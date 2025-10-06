କଟକରେ କର୍ଫ୍ୟୁ : ପୋଲିସ ଛାଉଣୀରେ ସାରା ସହର, ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ

କଟକରେ କର୍ଫ୍ୟୁ : ପୋଲିସ ଛାଉଣୀରେ ସାରା ସହର, ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ
କଟକରେ 36 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
Cuttack curfew 2025 କଟକ: ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଦୁର୍ଗପୂଜା ଭସାଣି ବେଳେ କଟକରେ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏପଟେ ରବିବାର ବାହାରିଥିବା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ କଟକରେ 36 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 13ଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ସକାଳେ ସହରର ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ରହିଛି । ସାରା ସହର ପୋଲିସ ଛାଉଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଗଳି ଗଳିରେ ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ପଇଁତରା ମାରିବା ସହ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । କର୍ଫ୍ୟୁ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି କଟକର ସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି, କଣ ଖୋଲା ଅଛି, କଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
- ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଟକ ବସ ଟର୍ମିନାଲରେ ବସ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । କଟକରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବସ ଯାଉଛି ଏବଂ ବାହାର ବସ ମଧ୍ୟ କଟକକୁ ଆସିପାରୁଛି।
- ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିମାନ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେମାନେ ଟିକେଟ ଦେଖାଇ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ।
- ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲା ରହିଛି । ନିହାତି ଜରୁରୀ କାମରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପକାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ।
- ସରାକରୀ ଅଫିସ ଖୋଲା ରହିଛି । କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ।
- ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
- ସାରା ସହରରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ନିହାତି ଜରୁରୀ କାମ ନ ଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ।
- ସହରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ଔଷଧ କିିଣିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । କାରଣ ଫୋନ ପେ ବା ପେଟିଏମରେ ବିଲ ଦେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ତା ଛଡା ସହରରେ ଥିବା ଏଟିଏମ କାମ କରୁ ନ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
କଟକରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ହ୍ବାଟ୍ସ ଆପ୍, ଫେସ୍ବୁକ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ସ୍ନାପ୍ଚାଟ୍ ଆଦି ଆପ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ । ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁିରାନିଆ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
