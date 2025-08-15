ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଭିତରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରୁ 2ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ । ହୋଟେଲ ରୁମରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ମୃତକ 2 ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁମରେଶ ଘୋଷ ଓ ମିତାଲି ଘୋଷ ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତେବେ ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ପୁରୀ ଆସି ପେଣ୍ଠକଟା ସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ।
ପୁରୀ ଏସପି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ଏକ ରୁମରେ ରହୁଥିବା 2 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ୍ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ପୋଲିସ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଡକାଇ ହୋଟେଲ ରୁମର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ତେବେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ( ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ବୟସ) ଓ ଯୁବକ (30-35 ବର୍ଷ ବୟସ)ଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମାଆ-ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ପାତର ଅନ୍ତର, ସାନ ଭାଇକୁ ମାରି ପୋତିଦେଲା ନାବାଳକ ବଡ଼ ଭାଇ
ଆନ୍ଧ୍ର ପଥର ଖଣି ମୃତକଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ, ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ମା', ଶୋକରେ ବୁଡିଲା ଗାଁ
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ:
ଏସପି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ମୃତଦେହକୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ । ଫରେନସିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ମୃତକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଦୁଇ ମୃତକ ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର । ମୃତକଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ହୋଟେଲରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେମାନେ ଗତ 9 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା । ତେବେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି ।"