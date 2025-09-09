ଗାଈ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ୫୦ କେଜି ପଲିଥିନ
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର । ପେଟରୁ ବାହାରିଲା 50 କେଜିର ପଲିଥିନ ଜରି ।
Ganjam Stray Cow Plastic Waste ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗାଈ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା 50 କେଜି ପଲିଥିନ ଜରି । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଏକ ଗାଈ ପେଟରୁ ଅପରେସନ ପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଲିଥିନ ଜରି ବାହାରିଛି । ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ । ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ଗାଈ:
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ହିଲପାଟଣା ବଡ଼ସାହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗାଈ ପଡ଼ି ରହି ନାନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା । ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପଶୁ ସହାୟତା ନମ୍ବର -୧୯୬୨କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ଖବର ପାଇ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଗାଈକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହିତ ଇଞ୍ଜେକସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନଥିଲା । ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ସଞ୍ଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ।
ଗାଈ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ୫୦ କେଜି ପଲିଥିନ:
ପଶୁପ୍ରେମୀ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଚୌଧୁରୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଅଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଘଟଣା ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗାଈକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଗାଈଟି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସିକ । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ପ୍ରଥମେ ପେଟରୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଥମେ ୧୦ କିଲୋ ପରେ ୪୦ କିଲୋ ଏଭଳି ସମୁଦାୟ ୫୦ କିଲୋ ଓଜନର ପଲିଥିନ ଜରି ବାହାରିଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପଶୁ ପ୍ରେମୀ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଚୌଧୁରୀ ।
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ 2 ଡାକ୍ତର ଓ 6 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ:
ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କର, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଛଅ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିଲେ । ମୋଟ 8 ଜଣ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପଶୁପ୍ରେମୀ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ଗାଈର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଗାଈଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଈର ପେଟରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ପଲିଥିନ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏପରି ଗାଈ ପେଟରୁ ପଲିଥିନ ବାହାରିବା ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ । ବରଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇ ପେଟରୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଏଭଳି ପଲିଥିନ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଈର ପେଟରୁ ଏଭଳି ପଲିଥିନ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇ ପେଟରୁ ପଲିଥିନ ବାହାର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପଶୁପ୍ରେମୀ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଚୌଧୁରୀ ।
ଚଢାଉକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏଭଳି ବାରମ୍ୱାର ଗାଈଙ୍କ ପେଟରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ପଲିଥିନ ବାହାରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚଢାଉକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ବୈଠକ କରାଯିବ । ଏପରି ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବଡ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
କାଗଜ କଲମରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାନ:
ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପଲିଥିନ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚାଲିଛି ପଲିଥିନ ଜରିର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର କାହିଁକି ସବୁଠି ଏଭଳି ଅନେକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ କାଗଜକଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ଧରପଗଡ ପରେ ପୁଣି ଛୋଟରୁ ବଡ ବଡ ଦୋକାନରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । କେବଳ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ନୁହେଁ ଆବର୍ଜନା ଗଦାରେ କୁଢ କୁଢ ପଲିଥିନ ଜମା ହେଉଛି ।
