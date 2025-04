ETV Bharat / state

ଋଷିକୂଲ୍ୟା ପରେ ଗହୀରମଥା, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କଇଁଛ ଶାବକ - OLIVE RIDLEY HATCHING BEGINS

ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କଇଁଛ ଶାବକ ( ETV Bharat Odisha )

Published : April 25, 2025 at 8:15 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 8:49 AM IST

Olive Ridley Hatching Begins କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିଲେ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଶାବକ । ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଭାବେ ଜଣା ଗହୀରମଥାର ବେଳାଭୂମିରେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିଲେ କଇଁଛ ସମୂହ । ଗତ ଦୁଇଦିନ ହେବ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଦିନରେ କଇଁଛ ଶାବକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ବନବିଭାଗ । ତେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ କଇଁଛ ଶାବକ ସମୁଦ୍ର ଫେରିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କଇଁଛ ଶାବକ (ETV Bharat Odisha) ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶାବକ: ଅଣ୍ଡାଦାନ ପରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କଇଁଇ ଶାବକ । ଋଷିକୂଲ୍ୟା ପରେ ଗହୀରମଥାରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ କଇଁଛ ଶାବକ ଫେରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି କିଛିଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଥିଲେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ:

