’ ଏକ web-based secured ଆପ୍, ଯାହାକୁ 24x7 WhatsApp ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ଏହା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଏହି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜର ମନ କଥା ସେୟାର କରିବା ସହ ମାନସିକ ଅବସାଦରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ।
‘ଯୁବପିଢି ଲଢୁଛନ୍ତି ନୀରବ ଯୁଦ୍ଧ’...ଏମ୍ସର ପ୍ରୟାସ:
ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏମ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ.ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ବାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଏପରି ଏକ ଦୁନିଆରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଚାପ, ଆର୍ଥିକ ଅସୁରକ୍ଷା, ପରିଚୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ନିରନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା । ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ନୀରବ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କୌଶଳ ପ୍ରକଟ କରିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ଭାବଗତ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତା, ଆତ୍ମସନ୍ଦେହ, ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ ନ ହୋଇ ଆଘାତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛି । ଆଉ ଶେଷରେ ଅନେକ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି । ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ।’
