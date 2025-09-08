ETV Bharat / state

ADR ରିପୋର୍ଟ: କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି କେତେ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ? କ'ଣ କହିଲେ ବିରୋଧୀ

Adr ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି । ରିପୋର୍ଟର ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପୁଣି ବିଜେପି

criminal cases against ministers of odisha
criminal cases against ministers of odisha (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2025 at 7:14 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: Adr ରିପୋର୍ଟ-2025 ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି । adr ରିପୋର୍ଟର ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି । ADR ବା ଆସୋସିଏସନ ଫର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିଫର୍ମସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଶା ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର 16 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ରେ ରହିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା । ଏପରିକି ଏହି 14 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ଓଡିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ୫୬% ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିଲେ, ୪୭% ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା । ଅପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମହିଳା ହିଂସା, ଅପହରଣ ,ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ କେସ ।

ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି କେତେ ମାମଲା-

  • - ନିମାପଡା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ନାଁରେ 9ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ 17 ଟି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି
  • -ମୋରଡା ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ 15 ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ଲାଗିଛି 17 ଟି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା
  • -ଗୋପାଳପୁରରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି । ବିଭୁତି ଙ୍କ ନାଁରେ 10 ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ 16ଟି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି
  • -ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲିକ ପୋଲସରାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 6 ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ 11ଟି ସଙ୍ଗିନ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି
  • -କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି 17ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛି 6ଟି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା
  • -ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉମରକୋଟରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରେ ରହିଛି 4 ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା । ଏଥି ସହିତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛି 2ଟି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା-ଧାମନଗରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି 5 ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା । ଏଥି ସହିତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ 6ଟି ଗୁରୁତର ଦଫା ଲାଗିଛି।
  • -ପାରାଦ୍ୱୀପ ବିଧାୟକ ତଥା ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି 3ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛି 2ଟି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା

ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପୁଣି ବିଜେପି

ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର । ତେଣୁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ ରାଜନିତୀକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଭଲ ଲୋକମାନେ ରଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବା ସହ ଲୋକମାନେ ସୁଶାସନ ପାଇବେ। ସେପଟେ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ରାଜନିତୀ ଏବେ ଅପରାଧୀଙ୍କ କବଳରେ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କଡା ନିୟମ ଆଣି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର 130 ତମ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ,2025 ଲୋକସଭା ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ସାହାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ jpc କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।

ରାଜନିତୀ ଏବେ ଧର୍ମନୀତି ନୁହେଁ ଧନନୀତି ପାଲଟି ଯାଇଛି- ସହଦେଵ ସାହୁ

ସହଦେଵ ସାହୁ, ଓଡିଶା adr କମିଟି ଉପଦେଷ୍ଟା
ସହଦେଵ ସାହୁ, ଓଡିଶା adr କମିଟି ଉପଦେଷ୍ଟା (ଇଚିଭି ଭାରତ)

ଏ ନେଇ ଓଡିଶା adr ର ଉପଦେଷ୍ଟା ସହଦେଵ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜନୀତି ଆଉ ଧର୍ମନୀତି ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ଏହା ଏବେ ଧନନୀତି, ଗାଦି ମାଡି ବସିବା ନୀତି, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅପରାଧରେ ସଂପୃକ୍ତ । କହିବାକୁ ଗଲେ, ରାଜନିତୀରେ ଏବେ ଅପରାଧୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଦଫା ଲାଗିଛି ।'

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ କୁହନ୍ତି, ନିଜ ଅପରାଧ ଦେଖା ଯାଏନି-ଭକ୍ତ ଦାସ

ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାଶ, ପିସିସି ସଭାପତି
ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାଶ, ପିସିସି ସଭାପତି (ଇଚିଭି ଭାରତ)

ସେହିପରି, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାଶ ବିଜେପିକୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ବିଜେପି ଵାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହନ୍ତି । ନିଜେ ଅପରାଧ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ପାର ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ଅପରାଧିକ ଦଳ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂସ୍କୃତ କଥା କୁହନ୍ତି ,ସଂସ୍କାର କଥା କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ କୁହନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜ ଅପରାଧ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଏନି।'

ନିଜ କଥା ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ-ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅପରାଧୀ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିୟମ ଆଣୁଛନ୍ତି ।ଏବେ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ନିଜ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ।

