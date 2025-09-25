'ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ କୁତ୍ରିମ.. ଦାମୀ ଓକିଲ ପୋଷିବାକୁ ଯୋଜନା..'- AG ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଏଜିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି।
Published : September 25, 2025 at 11:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: "ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ କୁତ୍ରିମ ଥିଲା। ଦାମୀ ଓକିଲ ପୋଷିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।" ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେପଟେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଏଜିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଏଜିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପଦବୀର ଗାରିମାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।
ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଅପୋଷ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ବା ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀକୁ ନେଇ କୃତ୍ରିମ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଦାମୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ପୋଷିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ସରକାର ୭ ବର୍ଷ ଏହି ମାମଲା ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଜରିଆରେ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ଓକିଲ ପୋଷିବା ମକଦ୍ଦମା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଏହି ମାମଲା ପାଇଁ ୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ତତାରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।" ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ। ସେହି ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଜି ଆଜି ଦେଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ। ଏହା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଜିଙ୍କ ଆଜିର ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ଛଡା ଏଜିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏଜିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ କୁତ୍ରିମ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଅର୍ଥାତ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ରହିଛି। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପନ୍ଦର ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ କାହିଁକି ? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ କୁତ୍ରିମ ନଥିଲା।"
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ କୃତ୍ରିମ ଥିଲା ବୋଲି ଏଜିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) September 25, 2025
ଯଦି ବିବାଦ କୃତ୍ରିମ ଥିଲା, ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି?
ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏଜି ପଦବୀର ଗାରିମାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି।
ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଜି ହେବା ପରେ, ଏଜି ପଦବୀର ପାରିତୋଷିକରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି କାହିଁକି?… pic.twitter.com/bJNeV1a99P
ଲେନିନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କେବଳ ଦାମୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏଜି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ପୀତାମ୍ବର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପାଉଥିବା ପାରିତୋଷିକକୁ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି କି ? କେଉଁ କାରଣରୁ ଏପରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ତାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି ? ରାଜ୍ୟର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପଦବୀରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୀତାମ୍ବର କ'ଣ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ? ତେଣୁ ଓକିଲଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପୀତାମ୍ବର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନୀ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଗରିମାମୟ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ," ବୋଲି ଲେନିନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀ ଜଳବିବାଦ; ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି