ଚାରି ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ କୁକର୍ମ ସହିତ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାମୁଁକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ - MINOR GIRL RAPE AND MURDER CASE

minor girl rape and murder case ( File Pic )

Published : April 27, 2025 at 7:05 PM IST

By ETV Bharat Odisha Team



ପୋଲିସର ଏଭଳି ରହିଥିଲା ତଦନ୍ତ -

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଟପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ରହିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯାହାକି ମୃତ କୋମଳମତି ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଟିମ ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୋଦ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍.ପି ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିବା କେତେକ ସୁରାକକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍ । ଏପରିକି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପରାଧର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୋଦ୍ ମୃତ ଶିଶୁର ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ମାମୁଁ ବୋଲି ଜଣାପଡିବା ପରେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ।

ଗିରଫ ଶିଶୁର ମାମୁଁ ଘଟଣା ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳିଆ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଡାକି ନେଇ ଗ୍ରାମର ଏକ ନିର୍ମାଣଧିନ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରକୁ ନେଇ ଏପରି କୁକର୍ମ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଟପୁର ଥାନାର ମାମଲା ନମ୍ବର -229/25 dtd 26.4.25 u/s 137 (2) BNS later turned to 137(2)/ 65(2)/103(1) BNS r/w 6 POCSO Act ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାମୁଁକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର