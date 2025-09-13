ETV Bharat / state

ଜେଲ୍‌ ଗଲେ OAS ଟପର୍‌ ଅଶ୍ଵିନୀ ପଣ୍ଡା

ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମରା ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଥିଲେ ।

ବାମରା ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା
ବାମରା ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2025 at 1:49 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଜେଲ ଗଲେ 2019 ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଓଏଏସ୍ ଟପର୍ ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା । ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମରା ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି l

ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିଲା:

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ବିବେଦୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ "ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ବାମରା ବ୍ଲକ୍ ସ୍ଥିତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ ର ଭିକି ନାଏକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଓ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାମରା ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ l ଏହି କାମ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଭିକି ରାଜି ହେବାରୁ ଏଥିରେ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଭିକି ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁତାବକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 11 ଟାରେ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା l ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ସମ୍ବଲପୁର ଆଣିବା ପରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା l "


ମୋଟ 4.73 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ:

ରେଡ ସମୟରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା
ରେଡ ସମୟରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା (ETV BHARAT ODISHA)
ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ମୋଟ 4.73 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେ ବାମରା ତହସିଲଦାର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 2019 ବ୍ୟାଚର ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଟପ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ବିନୀ । ଟପର ହେବା ପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। କୋରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପାଠପଢି ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଏଏସ ଟପର ହୋଇଥିଲେ । 4 ବର୍ଷର ଚାକିରି କାଳରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିବାରୁ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

