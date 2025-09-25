ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ 7 ନର୍ସିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ...
ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷା ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ୨୦୨୫ରେ ସଂସ୍କାର ଆସିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ୭ଟି ନୂଆ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ।
Published : September 25, 2025 at 9:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ୭ଟି ନର୍ସିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ । ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୮ଟି ନର୍ସିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ଅନୁଗୋଳ, ବାଲେଶ୍ବର, ବାରିପଦା, ଯାଜପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ପୁରୀରେ ୭ଟି ନର୍ସିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ନର୍ସିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଟି ଆସନ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ ନର୍ସିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬- ୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଖୋଲିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନର୍ସିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପରେ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୂଆ ନର୍ସିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଏସ୍ସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୮ଟି ନର୍ସିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିବିବିଏସସ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୫ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ବିଏସ୍ସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଉଛି ।
କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଉଛି ନର୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ-
ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ନର୍ସିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ ଏସ୍ସିବି କଲେଜ ଅଫ ନର୍ସିଂ, ଭୀମସାର କଲେଜ ଅଫ ନର୍ସିଂ ସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ସରକାରୀ ନର୍ସିଂ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋଟ ଆକାରରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୭୫୦ । କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ ଏବଂ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ବିଏସ୍ସି ସହିତ ପିବିବିଏମ୍ସି (ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ) ଏବଂ ଏମ୍ଏସସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଉଛି । ସେଠାରେ ୧୫୦ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ୫ ନର୍ସିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୬୦ ଲେଖାଏଁ କେବଳ ବିଏସ୍ସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ୨୧ଟି ସରକାରୀ ଏଏନଏମ୍ ନର୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି । ଏଠାରେ ମୋଟ ୮୪୦ ଆସନରେ ନର୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର, ଗଜପତି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୦ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ରହିଥିବାବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ୩୦ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରରେ ୨୦ଟି ଆସନ ରହିଛି । ବାକି ଅନ୍ୟ ଏଏନ୍ଏମ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୪୦ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥନରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ନର୍ସିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ-
"ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବାଲେଶ୍ବର, ବାରିପଦା, ଯାଜପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ପୁରୀରେ ନୂଆ ନର୍ସିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ରହିବ," ବୋଲି ନର୍ସିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ରାଜଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏପଟେ ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଶ୍ଵେତା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ସରକାରୀ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବା ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହା ଛଡା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବେ । କିନ୍ତୁ ନର୍ସିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅନେକ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ ।"
Odisha Nursing Education Service Rules, 2025 ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷା ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ୨୦୨୫ରେ ସଂସ୍କାର ଆସିବ । ରାଜ୍ୟରେ ୮ଟି ସରକାରୀ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଓ ୨୧ଟି ଏ.ଏନ୍.ଏମ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତିତ ୭ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ୭ଟି ନୂଆ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ମୂଳ ସ୍ତରର ପଦବୀ ଅର୍ଥାତ ଟ୍ୟୁଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ନିୟମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଓଡିଶା ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷା ସେବା କ୍ୟାଡର ଅଧୀନରେ ଖାଲିପଡ଼ିଥିବା ମୂଳ ଟ୍ୟୁଟର ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଯୋଗ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର