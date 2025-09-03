National Medical Commission (NMC) approved 200 MBBS seats for two newly established government medical colleges in Odisha ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢିଛି ଓଡିଶା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମମୟରେ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ୍ ଦ୍ଵାରା ଓଡିଶାରେ 200 ଏମବିବିଏସ୍ ସିଟକୁ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
କେଉଁ ଦୁଇଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ-
Pabitra Mohan Pradhan Government Medical College, Talcher ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ତାଳଚେର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ । ଏହି ଦୁଇ କଲେଜକୁ MBBS ପାଇଁ ୧୦୦ ଲେଖାଏଁ ଅର୍ତାଥା 200 ଆସନକୁ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଛି । ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଠ ପଢ଼ା-
ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ୍ ଦ୍ଵାରା ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କରି ପାରିଛି । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୨୦୦ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଠାରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ ।"
"ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ତାଳଚେର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ MBBS ପାଇଁ ୧୦୦ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ୍ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ କୁ ସ୍ବାଗତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କରି ପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି," ବୋଲି ସୂଚନା ଏବଂ ଜନସଂପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।
ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ତାଳଚେର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ MBBS ପାଇଁ ୧୦୦ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ୍ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହେବ।— I & PR Department, Odisha (@IPR_Odisha) September 2, 2025
"୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ତାଳଚେରର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୦୦ ଟି ଲେଖାଏଁ MBBS ସିଟ୍ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ । ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟରେ ଭେଷଜ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶେଷତଃ ତାଳଚେର ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଓ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ," ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ତାଳଚେରର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୦୦ ଟି ଲେଖାଏଁ MBBS ସିଟ୍ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ…— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) September 2, 2025
କେଉଁ ସରକାରୀ କଲେଜରେ କେତେ ସିଟ-
୧- କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ରେ ୨୫୦ ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଜି ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୨୨୯ ଟି । ଏହା ସହିତ ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟିରେ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୪୬ ।
୨- ଭିମସାର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ରେ ୨୦୦ ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଜି ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୯ ରହିଛି ।
୩- ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ରେ ୨୫୦ ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଜି ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୯ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟିରେ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୯ ।
୪-କୋରାପୁଟର ଏସଏଲଏନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ରେ ୧୨୫ ସିଟ ।
୫- ବାରିପଦାର ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ରେ ୧୨୫ ସିଟ ରହିଛି ।
୬- ବଲାଙ୍ଗିରର ବିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ରେ ୧୦୦ ସିଟ ରହିଛି ।
୭- ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ୧୦୦ ସିଟ ।
୮- ପୁରୀର ଏସଜେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ୧୦୦ ସିଟ ।
୯- ସୁନ୍ଦରଗଡ ସରକାରୀ ଏମସିଏଚ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ରେ ୧୦୦ ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ
୧୦- କେନ୍ଦୁଝର ଡ଼ିଡ଼ି ଏମସିଏଚ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ରେ ୧୦୦ ସିଟ ।
୧୧- କଳାହାଣ୍ଡି ଏସଆରଏମରେ MBBS ୧୦୦ ସିଟ ।
୧୨-ଯାଜପୁର ଏମଜେକେ ଏମସିଏଚ MBBS ରେ ୫୦ ସିଟ ।
୧୩- କଟକର ଏଏଚପିଜିଆଇସିରେ କେବଳ ପିଜି ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୬ । ଏହା ସହିତ ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ୬ ।
୧୪- ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେବଳ ପିଜି ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ୩୦ ରହିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମହଙ୍ଗା ହେଲା MBBS ପାଠପଢା, 3 ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବଢିଲା ଫି - MBBS COURSE FEE HIKE
ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେ ରହିଛି ସିଟ-
୧- ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହାଇଟେକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୫୦ MBBS ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଜି ସିଟ ରହିଛି ୯୧ ।
୨- ରାଉରକେଲା ହାଇଟେକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୦୦ MBBS ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଜି ସିଟ ରହିଛି ୧୦ ।
୩- ଭୁବନେଶ୍ଵରର କିମସ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୨୫୦ MBBS ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଜି ସିଟ ରହିଛି ୧୭୪ ଓ ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟି ସିଟ ରହିଛି ୧୭ ।
୪- ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୨୫୦ MBBS ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଜି ସିଟ ରହିଛି ୧୬୭ ଓ ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟି ସିଟ ରହିଛି ୪୭ ।
୫- ଫୁଲନଖରା ସମ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୫୦ MBBS ସିଟ ।
୬- କଟକର ଡ୍ରିମସ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୦୦ MBBS ସିଟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର