ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ରାଜକନିକା ପୋଲିସ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ନିଆ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ।
Published : October 6, 2025 at 8:03 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା ଜନ ମାନସରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ଏବେ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ବାରମ୍ବାର ଏପରି କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ଘଟଣା ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ଏବେ ରାଜକନିକା ପୋଲିସ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ନିଆ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜକନିକା ଥାନା ଡାଆଣିଗିରି ଗାଁର ଖଗେଶ୍ୱର ବେହେରା।
ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ
ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ ମଲିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରୟ 4 ମାସ ତଳେ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜନୈକା ମହିଳାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା (କେସ ନଂ-512/25) ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରବିବାର ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ରାଜକନିକା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ସାଥିରେ ନେଇଥିବା ଦୁଇ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସି ଫଳାଇଥିଲେ ଖଗେଶ୍ୱର।
ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପତ୍ନୀ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ସଂଗୀତା ବେହେରା । ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଖଗେଶ୍ୱର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ସର୍ତ୍ତ ମୂଳକ ଜାମିନ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଚାରି ଚାରିଥର ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ହାଜିରା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ହାଜିରା ପକାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଗିରଫ କରିବା ସହ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଖଗେଶ୍ୱର ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ । ହେଲେ ପତ୍ନୀ ସଂଗୀତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେଲ ମିଳିଥିବାବେଳେ ସେ କାହିଁକି ସେ ଫେରାର ହେବେ ? ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାରି ଦେଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଏଠି ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଗତ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଦୁଇ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । କମ୍ବଳକୁ କାଟି ଦଉଡି଼ କରି ଉଭୟେ ଜେଲର କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜେଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
