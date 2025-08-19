ETV Bharat / state

ମଇଁଷି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବିକା ହରାଇଲେ 9 ପାଳକ, 44ଟି ମୃତ ମଇଁଷିଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ - BUFFALOS DEATH

ଏକମାଣିଆ ମଇଁଷି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି । 44ଟି ମୃତ ମଇଁଷିଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2025 at 5:53 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 6:15 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: "ମୋର 40-45 ମଇଁଷି ଥିଲା, କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା । ମଇଁଷି ଛଡା ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛିବି ନାହିଁ, ଏବେ ମଇଁଷି ଚାଲିଗଲେ 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ଭ ଚଳିବେ କେମିତି " କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏପରି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ମଇଁଷି ପାଳକ ଶାନ୍ତିଲତା ଦାସ । ଗତ ରବିବାର ଆଳି ବ୍ଲକ ଏକମାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଦକ୍ଷିଣଡିହା ଗ୍ରାମ ନାଳରେ 84 ମଇଁଷି ପାରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ 40 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ 44 ନିଖୋଜ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ 9 ଜଣ ମଇଁଷି ପାଳକ ।

ମଇଁଷି ପାଳି ପୋଷୁଥିଲୁ ପେଟ:

ଯେଉଁ ମଇଁଷି ଜୀବିକା ସାଜିଥିଲା ତାହା ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲିଗଲା । ମଇଁଷି ଚରାଇ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଆଖିରୁ ଏବେ ଶୁଖୁନି ଲୁହ । କିଏ ମୃତ ମଇଁଷିକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଚେତା ହରାଇ ଦେଉଛୁ । ପ୍ରାୟ 9 ଜଣ ମଇଁଷି ପାଳକଙ୍କ ଏବେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା । ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କେମିତି କରିବେ ସେନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ।

ମୃତ ମଇଁଷିଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ:

ନାଳରୁ ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଦୁଇଟି ମୃତ ମଇଁଷିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ସାମ୍ପଲ ନିଆ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବମୋଟ 44ଟି ମୃତ ମଇଁଷିଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଜନବସତି ଠାରୁ ବହୁଦୂର ଓ ଏଠାକୁ ସ୍ଥଳପଥ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ଟିମ ଏକ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ମୃତ ମଇଁଷିଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିକା ସେନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି।

ମଇଁଷି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି:

ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଡିହା ଗାଁର କିଛି ମଇଁଷି ପାଳକ ସେମାନଙ୍କ ମଇଁଷିକୁ ସକାଳୁ ନାଳ ପାର କରାଇ ଚରାଇବାକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆସିବା ବେଳକୁ ମଇଁଷି ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଳରେ ମରି ଭାସୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ସରପଞ୍ଚ କହିଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି ଏହାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ବିଷ ଯୋଗୁଁ ମଇଁଷି ମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ।ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ,"ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ମୋଟ 9 ଜଣ ମଇଁଷି ପାଳକଙ୍କର 84ଟି ମଇଁଷି ନାଳ ସେପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ଫେରିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡିନାହିଁ। ମୋଟ 84 ମଇଁଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ 44ଟି ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇଛି।

ପାଳକ ଆଖି ଆଗରେ ବୁଡିଗଲେ ମଇଁଷି:

ମଇଁଷି ପାଳକ ଚରଣ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "ମୋର 40 ମଇଁଷି ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଳ ପାର କରାଇ ନେଉଥିଲି, ଜୋର ଅଛି ସେଠାରେ ମଇଁଷି ମାନେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଆମେ ବାପା ପୁଅ କୌଣସି ମତେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆମେ ଉପରୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି ମରି ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବେକ ଟେକିଦେବା ପରେ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ ରହି ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ନାଳ ବାଟ ଦେଇ ଆମ ବାପା ଜେଜେ ଅମଳରୁ ଆମେ ମଇଁଷି ନେଇ ଯାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏମିତି କଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲୁ ହେଲେ ମଇଁଷି ମାନଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ" ।

କଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ଦିନ ନାଳରେ ?

ଅନ୍ୟଜଣେ ମଇଁଷି ପାଳକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ କୁହନ୍ତି,"ସବୁଦିନ ଆମେ ସେହି ନାଳି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉ। ସକାଳେ ଆମେ ମଇଁଷି ଫିଟେଇ ନେଲୁ ନାଳରେ ପ୍ରବଳ ସୁଅ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଗଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଭାସିକି ଗଲେ,ଯିଏ ଗଲା ସେ ଏପଟେ ବୁଡ଼ିଲା ଆଉ ସେପଟେ ମରି ଭାସିଲା।ମୁଁ ମଇଁଷି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ହେଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭାସି ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିଲି । ହେଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଇଁଷିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ 40ଟି ମଇଁଷି ନେଇ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତା ଭିତରୁ ସବୁ ମରିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାଡେଇ ଉଠାଇଥିଲି କେବଳ ସେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି। ସମୁଦାୟ ମଇଁଷି 70-80 ଭିତରେ ହେବ। ଅନ୍ୟଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ଚାରୋଟି ମଇଁଷି ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ମଇଁଷିକୁ ଧରି କାନ୍ଦିଲି ।"

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆଲୋଡନ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଆଳି ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ପରିବେଶବିତଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେଠାକୁ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଥିଲା, ମଇଁଷି ମାନେ ଭୟରେ ଇତସ୍ତତଃ ହୋଇ ନାଳରେ ପଡି ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ମଇଁଷି ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ତେବେ ଯାହା ହେବ ଆମର ଏକ ଟିମ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରି କହିବା ପରେ ଯାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡିବ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ଆଉ ଯାହା ଯାଞ୍ଚ ପରେ କହିହେବ। ଆମେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଯାହା କରିବୁ ଆଉ ଏମରଜେନ୍ସି ସୁବିଧା ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆରଆଇ ଆସି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

