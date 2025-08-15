ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦକ ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ । ସେବାରେ ଥାଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ାଲ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୋଟ 30 ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସାହାସିକତା ପାଇଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ:
ପୋଲିସ ସେବାରେ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାହସିକତା ଦେଖାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାହସିକତା ପୋଲିସ ମେଡାଲରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି 6ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି;
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦକ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ାଲ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।@homeodisha pic.twitter.com/B6ZTBNQNzd— CMO Odisha (@CMO_Odisha) August 15, 2025
- ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ,ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 8ମ ଆଇଆରବି ସ୍ପେଶାଲବାଟାଲିୟନ ଭଞ୍ଜ ନଗର ପବିତ୍ର
- ପବିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ହାବିଲଦାର ଆର୍ମଡ ଏସଓଜି ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱର
- ଉମେଶ ମୁଣ୍ଡା, ହାବିଲଦାର ଦ୍ବିତୀୟ IRBବାଟାଲିୟନ ରାୟଗଡ଼ା
- ପିତାମ୍ବର ସତ୍ୟନାମୀ, କନଷ୍ଟେବଳ SOG ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱର
- କବି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, କନଷ୍ଟେବଳ OSAP ପ୍ରଥମ ବାଟାଲିୟନ ଢେଙ୍କାନାଳ
- ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାଗର, କନଷ୍ଟେବଳ SOG ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଗିରିଶ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ । କାରଣ 2022ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆମେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ବାହରିଥିଲୁ ଖପ୍ରାଖୋଲ ନିକଟରେ 8 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ଆମର ସାମ୍ନା ହୋଇଥିଲା। ସହଜ ନୁହେଁ ମାଓ ଅପରେସନ । ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ତାହା ପୁଣି ବିନା କୌଣସି ନେଟୱର୍କ, ଆଗ ପଛ ନ ଭାବିକି ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ପରିସ୍ଥତି ଉପୁଜିବ ଯାହା ଆମେ ତାଲିମ ପାଇଥାଉ, ସେହିି ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକସନ ଥାଏ ସେହି ଆଧାରରେ ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଆଉ ସାହସ ଦେଖାଇ ସାମ୍ନା କରୁ। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆଉ ସମ୍ମାନର ଆଉ ଆମ ସାର୍ଥକ ତାର ପରିଚୟ ଦେବ। "
ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମେଡାଲ:
ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ, ଏସପି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନ
ସତ୍ୟବାଦୀ ମଲ୍ଲିକ, କନଷ୍ଟେବଳ
ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ:
- ଏସ.କେ ଅବଦୁଲ ଫାୟାଜ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ CB -CID
- ତେଜ ବାହାଦୂର ଗୁରୁଙ୍ଗ, ସହକାରୀ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର OSAP ରିତାର ବାଟାଲିୟନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
- ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସହକାରୀ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ ଭୁବନେଶ୍ୱର
- ମନୋଜ କୁମାର ଜେନା, ହାବିଲଦାର ,ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର
- ଅତୁଲା କୁମାର ବିଶ୍ୱାଲ, ହାବିଲଦାର ଜଗତସିଂହପୁର
- ଜୟନ୍ତୀ ସୁନା, ହାବିଲଦାର APR ବଲାଙ୍ଗୀର
- ତ୍ରିଲୋଚନ ବୁଧିଆ, କନେଷ୍ଟବଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା
- ନରେଶ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, କନେଷ୍ଟବଳ, ଝାରୁସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା
- ମହମ୍ମଦ ତୋସିଫ ରାବାନୀ, କନେଷ୍ଟବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ
- ପରିତୋଷ ମଣ୍ଡଳ, କନେଷ୍ଟବଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ
- ଦେବ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ହାବିଲଦାର
ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦକ:
ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା
- ଭ୍ରମରବର ସେଠ, ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ
ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା:
- ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ
- ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ
- ବିଶ୍ୱ ରଞ୍ଜନ ଭୋଇ, ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ
- ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଭୋଳ, ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ
ଗୃହରକ୍ଷୀ ଏବଂ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦକରେ
ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଉତ, ସିଭିଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ
ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ହୋମଗାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡର
ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦକ
ସଞ୍ଜିବ କୁମାର ନାୟକ, ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ
ଜେଲ କାରାଗାର ସଂଶୋଧନମୂଳକ ସେବାରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ:
- କୁଅଁର ମାର୍ଣ୍ଡି, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକ୍ଷକ
- ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ, ଅଧିକ୍ଷକ
ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଏ ସମ୍ମାନ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ । କାରଣ ଏ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଖୁସି ତାଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ମୋ ବାପା ହୋଇଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ବାପା ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି । ସବୁଠୁ ଗୌରବର କଥା ଯେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଝିଅ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିଛି । ଯେଉଁ ସେବା ଜେଲ ବିଭାଗରେ କରୁଛି ଅନେକ ହାର୍ଡକୋର ଅପରାଧି ଦେଖିଛି ଅନେକ କ୍ରିମିନାଲ ଜେଲରେ ରହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜେଲର ରହିଛି । ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଗୁହାରି ହୁଅନ୍ତି ।ସେମାନେ ଯେତେ କ୍ରିମିନିଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ପରିସରରେ ସେମାନେ ଅପରାଧ ସାବାଡ କରିଛୁ ସଂସ୍କାର ଦ୍ବାରା ସୁଧାରିଛୁ ମଧ୍ୟ । ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ କ୍ରିମିନାଲଙ୍କୁ ଠାରେ । ତେଣୁ ଏ ସମ୍ମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। "
ସେହିପରି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ପଦକରେ ଡାକ୍ତର ରଂଜନ ଭଣ୍ଡାରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, DHH, କଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର