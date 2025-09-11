ETV Bharat / state

ନେପାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 23 ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ପରିବାର ଆଶ୍ୱସ୍ତ

ନେପାଳରେ ଫସିଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସୂଚନା ।

Odia Tourists Rescued From Violence Hit Nepal
Odia Tourists Rescued From Violence Hit Nepal (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2025 at 9:17 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଯାଜପୁର: ନେପାଳରେ ଉପୁଜିଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨୩ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେପାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରୁ ୨୩ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ନେପାଳ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନେପାଳରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଘଟଣାଟି ସାମନାକୁ ଆସିବାର ୫ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଆବାସିକ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁ ସ୍ଥିତ ଭାରତର ଦୂତାବାସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରୋମାନିଆ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡ଼. ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନେପାଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ୨୩ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେପାଳରୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି ।

୨୩ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ- ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମାମିନା ପଣ୍ଡା, ପଙ୍କଜ କୁମାର ଧଳ, ଭରତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, କାମିନୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ କର, ରିମା କର, ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସୁରେନ ଦଳାଇ, ବିରେନ ଦଳାଇ, ପର୍ଶୁରାମ ଦଳାଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ, ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଦଳାଇ, ବ୍ରଜକିଶୋର ମିଶ୍ର, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମିଶ୍ର, ଶ୍ରେୟାନ ସୌରଭ ମିଶ୍ର, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଣି, ସସ୍ମିତା ପାଣି, ବାଗ୍ମୀପ୍ରିୟା ପାଣି, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର, ରାଜଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର, ବୈଷ୍ଣବ ସାହୁ ଓ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନେପାଳରେ ଫସିଛନ୍ତି ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଓଡ଼ିଆ, ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ କ୍ରୀଡା, ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନେପାଳରେ ସୃଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ୨୩ ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଆବାସିକ ଆୟୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ୟମକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ୨୩ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ କାଠମାଣ୍ଡୁସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ।"

ଖବର ପାଇ ମାଳଆନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ-

ନେପାଳରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 23 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ ପରିବାର l ନେପାଳରେ ଏବେ ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ୨୬ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଷିଦ୍ଧ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ନେପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି । ଏଥ‌ିପାଇଁ ନେପାଳର ପଶୁପତିନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ୨୩ଜଣ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଅଟକିଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି ସେମାନେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ପଶୁପତିନାଥ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଉ କିଛି ପଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଟ୍ରାଭେଲ୍‌ ସଂସ୍ଥା ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଦିନ ହେଲା କାଠମାଣ୍ଡୁର ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ । ଆଜି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ଗାଡିର ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଭାରତ ଫେରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ପରିବାର-

ଗୌରାଙ୍ଗ ଦଳାଇ, ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, "ନେପାଳରେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସଂଗୀନ ଥିଲା । ଆମେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ଥିଲୁ l ଟିଭିରେ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖି କି ଆମ ପରିବାର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା l ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥୁଲୁ ମା' ବିରଜାଙ୍କୁ ଡାକୁଥୁଲୁ l ଏବେ ଟିକେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାରୁ ଶୁଣିଲୁ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି l ଶୁଣିଲା ବେଳଠାରୁ ଘରେ ରୋଷେଇ ନଥିଲା ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଥୁଲୁ l ସେମାନେ ନେପାଳରୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ ଵ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି l ମନ ବୁଝୁନାହିଁ ଘରୁ 3ଜଣ ଯାଇଥିଲେ l ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇ ପାରୁନଥିଲା । ଫୋନ କଟି ଯାଉଥିଲା l ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା l ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ।"


ହୀରାବତୀ ଦଳାଇ, ପର୍ଶୁରାମ ମା' କହିଛନ୍ତି, "ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ । ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ l ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁ ଥିଲୁ କେମିତି ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ l ଦୁଃଖରେ ଖାଇନୁ ପିଇ ନୁ ବସିକି ଖାଲି ଭାବୁଥୁଲୁ ଏବେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିକି ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା l"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଯାଜପୁର

