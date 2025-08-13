ETV Bharat / state

ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ସଭିଁଙ୍କ ନଜର - INDEPENDENCE DAY 2025

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ।

Independence Day 2025
Independence Day 2025 (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2025 at 7:49 PM IST

3 Min Read

79th Independence Day ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ଏଥର ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ । ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ଲୋୟର ପିଏମଜି । ପରେଡ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ କମାଣ୍ଡିଂରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ । ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଧୂନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ପିଏମଜି ଠାରୁ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ।ଉତ୍ସବମୁଖର ହେବ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ । ୭୯ତମ ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସ ପାଳନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗର ରାଜ୍ଯସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ରହିବ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ନଜର ।


ପରଖିଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି:
ସରିଛି ଫୁଲ ଡ୍ରେସ ରିହଲସଲ୍‌ । ଭାଗ ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟଙ୍କ ପରେଡ ପରିବେଷଣ ଠିକ୍‌ ହେଉଛି କି ନାହି ପରଖିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ‌ । ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଧୂନ ପରିବେଷଣ । ପୋଲିସ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟଙ୍କ ପରେଡ କୌଶଳ, ପରେଡରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପରେଡ ପରଖାଯାଇଛି । ଏଥର ପରେଡ ସମାରୋହ କିଭଳି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

Independence Day 2025 parade (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ । ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଅନେକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭିଆଇପି ଓ ଭିଭିଆଇପି ସହ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅଫିସର ତା ସହିତ ନେତା ଓ ଉପସ୍ଥିତ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ।

ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ
ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର:

ପରେଡ ପରିବେଷଣ ସହ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଉପରେ ରହିବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର । ଦେଢ ବର୍ଷର ସରକାର କଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଭିଜନ କେଉଁ ବର୍ଗ ପ୍ରତି କିଭଳି ଦିଆଯାଉଛି ଧ୍ୟାନ । ବିଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହ ଉପରେ ରହିବ ନଜର ।

ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ
Independence Day 2025 parade (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ଟିମ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ:

ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ଟ୍ରାଫିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ହୋଇଛି । ଆଣ୍ଟି ସାବୋଟେଜ ଚେକ, ଆଣ୍ଟି ଟେରର, ପ୍ଲେନ କ୍ଲଥ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହ, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଏଡାଇବା ପାଇଁ କ୍ବିକ୍‌ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବେ ।’

ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ
ପୋଲିସ ଚେକିଂ ଜୋରଦାର (ETV Bharat Odisha)
ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ
ପୋଲିସ ଚେକିଂ ଜୋରଦାର (ETV Bharat Odisha)

ଚେକିଂ-ବ୍ଲକିଂ ଜୋରଦାର:

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ସହରରେ ନାଇଟ୍‌ ବ୍ଲକିଂ ଓ ଚେକିଂ ଜୋରଦାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ପରିସରରେ ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଜବାନଙ୍କ ସହ ଡଗସ୍କ୍ବାଡ ଓ ବମ ସ୍କ୍ବାଡକୁ ମିଶାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ‌ ।

ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ
Independence Day 2025 parade (ETV Bharat Odisha)

କିପରି ରହିବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, ‘ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୫ ଜଣ ଡିସିପିଙ୍କ ସହ ୫ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ସହ ୨୧ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସହ ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଏସଆଇ ଓ ଏଏସଆଇଙ୍କ ସହ ୨୧ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଓ ୮ ଜଣ ଏସିପି ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବେ । ବିଭିନ୍ନ ଓ୍ବାଚ ଟାଓ୍ବାର ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଯବାନ ମୁତୟନ ରହିବେ । ସିସିଟିଭି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ପୁରା ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ । ପରେଡ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଛକ ଛକ ଠାରୁ ଟ୍ରାଫିକ ଡାଇଭର୍ସନ ରହିବ । ଗତକାଲି ରାତିରୁ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ନାକା ଓ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଲେରିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହ ଭିଆଇପି ଓ ପାସଧାରିଙ୍କୁ ପାସ ଦେଖି ପୋଲିସ ଛାଡିବ । ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜାରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।’

ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ
Independence Day 2025 parade (ETV Bharat Odisha)

ଏଥର ପରେଡରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ:

ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପରେଡରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ନୂଆ ନୂଆ ପଡୋଶୀ ପୋଲିସ ପରି ଏଥର ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସର ପରେଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଚଳିତ ଥର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୋଟ ୫୦ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ବା ଗ୍ରୁପ ପରେଡ ପରିବେଷଣ କରିବେ ।

ପରେଡ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ବରେ ଅନନ୍ୟା:

ତେବେ 2022 ବ୍ୟାଚର IPS ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ତି ପରେଡ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ । ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ରହିବ । କାରଣ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ତାର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

