ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ଦେଇ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଲୁଟ ଭୟ । କାରଣ ବେପାର ବଣିଜରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଯେତେ ସୁରକ୍ଷା ଆପଣାଇଲେ ବି ଦୋକାନରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଚକିତ କରିଛି । ସଦଳବଳ ହୋଇ ସହୀଦ ନଗରର ମୋବାଇଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ପଶି ଲୁଟିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ଟଙ୍କା। ଫଳରେ ସହୀଦ ନଗର ସମେତ ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡିଛି।
- ସହୀଦ ନଗର ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟୋରରୁ ଲୁଟିନେଲେ ଦାମୀ ଫୋନ
ଗତ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ରାତିରେ ସହୀଦ ନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରୁପାଲି ଛକ ଠୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମେଟ୍ରୋ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟୋରରେ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ପାଞ୍ଚରୁ ଛ ଜଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୁଟେରା ଲୁଟ ଆତଙ୍କ ମଚାଇଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ସଟରକୁ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଇବା ପରେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶି ନାମୀଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ସିସିଟିଭି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଲୁଟ୍ ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦୋକାନୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ‘‘ସକାଳୁ ଦୋକାନ ଫିଟାଇବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଦୋକାନ ସଟର ଉଠାଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ସଟରରେ କିଛି କଟା ଯାଇଛି । ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲୁଟ ହୋଇଛି । ୩୦ ହଜାର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଧିକ ୮୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦୋକାନରେ ଷ୍ଟକ ରଖିଥିଲି । ସେସବୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି’’।
ଏନେଇ ସେ ସହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନର ସିସିଟିଭି ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଖ ଦୋକାନ ଓ ସିସିଟିଭି ଦେଖିଥିଲେ । ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ 5 ରୁ 6 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଏଭଳି ଲୁଟପାଟ କରିଥିବା ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ବାଡ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଯାବତ ପୋଲିସକୁ କିଛି ସୁରାକ ମିଳୁନି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦୋକାନୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବେ ନିଜ ସାଥିରେ ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଣି ସକାଳୁ ଦୋକାନରେ ରଖି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୋର ୩୭ଟି ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଲୁଟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଲୋନ ସୁଝିବା ଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପେମେଣ୍ଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି। କାରଣ ଏଭଳି ଲୁଟପାଟର ଶିକାର ହେବା ପରେ ୧୦ ବର୍ଷ ତଳକୁ ବେପାର ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବେପାର କରିବା ଓ ପୁଣି ଥରେ ଲୁଟର ସାମ୍ନା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି’’।
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରୋସରୀ ଓ ଷ୍ଟେସନାରି ଦୋକାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବ ବିଶ୍ବାଳ । ଯେକି ଆଇନକ୍ସ ମଲ ସାମ୍ନା ସହିଦନଗର ହାଟ ପାଖରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କେସ୍ କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ନା ପୋଲିସ ଚୋରକୁ ଧରିଲା ନା ସେ ତାଙ୍କର ଚୋରି ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇଲେ। ଦୋକାନର ଆଜବେଷ୍ଟସ କଣା କରି ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶି ପାଖାପାଖି ୪ରୁ ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଲେ। ଥରେ ଚୋରି ହେବା ପରଠୁ ବେପାର ମାନ୍ଦା ହୋଇଗଲା ଭଳି ସ୍ଥିତି।
ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟ ଆତଙ୍କ
- ରାଜଧାନୀରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୁଟ ଘଟଣା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
- ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଶିରିପୁରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁର୍ବରୁ ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ସଟର କାଟି ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଗହଣା ଜିନିଷ।
- ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରି ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଗହଣା।
- ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜବେଷ୍ଟସ ତାଡି ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ଟଙ୍କା ।
ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ବାନ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବ ପୋଲିସର । ସହର ଭିତରେ ଏପରି ମାଳମାଳ ଲୁଟେରା ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଲୁଟପାଟ କରି ଛୁ ମାରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବଡ ଲୁଟର ସାମନା କରିବା ପରେ ପୋଲିସର ପାରିବାପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ଆଇନଜୀବୀ ଉମାକାନ୍ତ ତାଣ୍ଡି କୁହନ୍ତି ‘‘ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୁଟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । କାରଣ ଚୋରି ଛିନତାଇ ଓ ଲୁଟ ଡକାୟତି ଘଟଣା ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ହେଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ତେବେ ଯାଇ ସିନିୟର୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି। ଏସବୁ ସିନିୟର୍ ଅଫିସର ନିଜେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ସହ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇପାରିବ ’’।
