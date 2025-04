ETV Bharat / state

ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ PCR ଭ୍ୟାନ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ବାଲି ଟ୍ରକ, ୨ ପୋଲିସ ମୃତ - CUTTACK POLICE ACCIDENT

Hyva Truck Crushes PCR Van in Cuttack ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : April 22, 2025 at 8:14 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 10:24 AM IST 1 Min Read

Cuttack Road Accident News କଟକ: ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । PCR ଭ୍ୟାନ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଟ୍ରକ । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ SCB ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । କଟକର ଗତିରାଉତପାଟଣାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । PCR ଭ୍ୟାନକୁ ଚାପି ଦେଲା ହାଇୱା: ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭୋର ପ୍ରାୟ ସାଢେ ଚାରିଟା ସମୟରେ କଟକ-ପାରାଦ୍ବୀପ ରାସ୍ତା ଗତିରାଉତପାଟଣାରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ PCR ଭ୍ୟାନକୁ ଉପରେ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ପିସିଆର ଗାଡିକୁ ଚାପି ଦେଇ ହାଇୱାଟି ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲେ । ସେହିପରି ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ହାଇୱା ଡ୍ରାଇଭର ଅଟକ ରହିଛି । Hyva Truck Crushes PCR Van in Cuttack (ETV Bharat Odisha)

Cuttack Road Accident News କଟକ: ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । PCR ଭ୍ୟାନ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଟ୍ରକ । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ SCB ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । କଟକର ଗତିରାଉତପାଟଣାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । PCR ଭ୍ୟାନକୁ ଚାପି ଦେଲା ହାଇୱା: ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭୋର ପ୍ରାୟ ସାଢେ ଚାରିଟା ସମୟରେ କଟକ-ପାରାଦ୍ବୀପ ରାସ୍ତା ଗତିରାଉତପାଟଣାରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ PCR ଭ୍ୟାନକୁ ଉପରେ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ପିସିଆର ଗାଡିକୁ ଚାପି ଦେଇ ହାଇୱାଟି ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲେ । ସେହିପରି ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ହାଇୱା ଡ୍ରାଇଭର ଅଟକ ରହିଛି । Hyva Truck Crushes PCR Van in Cuttack (ETV Bharat Odisha) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ.. 10 ଫୁଟ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସିଲା ଜିପ୍‌; 6 ମୃତ, ବର-କନିଆ ଗୁରୁତର ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଓଲଟିଲା ବାଂଲାଦେଶୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ, ଜଣେ ମୃତ, 15ରୁ ଅଧିକ ଗୁରତର Police killed In Cuttack Accident ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ଜଣେ ଓଏପିଏଫ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତୁବରଣ କରିଥିବା ଦୁଇ ପୋଲିସଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ଶବର (ଓଏପିଏଫ) ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ମାହାଳି (ହୋମଗାର୍ଡ) । ସେହିପରି ଆହତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମୋହନ ସେଠୀ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପିସିଆର ଗାଡିଟି CRRI ଥାନାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । Hyva Truck Crushes PCR Van in Cuttack (ETV Bharat Odisha) ଦିଆଯିବ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅର୍ଣ୍ଣର: ଏନେଇ କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି ଖିଲାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାସ୍ତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ହାଇୱା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ପୋଲିସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସେହିପରି କିଛି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି ଆହତ ହୋଇଥିବା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଦୁଇ ମୃତ ପୋଲିସଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । Police Personnel Dead (ETV Bharat Odisha) ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

Last Updated : April 22, 2025 at 10:24 AM IST