ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଆଉ ୭ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ; ଏଣିକି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ବଢିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ । ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଆଉ ୭ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ । ପିଲା ପାଇବେ ଡ୍ରୋନ, ମିଡ଼ିଆ ଓ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ।

Council of Higher Secondary Education, Odisha
Council of Higher Secondary Education, Odisha (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2025 at 3:08 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ତଥା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ କରା ଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୭ଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଏସବୁ ପଢିବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିବେ ।

ରାଜ୍ୟରେ 2549 ଟି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କଲେଜ ରହିଛି । ଏହି ସବୁ କଲେଜରେ 10,636 ପିଲା ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ସିଟ ରହିଛି । ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ ଧନ୍ଦାମୁଲାକ କଲେଜ 12,510 ସ୍କୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପଖି 1 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି । ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବରୁ 60ଟି ବିଷୟ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଆଉ 7ଟି ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହେଲା:-

ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 7ଟି ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା-

  1. ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କାରିଗରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
  2. ମିଡିଆ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ, ରୋଟୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡିଜାଇନିଂ
  3. ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା
  4. ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଲଟ
  5. କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (COPA)
  6. ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ପରୀକ୍ଷକ
  7. ପ୍ଲମ୍ବର ଜେନେରାଲ

ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE)ର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଏହି ୭ଟି ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । କାରଣ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିବା ସହ ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ୨୦୨୬ରୁ ଉପରୋକ୍ତ ଟ୍ରେଡ ଗୁଡିକରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।

ଡ୍ରେସ ମେକିଂ:-

ଡ୍ରେସ ମେକିଂର ସର୍ବକାଳୀନ ଚାହିଦା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ତାଲିମ ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିବେ । ତେଣୁ ସିଲେଇ ୟୁନିଟ୍, ଫ୍ୟାଶନ୍ ବୁଟିକ୍ ଏବଂ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ପୋଷାକ ମାପରେ ଆନୁମାନିକତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବଜାର ଧାରା ବୁଝିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସିଲେଇ ଦୋକାନ, ରପ୍ତାନୀ ଗୃହ, ରେଡିମେଡ ଏବଂ ୟୁନିଫର୍ମ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସହିତ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ କପଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ, ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିପରି ଦକ୍ଷତା ବ଼ୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ।

ମିଡିଆ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ, ରୋଟୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡିଜାଇନିଂ:-

ଆଜିକା ସମୟରେ ମିଡିଆ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏହାକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ । ପରସ୍ପର ସହ ସହିତ କିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯିବ, କିଭଳି ଭଲ ଲେଖା ଲେଖାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଆତ୍ମ-ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ରାଯିବ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।

ଡ୍ରୋନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ:-

ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଡ୍ରୋନର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରୋନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ଡ୍ରୋନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡ୍ରୋନର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ DGCA ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଡ୍ରୋନ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକରଣ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଡ୍ରୋନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଯିବ ସେନେଇ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କାରିଗରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ:-

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅପରେଟର ଓ ଟେକନିକସିଆନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେଣୁ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

କଣ କହନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରକ....

ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୬୦ଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୭ଟି ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସମାଜରେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି । ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢିଲେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳି ପାରିବ । ସୋଲାର ସେଲକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅପରେଟରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡା ।

ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ସରକାରୀ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପିକା ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ କରାଯିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିବ । ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଡ୍ରପ ଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବ । ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି । ଯଦି ଏଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୁହେ ତେବେ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

