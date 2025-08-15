ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ସବୁଠି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନର ଗାଥା । ଆଜି ରାଜ୍ୟର ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ।
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ:
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ । ନେତା, କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ଏହି ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସହ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ମନମୋହନ । ଏହାସହ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବା ସହ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ମନମୋହନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା । ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଦିନ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଜଳସମ୍ପଦ, ଖଣିଜ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର, ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଉପଯୋଗ କରିବା । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ ସହ ସାମୁହିକ ନେତୃତ୍ବ ଏବଂ ସାମୁହିକ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଛି । କୃଷକଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
'ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ କୋଟିଆବାସୀ ସାମିଲ ହେବେ'
ଏପଟେ କୋଟିଆ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, " କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 90 ଭାଗ ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 2 ହଜାର ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । କୋଟିଆବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ । "
କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଉଡିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା:
ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । କଂଗ୍ରେସ ସେବାଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସେବାଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ।
ଅଭିଭାଷଣରେ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ । ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେହେରୁ, ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏବଂ ବହୁ ପୂଜନୀୟ ନେତୃ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ନିହିତ ଅଛି । ଏଥି ସହିତ ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବହୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତଥା ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ । ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ସ୍ଵେଚ୍ଛାଚାରର ଶିକାର । ସମସ୍ତ ଶାସକୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରଙ୍କ ହାତବାରିସୀ ସାଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେନାବାହିନୀ ଯାହାକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନତା ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେଇ ସେନାବାହିନୀ ନାମରେ ସରକାରୀ ଦଳ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । "
ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ:
ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଉଡିଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ।
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତବର୍ଷର ଅଗଣିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ପାରିଛୁ । ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡିଶାର ଯୋଗଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା । ନେତାଜୀ ସୁବାଷ ବୋଷ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ବାଜିରାଉତଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବିପ୍ଲବର ବହ୍ନି ଜଳାଇଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଯୁବପିଢ଼ୀ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି । ପରାଧିନତାର ମୁକ୍ତି କରି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଥିବା ଓ ଦେଶମାତୃକା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହିତ 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଯାଇଛି । "
ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ସମଗ୍ର ଦେଶ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ସ୍ୱାଧୀନତାର 79ତମ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି । ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ । ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ ଆମକୁ ଏହି କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିପାରିଛି । ବହୁ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ସେବା କରି ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । "
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକା ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
