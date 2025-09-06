ETV Bharat / state

ରିଲ୍ସ ନିଶାରେ ଫସାଇଦେଲା ପ୍ରେମିକ; ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ଯୁବତୀ କଙ୍କାଳ, ଖୋଲିଲା ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ

ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମର୍ଡର କେସର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ । ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ନିଖୋଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହତ୍ୟା । 7 ମାସ ପରେ କେସର ଖୁଲାସା । ତାପଙ୍ଗ ଖଣିରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ।

Published : September 6, 2025 at 11:05 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାତ ମାସ ତଳର ଯୁବତି ନିଖୋଜ ଘଟଣାରୁ ହଟିଛି ପରଦା । ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ଯୁବତି ନିରୁପମା ପରିଡାଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପଙ୍ଗରୁ ମିଳିଛି କଙ୍କାଳ । ଆଉ ରିଲ୍ସ କରାଇବା ଆଳରେ ନିଛାଟିଆ ଲଭର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ନେଇ ହତ୍ୟାକରି ଫିଙ୍ଗିଥିବା କିଲର ପ୍ରେମିକର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ର । ବୁଲାଇବା ଆଳରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କରି ସେଠାରେ ମୃତଦେହ ଫିଙ୍ଗି ଥିବା ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ।

ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, " ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମର୍ଡର କେସର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି । ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ନିଖୋଜ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଦେବାଶିଷ ବିଶୋଇ ନାମକ ଜଣେ ଗାଁ ପାଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଳି ଝଗଡା ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ଥିବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ଲଟ ତିଆରି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ । ଭୁଲେଇ ଭାଇଲେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଲଭର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ବାହାନାରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାପଙ୍ଗ । ସେଠାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ, ମୃତଦେହକୁ ତାପଙ୍ଗ ଖଣି ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବୁଦା ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ମୃତ ବୋଲି କାହାକୁ ସଂଦେହ ନ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଖୁରାପାତି ଦିମାଗ ଲଗାଇଥିଲା । ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାଇବାକୁ ପରିବାର ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଥିଲା । ଯୁବତୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଧରି, ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ମେସଜ କରୁଥିଲା । ଜାନୁୟାରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଯାଏଁ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଏଭଳି କାରନାମା କରିଥିଲା । ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ମାଲିକ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସତ ହେଲେ ସଂଦେହ ଯୁବତୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଭାବୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ । ହେଲେ ଅନେକ ସମୟ ମୋବାଇଲ ସ୍ବିଚ ଅଫ ରହିବା ଆଉ ତମାଣ୍ଡୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଆଉ କୌଣସି କଲ ବା ରିସିଭ୍ ନ ହେବା ସହ ରିଚାର୍ଜରୁ ପୋଲିସକୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ।"

କମିଶନର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ ୨୭ତାରିଖ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯୁବତୀ ନିରୁପମା ପରିଡ଼ା ନିଖୋଜ ଘଟଣା । ନିଖୋଜ ଘଟଣାରୁ ତଦନ୍ତ କରୁ କରୁ ଏବେ ଖୋଲିଛି ପୋଲିସ ଖୁଲାସା କରିଛି ହତ୍ୟାଘଟଣା । ଯୁବତୀ ନିଖୋଜ ପଛରେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ କିଲର ପ୍ରେମିକର ରହିଛି ଭୂମିକା । ଯେକି ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରେ ବୁଲାଇ ନେବା ଓ ରିଲ୍ସ କରିବା ବାହାନାରେ ଘର ଠାରୁ ବାଇକରେ ଆଣି ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପଙ୍ଗ ନିକଟରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଥିଲା ।
ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ନିଖୋଜ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ବିଶୋଇକୁ ଗିରଫ ପରେ ସେ ଯୁବତିକୁ କିପରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କିଛି ପୋଲିସ ଆଗରେ ମାନିଥିଲା । ଆଉ ତାପଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହ ଫୋପାଡି ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ପୋଲିସ ଯୁବତିର କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ପରେ ଯୁବତିର ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ତମାଣ୍ଡୋ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଠାବ କରିଥିଲା । ପରେ ହତ୍ୟାର ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ଲାନ୍ ପୋଲିସ ଆଗରେ ମାନିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ।

ମୃତ ଯୁବତି ନିରୁପମା ପରିଡା, ନୟାଗଡ ଅଞ୍ଚଳର । ତମାଣ୍ଡୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ସହାୟିକା ଭାବେ କାମ୍ କରୁଥିଲା ।ଯୁବତୀର ଗାଁ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଗାଁର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ବିଶୋଇ ସହ ତାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା।ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେବାଶିଷ ସହ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା।କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଦେବାଶିଷକୁ ସଂଦେହ ହୋଇଥିଲା।ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ନିରୁପମା ଆଉ କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି।ତାଙ୍କଠୁ ଦୁରେଇ ରହୁଛନ୍ତି।କାରଣ ନିରୁପମା ଯେହେତୁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସହାୟିକା ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଘରୁ ଅଧିକାଂଶ ବାହାରିବା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା।ତେଣୁ ଦେବାଶିଷ ପ୍ରେମିକାକୁ ସଂଦେହ କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ।

ହେଲେ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ୨୪ ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରେମୀକ ତଥା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ସହ ମାଲିକର ଘର ପାଖରୁ ବାହାରିଥିଲେ ନିରୁପମା । ଦୁହେ ମିଶ ବାପୁଜି ନଗର ଯଇଥିଲେ ।ସେଠାରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ପ୍ରେମିକାର ଭାଇର ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ସଜାଡି ଥିଲେ ।ପରେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇଥିଲେ । ଆଉ ରିଲ୍ସ କରାଇବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପଙ୍ଗରେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି କହି ସେଠାକୁ ନେଇଥିଲା ଦେବାଶିଷ । ଲଭର୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ରିଲ୍ସ ଭଲ ହେବ, ଯେହେତୁ ପ୍ରେମିକା ନିରୁପମାକୁ ରିଲ୍ସ ନିଶା ବହୁତ ଥିଲା । ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ରିଲ୍ସ କରି ପରେ ସେଠାରେ କେହି ନଥିବା ଦେଖି ପ୍ରେମିକାର ତଣ୍ଟି ଚିପିକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା।ଏକ ବୁଦା ମୁଳେ ମୃତଦେହକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ସହ ପ୍ରେମିକାର ମୋବାଇଲ ଓ ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟାଗ ଆଣି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁର୍ବରୁ ଧରାପଡିଥିଲା-
ସଂଦେହ ନ ହେବାକୁ ମୃତ ନିରୁପମାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମେସେଜ ପଠାଇଥିଲା ମା'କୁ କି ମୁଁ ମାଲିକର ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ହେଲେ ଆଉ ଫେରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖି ନଥିଲା କି ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲା । ଏପରିକି ମାଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମେସେଜ ପଠାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମେସେଜ ଜରିଆରେ ନିରୁପମା ଠିକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ତେଣୁ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସଂଦେହ କରୁଥିଲା ହୁଏତ ନିରୁପମା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓ ଅବା କେଉଁଠି ପ୍ରେମ କାରବାର ନେଇ ହୁଏତ କେଉଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ନିଖୋଜ ଯୁବତିର ପରିବାର ଲୋକ ସଂଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ ନିଖୋଜ ନିରୁପମା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ଆଡ଼କୁ ପୋଲିସର ସଂଦେହ ଆସିଥିଲା । ତଥାପି ପୋଲିସ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚୁରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା।ହେଲେ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇନଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ଠାରୁ । ହେଲେ ପୋଲିସ ସଂଦେହ ଦେବାଶିଷ ଉପରେ ଥିଲା ।

ପୋଲିସର ଅନୁମାନ ସତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ତାରିଖରେ ନିଖୋଜ ଯୁବତି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୬୦ହଜାର ଟଙ୍କା ତମାଣ୍ଡୋ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଟିଏମରୁ ତିନି ଥର ଉଠିଥିଲା । ପୋଲିସ ଯୁବତିର ମୋବାଇଲକୁ ଟ୍ରାକ ଆରମ୍ଭ କଲା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ନିଖୋଜ ଯୁବତିର ମୋବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି । ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକ କରୁ କରୁ ସେହି ଏଟିଏମ୍ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁର୍ବରୁ ପୋଲିସ ସଂଦେହ କରୁଥିବା ଦେବାଶିଷ ବିଶୋଇକୁ ଠାବ କରିଥିଲା । ଏକ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନିରରେ ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଦେବାଶିଷ ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଯେଭଳି ମେସେଜ ଜରିଆରେ ସେ ଜୀବିତ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ କରି ନିଜକୁ ପରଦା ପଛରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା । ଶେଷରେ ସାତ ମାସ ତଳର ସେହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରୁ ପୋଲିସ ପରଦା ହଟାଇ ହତ୍ୟାର ଖୁଲାସା କରିଛି ।

ପୋଲିସ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ନିଜର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ କରିବାକୁ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପୋଲିସ । ଏପଟେ ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, ଘରେ ସହାୟିକା ରଖୁଥିବା ନାଗରିକ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟିକା ପ୍ରତି ଅବଗତ ରୁହନ୍ତୁ, କିଏ କେମିତି କିପରି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ତାହା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

