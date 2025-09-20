ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, 5 ଦୋଷୀଙ୍କୁ 20ବର୍ଷ ଜେଲ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଓ ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : September 20, 2025 at 10:25 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର/ଭବାନୀପାଟଣା: 3 ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ କୋର୍ଟ । ଜୋରିମାନା ସହ ଏହା ଅନଦାଦେୟ ହେଲେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମାଲରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ:
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟର ଜଜ ପ୍ରତିମା ପାତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି 20ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 60ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନାଦେୟ ଅଧିକ 1ବର୍ଷ 6ମାସର କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଙ୍କିଡିଡ଼ିହି ଗ୍ରାମର ଜମାଦାର ବୁରିଉଳି(34)। ପୀଡିତାକୁ 7ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସହାୟତା ବିଭାଗଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗତ 2021 ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ନାବାଳିକାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବେ ପରେ ଘଟଣା ବାବଦରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ପୀଡିତା। ସ୍ଥାନୀୟ ତିରିଂ ଥାନାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ତିରିଂ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ 83/25-08-2021 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ନାବାଳିକାର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଏଥି ସହିତ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ମାମଲାର ବିଚାର ସମୟରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ, ଡାକ୍ତରୀ ଓ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜଜ୍ ଶୁଣାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାରିପଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ମାମଲାକୁ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ଅଭିନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ।
ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମାଲରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ:
ସେହିପରି ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସାହୁ ବିଜେପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 20ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହ ଅନାଦେୟ ହେଲେ ଅଧିକ 6ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ସେହିପରି 2 ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଏସ୍ଏସ୍ଏଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପାଜିବାହାଲି ଗ୍ରାମର ଧନେଷ୍ଟି ନାଏକ, ସୁମନ୍ତ ହରିଜନ, ଅମର ହରିଜନ ଓ ରାଜୀବ ମାଝୀ।
ବିଜେପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପ୍ରିଲ 16, 2023ରେ ନାଟକ ଦେଖି ଭୋର 3ଟାରେ 2 ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଜି ବହାଲି ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣକ କୌଶଳକ୍ରମେ ସେଠାରୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ପିପି ରୋହିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ।
