ଜେଲ୍ ଗଲେ OAS ଟପର୍ ଅଶ୍ଵିନୀ ପଣ୍ଡା
ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମରା ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଥିଲେ ।
Published : September 13, 2025 at 1:49 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜେଲ ଗଲେ 2019 ବ୍ୟାଚ୍ର ଓଏଏସ୍ ଟପର୍ ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା । ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମରା ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି l
ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିଲା:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ "ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ବାମରା ବ୍ଲକ୍ ସ୍ଥିତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ ର ଭିକି ନାଏକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଓ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାମରା ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ l ଏହି କାମ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଭିକି ରାଜି ହେବାରୁ ଏଥିରେ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଭିକି ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁତାବକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 11 ଟାରେ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା l ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ସମ୍ବଲପୁର ଆଣିବା ପରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା l "
ମୋଟ 4.73 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ:
