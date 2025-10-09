ETV Bharat / state

ଅବାଧରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା; ମେୟର କହିଲେ, ଗୋଶାଳାକୁ ଉଠାଇଲେ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ

ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗାଈଗୋରୁ । ବଢୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିଏମସି । ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ନେଇ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମେୟର ।

ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗାଈଗୋରୁ
ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗାଈଗୋରୁ (ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା)
ETV Bharat Odisha Team

October 9, 2025

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବଢୁଛି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ । ଏବେ ବୁଲା ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛି ବିଏମସି । ସହରର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଛକକୁ ଯାଅ, ପଲ ପଲ ଗାଈଗୋରୁ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ପଟିଆରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଯଦି ଯାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଈଗୋରୁ ଶୋଇଥିବା ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଏମାନଙ୍କ ଅବାଧ ବୁଲାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପଥଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଗାଈଗୋରୁ । ନିକଟରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପଟିଆ-ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବୁଲା ଗାଈ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶୀକାର ହୋଉଛନ୍ତି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇବା ନେଇ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ।

ଗାଈକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଆହତ ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ

କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲୁମରାଇନା ଶତପଥୀ ରାତି ୧୧ଟା ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପଟିଆ ଛକରେ ଏକ ବୁଲା ଗାଈ ରାସ୍ତା ମଝିକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା । ଗାଈକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇ ରାସ୍ତାର ଆରପଟକୁ ଚାଲି ଯାଇ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । ଲୁମରାଇନା ଏକ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଓ ନାକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ।

ଗାଈଗୋରୁ ଉଠାଇବା ବେଳେ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନି

ବିଏମସିର କ୍ୟାଟେଲ ଭ୍ୟାନ ସହରରେ ବୁଲୁଛି । ବିଏମସିର ଟିମ ରାଜଧାନୀରୁ ପ୍ରତିଦିନ କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା ବା ଗୋଶାଳକୁ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଏମସି ଟିମ ଗାଈଗୋରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଅନେକ ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ଵର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ । ଗାଈଗୋରୁ ଉଠାଇବା ବେଳେ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବିଏମସି ଅଲୋଚନା କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ।

ସୁଲୋଚନା କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ପରେ ଗାଈକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡି ଦେଉଥାନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଏମସି କ୍ୟାଟଲ ଭ୍ୟାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଶାଳାକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଥାଇ ପାରିଥାଏ । ହେଲେ ଏବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ।

୬ ଗୋଶାଳାରେ ଅଛନ୍ତି ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଈଗୋରୁ

ସୁଚନା ଥାଉ କି, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏବେ ୬ଟି ଗୋଶାଳାରେ ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଈଗୋରୁ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଗାଈଗୋରୁମାନେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ ବିଏମସି । ହେଲେ କିଛି ବେଖିଆଲି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଏହା ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁନି ବରଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି । ତାହାଲେ ଯାଇ ନିର୍ବାକ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ମଣିଷଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ।

ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲୁମରାଇନା ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ ସେଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନ ଥିଲା । ଏକ ଗାଈକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଏମିତି ଘଟିଲା । ତେବେ ମୋ ସହ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଯେମିତି କାହା ସହ ନ ଘଟୁ ଏହା ମୁଁ ଚାହେଁ । ସେଥିପ୍ରତି ବିଏମସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ’

ଗାଈଗୋରୁ ଉଠାଇଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି-ମେୟର

ଏ ନେଇ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗାଈକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲୁମରାଇନା ଶତପଥୀ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଗ ହୋଇଛି ବିଏମସି । ପଥଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଜୋରଦାର ବୁଲିବ bmc ର ଗାଡି। ଅନେକ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରୁ ଗାଈଗୋରୁ ଉଠାଇଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ଭୁବନେଶ୍ୱର 6ଟି ଗୋଶାଳାରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

