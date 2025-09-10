ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ୯ ଇଞ୍ଚର ଦାନ୍ତକାଠି
ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ବେଳେ ଦାନ୍ତକାଠି ଗିଳି ଦେଲେ ୮୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ । ସପ୍ତାହେ ପରେ MKCG ମେଡିକାଲରେ ହେଲା ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ।
Published : September 10, 2025 at 12:33 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: MKCG ମେଡିକାଲରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର । ୮୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରୁ ବାହାରିଲା ୯ ଇଞ୍ଚର ଦାନ୍ତକାଠି । ମେଡିକାଲର ENT ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ପରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପେଟରୁ ଦାନ୍ତକାଠିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର୍ ଡା. ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଗଠିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପେଟରୁ ଦାନ୍ତକାଠିକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଟଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ୮୦ ବର୍ଷୀୟ କାମରାଜୁ ନାୟକ ବୃଦ୍ଧ ଗତ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଦାନ୍ତକାଠିକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ । ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ବେ ପେଟରୁ ଦାନ୍ତକାଠି ବାହାରିନଥିଲା । ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ସହ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ଯାଏଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ସହ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ରହିଥିଲେ । ଏନେଇ ବୃଦ୍ଧ କାମରାଜୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ ବୁଲି ଶେଷରେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ENT ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର, କାମରାଜୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ଦାନ୍ତକାଠି ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ଉଚ୍ଚ ରହିଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚେତକ ଦେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବାହାର କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ।
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ କରିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର:
ପରିବାର ଲୋକ କାମରାଜୁଙ୍କୁ MKCG ମେଡିକାଲରେରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବା ପରେ ଦାନ୍ତକାଠିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ । ଏସୋଫାଗୋସ୍କୋପ୍ (Esophagoscope) ପଦ୍ଧତିରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଖାଦ୍ୟନଳୀରୁ ଦାନ୍ତ କାଠିଟିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର୍ ଡା. ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଗଠିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡା. ସରିତା ଦାଶ, ନିଶ୍ଚେତକ ବିଭାଗର ଡା. ବିପିନ ମଲ୍ଲିକ, ଡା. ଅନୁପ ହରିଚନ୍ଦନ, ଡା. ପ୍ରବୀର କେଶରୀ ପ୍ରଧାନ, ଡା. ସ୍ବାତୀ ଓ ଡା. ସରିତା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ ।
