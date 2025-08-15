ଅନୁଗୋଳ: ଗାଁର ନାଁ କୁଇଓ ଜଙ୍ଗଲ । ନାଁ ଶୁଣି ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ କେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବନବାସୀଙ୍କ ଗାଁ । ହେଲେ ନାଁ...ଏ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ନୁହେଁ । ଏ ଗାଁ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଗାଁ । ଏ ଗାଁ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ । ଏ ମାଟି ମହକରେ ଭାସି ଆସୁଛି ଦେଶ ପ୍ରେମର ବାସ୍ନା । ଏହାର ପବନରେ ଗୁଂଜରିତ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କାହାଣୀ । ଏ ଗାଁକୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ.. .ଶତ ସାଲ୍ୟୁଟ୍...। ଏ ଗାଁ ହେଉଛି ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଗାଁ । ଏ ଗାଁର ୪୦ ଜଣ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନ ।
କିଏ ବାୟୁସେନା ତ କିଏ ସ୍ଥଳସେନା ପୁଣି କିଏ ନୌସେନା ଯବାନ
କିଏ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ତ ଆଉ କିଏ ସ୍ଥଳସେନା,ପୁଣି କିଏ ନୌସେନା ବିଭାଗରେ କାମ କରି ଦେଶ ସେବା କରିଛନ୍ତି । ଅବସର ପରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ନିଜ ଗାଁରେ । ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ ଏହି ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ । ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା ଲଢୁଆ ଯୋଦ୍ଧାର ଯୋଶ । କିଏ ନିଜ ସାଇତା ସେନା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲା ତ କିଏ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ମାର୍ଚ୍ଚିଂ କରି ଆସୁଥିଲେ । କିଏ ପୁଣି ସାଇତା ଫଳକ, ପଦକକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ସଗର୍ବେ ଦେଖାଉଥିଲେ ।
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକରେ ରହିଛି କୁଇଓ ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁ । ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ସମସ୍ତେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର । ଏ ଗାଁର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ସବୁ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସାରିଲେଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କ ବାପାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୈନିକ ଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପିଢୀ କଥା ଦେଖିଲେ ୪ରୁ ୫ ଜଣ ଏବେ ବି ସେନାବାହିନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଇଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପିଢୀ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।
ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ଯୋଦ୍ଧାର ଠାଣି, ସ୍ବରରୁ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା ସୈନିକର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ
ଏହି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନେ ୧୯୬୫ରୁ ୧୯୮୪ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ, ଭାରତ-ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଙ୍ଗଳାଦେଶ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ବେଳେ ମୁକ୍ତି ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏଲଟିଟି ଦମନ ବେଳେ ଶାନ୍ତି ସେନାରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦିନର ସ୍ମୃତି ବଖାଣିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଭୁଲିଯାଉଥିଲେ ବୟସ କଥା ..। ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ଯୋଦ୍ଧାର ଠାଣି, ସ୍ବରରୁ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା ସୈନିକର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ।
24 ବର୍ଷ ଚାକରି ପରେ ସେନାରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଗୌତମ ବେହେରା କହନ୍ତି, ସେ 1971ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ । 1986ରେ ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ । 1984ରେ ଶାନ୍ତି ସେନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଚାକରି ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘାଟି ବୁଲିବାର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଥିଲେ ଗୌତମ ।
ଗୋର୍ଖା ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ହଟିଆ ବେହରା କହନ୍ତି, କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେହ ଲାଦଖ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସେ କାମ କହିଛନ୍ତି । ହଟିଆ ୧୯୭୧ରେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନର ସୀମାନ୍ତ ସମ୍ବା ସେକ୍ଟର 36 ଡିୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ।
ଅବସର ପରେ ଅଲୋଡା ହୋଇଗଲେ
ହେଲେ ଏହି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷୋଭ, ଅଭିମାନ । ଏ ବୀର ଗାଁକୁ ଆଜି ସରକାର ଆଡ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେହି ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ନାହାନ୍ତି । ସେନା ବାହିନୀରେ ରହି ଏତେ ଦିନ ଦେଶ ସେବା କଲେ, ହେଲେ ଅବସର ପରେ ଅଲୋଡା ହୋଇଗଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ପେନସନ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଇ ଏ ଦେଶ, ଏ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା ।
ଏମାନେ ଏବେ ଘୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଟିକିଏ ଦେଶ ସେବକ ସୈନିକର ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲେ ଏ ଦୁଃଖ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ । ସେତିକି ବି ମିଳିଲାନି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଜଗୁଆଳି ଭାବେ କାମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।
ନା ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଛି ନା ପରିବାରର
ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର । ତେଣୁ କାହାରି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଵଛଳ ନୁହେଁ କହିଲେ ଚଳେ । ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଜାଗାରେ ଝାଟିମାଟି ଘର କରି ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ। ଅବସର ପରେ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଥ ମିଳିଲା ସେହି ଅର୍ଥରେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏଁ କରି ପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଫାଇଲ ଭିତରେ ପଡି ରହିଛି।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁବିଧା କଥା ଛାଡ, ଏ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଜୀବନକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ । ନା ଏ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା ଅଛି ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି । ତେଣୁ ଦେଶ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସେବା କରିଥିବା ଏହି ବୀର ସୈନିକମାନେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ପୁରି ରହିଛି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହେଉ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ନିଜ ଗାଁରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି।
