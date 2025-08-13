79th Independence Day ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ଏଥର ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ । ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ଲୋୟର ପିଏମଜି । ପରେଡ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ କମାଣ୍ଡିଂରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ । ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଧୂନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ପିଏମଜି ଠାରୁ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ।ଉତ୍ସବମୁଖର ହେବ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ । ୭୯ତମ ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସ ପାଳନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗର ରାଜ୍ଯସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ରହିବ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ନଜର ।
ପରଖିଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି:
ସରିଛି ଫୁଲ ଡ୍ରେସ ରିହଲସଲ୍ । ଭାଗ ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟଙ୍କ ପରେଡ ପରିବେଷଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହି ପରଖିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ । ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଧୂନ ପରିବେଷଣ । ପୋଲିସ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟଙ୍କ ପରେଡ କୌଶଳ, ପରେଡରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପରେଡ ପରଖାଯାଇଛି । ଏଥର ପରେଡ ସମାରୋହ କିଭଳି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ । ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଅନେକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭିଆଇପି ଓ ଭିଭିଆଇପି ସହ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅଫିସର ତା ସହିତ ନେତା ଓ ଉପସ୍ଥିତ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର:
ପରେଡ ପରିବେଷଣ ସହ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଉପରେ ରହିବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର । ଦେଢ ବର୍ଷର ସରକାର କଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଭିଜନ କେଉଁ ବର୍ଗ ପ୍ରତି କିଭଳି ଦିଆଯାଉଛି ଧ୍ୟାନ । ବିଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହ ଉପରେ ରହିବ ନଜର ।
ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ଟ୍ରାଫିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ହୋଇଛି । ଆଣ୍ଟି ସାବୋଟେଜ ଚେକ, ଆଣ୍ଟି ଟେରର, ପ୍ଲେନ କ୍ଲଥ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହ, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଏଡାଇବା ପାଇଁ କ୍ବିକ୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବେ ।’
ଚେକିଂ-ବ୍ଲକିଂ ଜୋରଦାର:
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ସହରରେ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲକିଂ ଓ ଚେକିଂ ଜୋରଦାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ପରିସରରେ ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଜବାନଙ୍କ ସହ ଡଗସ୍କ୍ବାଡ ଓ ବମ ସ୍କ୍ବାଡକୁ ମିଶାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।
କିପରି ରହିବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, ‘ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୫ ଜଣ ଡିସିପିଙ୍କ ସହ ୫ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ସହ ୨୧ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସହ ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଏସଆଇ ଓ ଏଏସଆଇଙ୍କ ସହ ୨୧ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଓ ୮ ଜଣ ଏସିପି ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବେ । ବିଭିନ୍ନ ଓ୍ବାଚ ଟାଓ୍ବାର ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଯବାନ ମୁତୟନ ରହିବେ । ସିସିଟିଭି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ପୁରା ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ । ପରେଡ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଛକ ଛକ ଠାରୁ ଟ୍ରାଫିକ ଡାଇଭର୍ସନ ରହିବ । ଗତକାଲି ରାତିରୁ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ନାକା ଓ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଲେରିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହ ଭିଆଇପି ଓ ପାସଧାରିଙ୍କୁ ପାସ ଦେଖି ପୋଲିସ ଛାଡିବ । ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜାରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।’
ଏଥର ପରେଡରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ:
ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପରେଡରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ନୂଆ ନୂଆ ପଡୋଶୀ ପୋଲିସ ପରି ଏଥର ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସର ପରେଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଚଳିତ ଥର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୋଟ ୫୦ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ବା ଗ୍ରୁପ ପରେଡ ପରିବେଷଣ କରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆସୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ; ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ, ବ୍ଲକିଂ-ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସ୍ମୁତିରେ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସାନାୟା: ଗୋରା ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢିଥିଲେ, ସାବାସୀ ଦେଇଥିଲେ ନେତାଜୀ
ପରେଡ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ବରେ ଅନନ୍ୟା:
ତେବେ 2022 ବ୍ୟାଚର IPS ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ତି ପରେଡ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ । ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ରହିବ । କାରଣ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ତାର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର