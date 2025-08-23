ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିପର୍ଯୟ ମୁକାବିଲା ଓ ଅଗ୍ନି ସେବା ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା। କାରଣ ଅଗ୍ନିଶମ ବିପର୍ଯୟ ପ୍ରଶମନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ୯୧୧ ଜଣ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା। ଯେଉଁମାନେ ବରମୁଣ୍ଡା ଅଗ୍ନିଶମ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେଇଛନ୍ତି ଶପଥ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶପଥ ନେଇ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ସେବାରେ। ତେବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଢାଂଚାରେ ତାଲିମ ସହ ବିପର୍ଯୟ ମୁକାବିଲା ଓ ଅଗ୍ନି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯୟ ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ସାଜିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା।
ଜିରୋ ଭାକେନ୍ସି
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଯୋଗ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗତ ୯ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୯୧୧ ଜଣ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଥିବା ଆଉ 300 ପଦବୀ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଖୁବଶିଘ୍ର ପୂରା ହୋଇ ଜିରୋ ଭାକେନ୍ସି କରାଯିବ। କାରଣ ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ, ବିପର୍ଯ୍ଯୟ ଆଦି ଦିଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସାମ୍ନା କରୁଛି ରାଜ୍ୟ। ପାଣିରେ ବୁଡି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ପରିବାର ଉଜୁଡି ଯାଉଛି, ଅନେକ ଜୀବନ ଦିପ ଲିଭି ଯାଉଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ସେବା ଭାବେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିରେ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନି ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧାମାନେ The best in business in the country ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ପାଇଁ ସିମୁଲେଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର। କୋଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ, ପ୍ରଥମ ବା ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ଭାବେ ଅଗ୍ନି ସେବା କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଠାରେ। ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରେସ୍ପଣ୍ଡର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ସିମୁଲେଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ନିଯୋଧ୍ୟାମାନେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ନିଆଁ ଲିଭା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ତାଲିମ ସହ ଅନେକ ବିପର୍ଯୟ ମୁକାବିଲା କଲାଭଳି ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେଦ୍ର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ମାନବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସିମୁଲେଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।
ଜଳ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରିୟ ସ୍କୁବା ଡ୍ରାଇଭ୍
କୋଣାର୍କର ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାରେ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଜଳଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଗୃହରକ୍ଷୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।
ଅଗ୍ନି ସାଥି ଆପ୍
କେବଳ ଯେ ଅଗ୍ନି ସେବା ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏଭଳି ସେବା ନୁହେଁ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ AI ବେସଡ ଅଗ୍ନି ସାଥି ଆପ୍ ତିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲଂଚ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ଯାହାଦ୍ବାରା କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଘରେ, ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦୋକାନରେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହୋଟେଲ ମଲ୍ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଏ ବି ଏହି ଆପ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର କିପରି ଅଗ୍ନି ସେବା ସୁରକ୍ଷା ନିଆଯିବା କଥା ସେହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ କୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଏଣିକି ଅଗ୍ନି ସେବା ପଞ୍ଜିକରଣ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିବନି। ସବୁ କିଛି ଅନଲାଇନ ସେବା ଜରିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଇଜି ଫର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ଆଧାରରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି।
ପିଲାଙ୍କୁ ସନ୍ତରଣ ଶିକ୍ଷାନ୍ତୁ
ଜଳସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ। ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତରଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ।ପିଲାଙ୍କୁ ସନ୍ତରଣ ଶିକ୍ଷନ୍ତୁ ନଦୀରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିବା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ବାଧ୍ୟତା ମୁଳକ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାରଣ ଜନ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ିରେ ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ କିଟ୍ ଓ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋଲଡେନ ଆୱାର ଭିତରେ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିବ। ଏଥି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେପରିକି ମେଡିକାଲ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଠାକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର