Concerns Rise On AIDS ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟକୁ ବିପଦ ଏଚଆଇଭି । ଏଚଆଇଭିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷକରି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ । ପୁରୁଷ ସହ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବାରେ ଲାଗୁଛି । ଯେଉଁଥିରୁ ପାଖାପାଖି ଅଧା ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀର । ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏଚଆଇଭି ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 9 ହଜାରରୁ ଅଧିକଙ୍କ ପତ୍ତା ନ ମିଳୁଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିର ଭୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।
ଏଡସ୍ କବଳରେ ଯୁବବର୍ଗ-
ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରୁ ବଢୁଛି HIV
ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲେ ନିଖୋଜ 9000 ଏଡସ୍ ରୋଗୀ
ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ !
ଭୁଲ ତଥ୍ୟ, ଠିକଣା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡସ୍ ରୋଗୀ
ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଏଚଆଇଭି-
Alarming Rise In HIV/AIDS Among Youth Due to Same-Sex Relationships ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତେବେ ଦେଶରେ ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ତୁଳନାରେ ଓଡିଶା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କମ ରହିଛି । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଏଚଆଇଭି । ତେବେ ଏହାରି କବଳରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ । କାରଣ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ପୁରୁଷ ସହ ପୁରୁଷର ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ବିଶେଷକରି ୧୮-୧୯ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଏଚଆଇଭି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ ।
ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ମାମଲା ବଢୁଛି-
Nearly 46 Thousand HIV Patient In Odisha ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ୬୫ ହଜାର ୨୧୪ ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭ ସଂକ୍ରମିତ ଚି଼ହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ୨୦୦୩ ମସିହାରୁ ୨୦୧୫ ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଧା । ଏଥିରୁ ପାଖାପାଖି ୨୬ ହଜାର ୭୩୭ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ବା ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ୀ ମାନେ ଏପରି ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ୧୩ ହଜାର ୧୭୭ ଜଣ ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ୯ ହଜାର ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭଙ୍କ ମିଳୁନି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପତ୍ତା-
ରାଜ୍ୟରେ ଏତିକିରେ ସରିନି ବିପଦ । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ପଞ୍ଜିକୃତ ୬୫ ହଜାର ୨୧୪ ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ମଧ୍ୟ ୪ ହଜାର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ୫ ହଜାର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକାରରେ ଦେଖିଲେ ୯ ହଜାର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ ।
ପତ୍ତା ନ ମିଳୁଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିର ଭୟ-
ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିର ଭୟ ରହିଛି । ଯାହା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଭୁଲ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ଠିକଣା ଦେଇ ଖସିଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତାମିଳିପାରୁ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବା କିଛି ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ।
ଲୋକ ଲଜ୍ୟା ସହିତ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଭୟ-
ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଏପରିକି କିଛି ଲୋକ ସମାଜ ବାସନ୍ଦ ବା ଲାକଲଜ୍ୟାର ଭୟରେ ନିଜ ଭୁଲ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ନିଖୋଜ ଏଚଆଇଭି ପିଜିଟିଭ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସହ ଅଜାଣତରେ ଯଦି କେହି ଶାରୀରିକ ସଂପର୍କ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ । ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତି ସାହିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଅଧିକ କରାଯାଉଛି । ଏଚଆଇଭି ପିଜିଟିଭରୁ ଏଡସ ଏହାର କୌଣସି ଚିକତ୍ସା ନାହିଁ । ହେଲେ ଏଚଆଇଭି ପିଜିଟିଭ ଜଣାପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ ଥେରାପି ଏଆରଟି ଦେବା କଥା । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ୬୫ ହଜାର ୨୧୪ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୬ ହଜାର ମୋଟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କଣ-
ଦେଶରେ ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣରେ ଭଲା ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୨୦୩୦ ସୁଧା ସଂକ୍ରମଣ କମେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତନମାନ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଭାରତରେ ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ୦.୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରେ ରହିଛି ୦.୧୨ ପ୍ରତିଶତ କମ ଅଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ନୂଆ ୩ ହଜାର ୪୫୨ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ୨୦୨୪-୨୫ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ୪ ହଜାର ୧୩୨ ପଜିଟିଭ ରେ ପହଁଚିଛି । ତେବେ ୨୦୦୩ରୁ ୬୫ ହଜାର ୨୧୪ ମୋଟ ପଜିଟିଭ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ୧୩୦୦୦ ସଂକ୍ରାମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି ।
ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ବର୍ଗରେ କେତେ ଏଚଆଇଭି ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି-
ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଏଚଆଇଭି ସତ କିନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ଅଧିକ ବଢୁଛି ସେନେଇ ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୋସାଇଟିର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ଯେପରିକି ମହିଳା ୫୧ % ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ୮ % , ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡାର ୨.୧ %, ଡ୍ରଗସ ବ୍ୟବହାରକାରି ୩ .୪ %, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ୧ .୬ %, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ବା କର୍ମଚାରୀ ୮ %, ଜେଲରେ ୭ % ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୭୯ % ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗଂଜାମ କଟକରେ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ-
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ଏଡ୍ସ୍ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକକୁ ଦେଖିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଡ୍ସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜର ପରିଚୟପତ୍ର ନକଲି ଦେଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏଡ୍ସ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ରହିବେ, ତେବେ ଏହାର ମାତ୍ର କମିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଏଡ୍ସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତିର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ ।
ଏନେଇ ସମାଜସେବି ତଥା ଏଚଆଇଭିକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଥିବା ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଔଷଧ ସଠିକ ସମୟରେ ସେବନ କରୁନାହାନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୁବପିଢ଼ୀ ମାନେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଓଡିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଆଗରୁ କମିଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର